Dialekt-tabbe førte til forvikling

Enkelte TV-seere lurer på om Bente bare finner på ord. Dette kan hun avkrefte.

Hun innrømmer i samme slengen at det slett ikke bare er TV-seerne som sliter med å forstå dialekten hennes. Også de andre deltakerne og de som tekster programmet har gjort det.

Faktisk var det en tabbe fra teksterne som var såpass grov, at meningsinnholdet i setningen til Bente ble helt annerledes.

Fra et lite tettsted

Dialekten til Bente stammer fra Røldal, som er et tettsted i Ullensvang kommune i Vestland.

Tettstedet har rundt 350 innbyggere, og er kjent for å ha et særpreget talemål.

Ettersom folk begynte å spørre om hun fant på ord, følte hun at hun måtte sjekke selv:

– Jeg får jo kommentarer på det, og noen tror til og med jeg har funnet på ordene selv! Så til slutt måtte jeg ringe til mamma å sjekke at det ikke var tilfellet, sier 54-åringen og smiler når hun møter TV 2.

Det at Bente snakker en bred røldalsdialekt er noe de fra Røldal setter stor pris på.

– De setter stor pris på at jeg snakker røldalsk, selv om jeg ikke har bodd der siden jeg var 16 år, forteller 54-åringen, som nå bor i Gjøvik.

For både henne selv og befolkningen i Røldal, har 54-åringens Farmen-deltakelse satt Røldal på kartet. Dette er noe som gjør henne ekstra stolt over dialekten sin.

– Det kunne aldri falt meg inn å snakke bokmål. Det er viktig for meg å beholde dialekten min, konstaterer hun.

– Det var ingen som skjønte hva jeg sa

I tillegg til at flere trodde Bente fant på flere ord, har også Farmen-produksjon til tider hatt vanskeligheter med å forstå hva hun sa.

– Første gangen jeg så de hadde tekstet feil, var da jeg sa jeg hadde «finnje noke». Da skrev de at jeg hadde «funnet noe», at vi hadde funnet noe på markedet. Men det er to forskjellige ting, for vi «finnje det» – det betyr «fått det» på markedet.

Et annet ord flere reagerte på var «kjetto».

– Da jeg sa sånn: «Kan dere ta in kjetto», eller «Passe på kjetto er inne», så var det jo ingen som skjønte hva jeg sa. Og det var jo katte-mammaen. Så det syns de andre deltakerne var merkelig.

Det var flere av ordene som Farmen-deltakerne ikke forsto inne på gården. Bente har flere eksempler hun ramser opp til TV 2 med et smil om munnen.

– «Øskjer» skjønte de ikke hva var, når jeg sa sånn «sender du hit øskjen?», og det er jo en eske. Så sier jeg jo «rollslig». Det betyr forferdelig. Så det kan både brukes om noe er veldig bra, og om noe er helt elendig. Så når jeg sier for eksempel at noe er «rollslig klent», så sier jeg at noe er forferdelig dårlig.

– Ja, for hva betyr «klent»?

– Ja, klent! Da jeg var på Farmen så misforsto de fleste når jeg sa noe var klent. For de fleste betyr jo det at noe er litt pinlig, men det betyr det ikke for meg. Klent betyr at det er dårlig, Så det hender at det skjer noen misforståelser.

Plukket opp ordene hun brukte

Bente er fortsatt å se på Farmen-skjermen, og er en av tre deltakere som nå kjemper om seieren i programmet. Siden 54-åringen var der alle elleve ukene, var det flere av deltakerne som begynte å plukke opp ordene hun brukte.

– Inne på Farmen så brukte de ordet «rollslig», begynner Bente og smiler. Hun fortsetter:

– Men «røyslig» sa de lenge. Så da sa jeg: «Nei, det heter rollslig». Så det var like gale som kjæresten min, han sier fortsatt det «røyslig».

Det at deltakerne plukket opp ord og uttrykk, syns Bente bare var gøy.

– Det var bare koselig! De spurte om jeg følte meg mobbet på grunn av det, men jeg forsikret dem om at jeg bare syns det var sjarmerende at de gadd å bruke energi på det, sier hun og ler.

