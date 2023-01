Diane Keaton (77) har ikke datet på 15 år: – Jeg er litt merkelig

«Annie Hall»-skuespilleren har vært i flere profilerte forhold, blant annet med filmens regissør Woody Allen.

Igjen er hun aktuell i en romantisk komedie, og under et promointervju for «Maybe I Do», sier hun til Extra, at det er lenge siden hun har vært på date:

– La oss si 15 år. De tenkte kanskje «nok er nok» ... Hun er for rar. Jeg er litt merkelig, men jeg har det fint, sier Keaton.

Avslører forelskelse

I «Maybe I Do» spiller hun kona til Richard Gere (73), som hun sist spilte mot i «Looking for Mr. Goodbar» fra 1977.

PROFESJONELL ROMANSE: Diane Keaton med «The Family Stone»-skuespiller Craig T. Nelson. Til høyre er hun avbildet med Jack Nicholson under en pressekonferanse for filmen «Something's Gotta Give». Foto: Kevork Djansezian/AP Jan Bauer/AP

I det samme videointervjuet sier Keaton at hun var forelsket i Gere da, men hevder at det ikke var gjensidig.

– En dag vil noen gifte seg med meg. Kanskje en av disse mennene som må forholde seg til meg i dag, sier hun spøkende til Extra.

Spøker ofte om singellivet

Det er ikke noe nytt at Keaton tuller med egen sivilstatus. For tre år siden fortalte hun til InStyle at det var rundt 35 år siden hun hadde vært på et stevnemøte.

77-åringen har sa til People i 2019 at giftemål aldri har vært et ønske.

– Jeg er 73 og jeg tror jeg er den eneste i min generasjon som har vært en singel kvinne hele livet.

Keaton fortalte også at hun er veldig glad for at hun aldri har vært gift, og spøkte med at hennes tidligere partnere sikkert også er det.