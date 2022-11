Dette visste du ikke om TV 2-serien Lunch

Tegneserien Lunch har blitt en humorserie på TV 2, og karakterene på kontoret har fått liv på TV-skjermen.

Vi har tatt en prat med serieskaper Børge Lund, som avslører ti ting du kanskje ikke visste om Lunch.

Få alt om Lunch her.

SERIESKAPER: Børge Lund og skuespiller Frank Ole Sætrang i rollen som Kjell. Foto: TV 2

3500 striper

Lunch er basert på tegneseriene til Lund, som finnes i 3500 striper og 14 bøker, i over 100 aviser og blader, publisert i 9 land og på 7 språk.

Historiene i serien springer i hovedsak ut av tegneseriestripene, og man vil kjenne igjen de populære Lunch-figurene.

Unnasluntreren Kjell spilles av Frank Ole Sætrang, den late resepsjonisten Bodil portretteres av Tuva Adine Billing, mens påståelige Terje spilles av Henrik Fladseth.

Få oversikt over alle skuespillerne i Lunch her.

SKUESPILLERE: Erik Aleksander Schjerven, Amy Black Ndiaye, Mattis Herman Nyquist og Henrik Fladseth. Foto: TV 2

Upersonlig banklokale

Location i serien er et forlatt banklokale som var så strippet og upersonlig at det måtte bygges opp igjen i en litt varmere tone før innspillingen.

Kanskje noen hos Handelsbanken på Majorstua i Oslo kjenner seg igjen?

FØR: Kontorlokalet på Majorstua i Oslo. Foto: The Oslo Company

ETTER: Lunch-gjengen har flyttet inn. Foto: TV 2

Varm kaffe

I en episode skal mellomlederen Thorsen, som spilles av Erik Aleksander Schjerven, styrte en kopp kaffe rett fra termoskanna mens han desperat forbereder seg til medarbeidersamtale med resepsjonsisten Bodil.

Kaffen skulle vært kald, men den var så varm at det er et under at Schjerven klarte å fullføre scenen med stil.

Se scenen her:

Malplasserte planter

Da serieskaperen og produksjonsselskapet The Oslo Company jobbet med research til serien, fant de ut at det finnes utrolig mange malplasserte planter på norske arbeidsplasser.

Det virker som om de lever sitt eget liv og får stå i fred nesten uansett hvor mye de står i veien. Dersom du ser nøye etter, vil du legge merke til at karakterene i Lunch flere ganger dulter bort i kontorplantene.

INNI EN PLANTE: Frank Ole Sætrang i rollen som Kjell. Foto: TV 2

Abstrakt kunst

Kunsten som henger i kontorlokalene er egentlig nærbilder av Lunch-tegninger, noen mer abstrakte enn andre.

I FALLSKJERM: Topplederen Birger. Foto: Strand forlag

PÅ KONTORET: Mattis Herman Nyquist i rollen som Birger. Foto: TV 2

PC-skjermene

Innholdet på PC-skjermene på kontoret måtte lages fra bunnen av. En stor del av innholdet er basert på ekte ting som Lunch-skaper Lund har arbeidet med tidligere.

Han er utdannet industridesigner og jobbet med produktutvikling før han ble tegneserieskaper.

JOBBER: Kristine Grændsen i rollen som Vanessa. Foto: TV 2

Thorsen vs. Birger

Erik Aleksander Schjerven prøvespilte først for rollen som toppsjefen Birger, men så tok han selv initiativ og laget en selftape der han spiller mellomlederen Thorsen i medarbeidersamtale med en fiktiv Bodil.

Inngangen han brukte som skuespiller var å forsøke å «dø sakte innvendig» mens han snakket. Det fungerte, og han fikk rollen som Thorsen.

Se den ferdige scenen her:

Stripe vs. episode

Noen ganger kunne tegneseriestriper gjøres direkte om til korte scener. Her er en av dem:

Foto: Strand forlag

Mens andre ganger kunne enkelruter danne grunnlaget for en hel episode. Som i dette tilfellet:

Foto: Strand forlag

Les flere Lunch-striper her.

Teite sykkelklær

Kostymeansvarlig trengte noen teite sykkelklær, typisk for slitne 35-åringer med praktiske behov. Da rakk serieskaper Lund opp hånda.

Slik karakteren Kalle ser ut i episoden «Varsling» er 100 prosent han på vei til jobb.

I SYKKELKLÆR: Sverre Magnus Mørk i rollen som Kalle. Foto: TV 2

Enkel statistoppgave

Som serieskaper var det selvsagt at Lund skulle ha en cameo-opptreden i egen serie. På grunn av kameraskrekk måtte han unngå replikker, for enhver pris. Det endte med at han fikk verdens enkleste statisoppgave: Stå i bakgrunnen og drikke øl.

PÅ FREDAGSPILS: Ole Soo Valland i rollen som IT-Gunnar og Mattis Herman Nyquist i rollen som Birger. Foto: TV 2

Lunch har premiere på TV 2 Direkte 28. november. Du kan se alle episodene på TV 2 Play allerede nå.