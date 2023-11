Diana-bluse selges til svimlende sum

Julien's Auctions, et privateid auksjonshus i Beverly Hills i California, har lagt ut Dianas bluse på auksjon, med en estimert verdi mellom 63.490 pund og 79.360 pund.

Det skriver Sky News.

Det tilsvarer en verdi mellom 850.000 kroner og rundt én million kroner.

Blusen, som ble brukt til et portrett i forbindelse med forlovelsen med daværende kronprins Charles i 1981, har siden 2019 vært utstilt på Kensington Palace, som en del av utstillingen «Diana: Her Fashion Story».

Blusen er designet av David og Elizabeth Emanuel, som senere også designet Dianas brudekjole.

TIL UTSTILLING: Blusen, som nå er lagt ut til auksjon, har siden 2019 hengt på utstilling på Kensington Palace som en del av utstillingen «Diana: Her Fashion Story». Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / NTB

Flere plagg til auksjon

Det er imidlertid ikke bare blusen som vil være tilgjengelig på Julien's Auctions. Også en av Dianas aftenkjoler vil komme for auksjon, ifølge avisen.

Kjolen skal ha blitt brukt i Firenze i Italia i april 1985, og er anslått å ha en verdi rundt én million kroner og to millioner kroner.

Gjennom årene har flere plagg og gjenstander båret av den tidligere prinsessen av Wales blitt lagt ut til auksjon. Blant annet den ikoniske røde genseren med små sauer som print, ble solgt på auksjon for over 1,1 millioner dollar i september i år.

POPULÆR: Den røde genseren ble solgt til over 1,1 millioner dollar under en auksjon i september i år. Foto: DANIEL LEAL / AFP)

Prinsesse Diana ble blant annet sett i genseren under en polokamp i juni i 1981.

Kim Kardashian kjøpte Dianas smykke

På nyåret ble det også kjent at den amerikanske realitystjernen Kim Kardashian hadde sikret seg det anerkjente smykket som Diana hadde på seg ved en rekke anledninger.

Det etter en auksjon på Sotheby's i London.



Prislappen på smykket begynte på over to millioner norske kroner.

Det er imidlertid ikke kjent hva Kardashian endte opp med å betale, men ifølge The Guardian ble det solgt for over det dobbelte av hva det opprinnelige ble lagt ut for.