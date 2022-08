Disse artistene skal være med i Hver gang vi møtes

På mandag er innspillingen av den 13. sesongen av hitprogrammet Hver gang vi møtes i full sving, og den splitter nye casten er mer enn klare til å ta Kjerringøy med sangstorm.

Nå flytter de syv artistene inn på halvøya for å vise frem sine musikalske talenter. De skal hylle hverandres låter i nye og friske drakter, samt dele sin livshistorie og erfaringer omringet av god, gammeldags norsk natur.

– Vi er så jublende glade for at akkurat disse syv artistene blir med oss opp til Kjerringøy. Både i sjanger, alder og personlighet er jeg sikker på at denne gjengen kommer til å utfylle hverandre på aller beste vis. Og samtidig kommer de til å skape ny norsk musikk som kommer til å leve i generasjoner. «Hver gang vi møtes» er en signatur-produksjon for oss, der vi virkelig søker å gi seerne opplevelser som varmer langt inn i hjerteroten, sier programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2.

Her er alle deltakerne:

Bjørn Eidsvåg

Alder: 68 år

Kommer fra: Sauda

Bor: Oslo

Sjanger: Folkrock

KLAR FOR KJERRINGØY: Bjørn Eidsvåg. Foto: Sara Angelica Spilling

I mer enn 50 år har Bjørn Eidsvåg fanget hjertene til nordmenn gjennom sin folkekjære musikk.

Siden debuten har rogalendingen gitt ut 25 albumer, og har vunnet Spellemannsprisen fire ganger. Selv etter en lang og solid karriere, er han stadig aktuell og evner å fornye sitt musikkuttrykk. Nå tar han med sangstemmen hele veien til Kjerringøy, hvor han skal gi nytt liv til andre hit-låter.

Isah

Alder: 23 år

Kommer fra: Stavanger

Bor: Oslo

Sjanger: Hip-hop og R&B

KLAR FOR KJERRINGØY: Isah. Foto: Sebastian Andreas Width

Isah har blitt navnet på alles lepper innenfor den norske hip-hop og R&B-scenen, og på kort tid har han klatret seg opp i den norske musikkbransjen. Rapperen slo gjennom med singelen «Hallo», som vant P3 Gull for årets låt sammen med kollegaen Dutty Dior.

Isah ble Årets stjerneskudd under by:Larm 2020, og han vant Årets gjennombrudd og Urban-kategorien på Spellemannprisen 2019. Allerede den kommende mandagen sjekker han inn på idylliske Kjerringøy, for å vise de andre hva han bringer til bordet.

Karoline Krüger

Alder: 52 år

Kommer fra: Bergen

Bor: Bergen

Sjanger: Popmusikk

KLAR FOR KJERRINGØY: Karoline Krüger. Foto: Øystein Haara

Krüger er både en prisbelønnet komponist, og fullbåren musikalsk teaterartist.

Siden hennes debut i 1988 har hun gitt ut syv soloalbum, og medvirket på utallige andre. Hennes to album «De to Stemmer» og «Labyrinter», ble begge nominert til Spellemann i 2005 og 2019.

De siste årene har hun gjort suksess på teaterscenen, med hovedroller i oppsetninger som «Chess» og «Mamma Mia». Nå tar hun med talentene sine til Kjerringøy – for å tolke andre artisters mesterverk i ny drakt.

Freddy Kalas

Alder: 32 år

Kommer fra: Drammen

Bor: Drammen

Sjanger: Electro house, festmusikk

KLAR FOR KJERRINGØY: Freddy Kalas. Foto: Rune Bendiksen

Fredrik Auke, bedre kjent som Freddy Kalas, har blitt kjent som hele Norges partymusikk-konge blant folket. I 2014 ga han ut låta «Pinne for Landet», som tok landet med storm. Kalas er kjent for sine fengende og populære allsanglåter, og har toppet salgslistene i Norge flere ganger.

Per i dag har han over 450 millioner streams på digitale strømmeplattformer, og fortsetter å være en av landets mest attraktive live-artister. Nå vender partymusikk-kongen til Kjerringøy, og er klar for å vise en ny side av seg selv.

Ingebjørg Bratland

Alder: 32 år

Kommer fra: Edland

Bor: Oslo

Sjanger: Folkemusikk

KLAR FOR KJERRINGØY: Ingebjørg Bratland. Foto: Isabel Watson

Før Bratland platedebuterte, var hun allerede et svært etablert navn i folkemusikkmiljøet. Hun har vunnet utallige mesterskap og priser, og debuterte med det kritikerroste prosjektet «Heimfrå» i 2013, sammen med Odd Nordstoga.

I tillegg har hun etablert en stor og entusiastisk fanskare, gjennom iherdig turnévirksomhet og som live-artist. I tillegg til gull- og platina-troféer for salg av CD og vinyl, har hun blitt strømmet nærmere 100 millioner ganger.

Nå tar sangerinnen med gitaren hele veien til Kjerringøy.

Kristian Kristensen

Alder: 30 år

Kommer fra: Harstad

Bor: Oslo

Sjanger: Pop

KLAR FOR KJERRINGØY: Kristian Kristensen. Foto: Chai Saidi

Kristensen debuterte først i 2015, og har siden vært kjent lenge i Norges musikkmiljø. Det samme året ble han kronet med tittelen Årets Urørt på NRK P3. Han har trollbundet både dommerne og lytterne med sin unike stemme og formidlingsevne.

Han har flere store suksesser bak seg, med blant annet utgivelsene «Kan du lære mæ» og «Du ga mæ viljestyrke», hvor begge låtene nådde topp 5 på radio og sistnevnte mottok dobbelt platina.

Kristensen sin store stemme har funnet sin plass i nordmenns hjerter, og vender nå til halvøya for å tolke andres låter – samt dele sin personlige historie.

Emma Steinbakken

Alder: 19 år

Kommer fra: Jessheim

Bor: Oslo

Sjanger: Pop

KLAR FOR KJERRINGØY: Emma Steinbakken. Foto: Niklas Sevaldsen

Steinbakken slo gjennom over natten i 2018, da hun debuterte med singelen «Not gonna cry». En live-debut på by:Larm noen måneder senere, vekket interessen til resten av musikkbransjen i hele verden.

Hun har en stor internasjonal fanskare, og har blant annet blitt signert til Epic Records i Tyskland, fått amerikanske Wasserman Music som booking-agent, og Sony Music Publishing i Stockholm som publisher.

Med dette teamet bak seg slapp Steinbakken flere singler, og turnerte Europa rundt både med og uten band – frem til pandemien. Etter det har hun blitt ferdig med videregående skole, rukket å bli nummer én på Spotify – og samarbeidet med Matoma, Alan Walker og Robert Grace.

Nå drar ungjenta for å møte sine musikkseniorer på Kjerringøy utenfor Bodø, med nye og diverse sangtolkninger i lomma.

Sesong 13 av Hver gang vi møtes ser du på TV 2 og TV 2 Play i januar 2023.