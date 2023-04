Disney med historisk casting – Noah (15) med Downs syndrom spiller hovedrolle

Den 28. april har filmen «Peter Pan and Wendy» premiere på Disney+. Filmen er en nyinnspillingen av tegnefilmklassikeren «Peter Pan» fra 1953.

Å gjøre nyinnspillinger av gamle klassikere, har lenge blitt gjort i Hollywood. Ikke alle har derimot slått like godt an blant publikum.

Også «Peter Pan and Wendy» fikk noe kritikk da traileren ble offentliggjort i begynnelsen av mars i år.

Det å være inkluderende og varierende i casting av skuespillere er noe Hollywood lenge har fått kritikk for.

Derfor blir Disneys casting av Noah Matthews Matofsky (15) sett på som historisk.

FØRSTE ROLLE: Noah sin historiske skuespillerrolle, er også han første. Foto: MAJA SMIEJKOWSKA

Han er nemlig den første skuespilleren med Downs syndrom, som har fått en sentral rolle i en storfilm fra Disney. Dette er også 16-åringens første skuespillerjobb.

Matofsky spiller lederen for «De bortkomne guttene», som er hjelperne til Peter Pan i historien.

I ett eksklusivt intervju med det Britiske tabloidmagasinet The Sun, som er det eneste 16-åringen har gjort, forteller Matofsky at han har hatt sitt livs opplevelse.

– Det var en fantastisk opplevelse. Jeg hadde min egen trailer, og fikk masse venner. Vi lærte å slåss med sverd, noe jeg elsket, sier Matofsky i intervjuet.

15-åringen skal ha hørt om auditionene til spillefilmen gjennom agenturet sitt, hvor han er registrert som modell.

Matofsky sendte da inn videoer av seg selv som prøvespilte for rollen, og ble så kalt inn for et møte med filmens regissør David Lowery (62).

VANT OVER FLERE TUSEN: Noah var én av flere tusen som prøvdespilte for filmen. Her sammen med noen av medskuespillerne i «Peter Pan and Wendy» på den britiske premieren. Foto: Scott Garfitt

– Noah og David elsker begge to filmen «Lord of the Flies», som kan minne veldig om hvordan «de bortkomne guttene» opptrer. Det som er helt fantastisk, med tanke på at det er Noahs første skuespillerjobb, er at han ble valgt foran tusenvis av andre, forteller moren Kathryn i intervjuet.

Nå skal også 15-åringen ha blitt spurt om bli ambassadør for Storbritannias offisielle veldedighetsorganisasjon for Downs Syndrom.

– Noah er veldig stolt at hans ekstra kromosom. Rollen hans som leder for «De bortkomne guttene» viser at Downs syndrom ikke trenger å holde noen tilbake.

Også for Matofsky er det viktig at folk med Downs syndrom vet at tilstanden ikke burde holde dem tilbake:

– Du kan gjøre hva som helst. Det er viktig å drømme stort.