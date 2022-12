Dette visste du ikke om de populære julefilmene

JULEKLASSIKERE: De fleste liker nok å kose seg med juleklassikerne Love Actually, How The Grinch Stole Christmas og Home Alone. Foto: Alamy / Everett Collection / NTB

De fleste av oss har en julefilm de bare må se hvert år for å komme i julestemning. For hva er vel desember og julekos uten en klassisk, god julefilm?

Selv om du ser julefilmene om og om igjen, er det ikke sikkert du har fått med deg alle detaljene.

Her er flere «fun facts» du kanskje ikke visste om de populære julefilmene.

Love Actually

Love Actually (2003) følger livene til åtte forskjellige par i en hektisk førjulstiden om deres håndtering av kjærlighetslivet. Man blir kjent med blant annet en statsminister, en forfatter, en popstjerne og et gift par.

● Filmen var egentlig to forskjellige filmer som var skrevet separat for karakterene til Hugh Grant og Colin Firth. Men ifølge regissøren Richard Curtis, ble han inspirert av blant annet regissør Robert Altmans filmer til å mikse flere historier i én film.

KLEIN DANS: Hugh Grant nektet først å gjennomføre dansescenen i Love Actually. Foto: Alamy

● Kris Marshall, som spilte Colin, sendte tilbake lønningen sin etter at tre kvinner kledde av ham i en scene i filmen. Skuespilleren hadde det så gøy at han var villig til å gjøre det gratis.

● Skuespiller Hugh Grant, som spiller rollen som statsminister, nektet først å gjøre den godt kjente dansescenen i filmen, og ifølge Curtis var han enormt gretten for akkurat den scenen. Danseseansen ble ikke spilt inn før den siste innspillingsdagen, men de ble veldig fornøyd med resultatet.

● Den unge karakteren Sam (Thomas Brodie-Sangster) skulle egentlig fremstå som en begavet turner i filmen. I scenen hvor Sam løper etter sitt livs kjærlighet på flyplassen, skulle han egentlig turne seg frem til gaten. Regissøren valgte å fjerne denne detaljen til slutt.

TURNER: Karakteren Sam skulle egentlig være en dyktig turner, men dette ble tatt ut fra historien. Foto: Alamy

● Olivia Olson, som spiller Joanna, sang så bra under sangen «All I Want for Christmas is You», at de måtte redigere den til å høres mer ut som et barn som sang.

Home Alone

I julekomedien Home Alone (1990) blir åtte år gamle Kevin McCallister (Macaulay Culkin) etterlatt alene hjemme av foreldrene ved et uhell. Tilfeldigvis har to innbruddstyver, Harry (Joe Pesci) og Marv (Daniel Stern), bestemt seg for at nettopp McCallister-familiens hus skal brytes inn i og tømmes for verdisaker.

● Tarantellen som havner i ansiktet på den klønete innbruddstyven Marv – spilt av Daniel Stern – var faktisk en ekte tarantella. Edderkoppen hadde gift i seg, og Stern fikk klar oppfordring om ikke å gjøre noen brå eller plutselige bevegelser. Stern var dog bekymret for hvordan tarantellen – som het Barry – ville reagere på skriket. Han ble beroliget da han fikk vite at taranteller ikke kan høre. Stern publiserte et langt Facebook-innlegg i desember 2015, hvor han fortalte om innspillingen av scenen.

HOME ALONE: Tarantellen som gikk over ansiktet til Daniel Stern, som spiller en av skurkene, hadde gift i seg. Foto: DDP Images

● «Tarantella-skriket» var en hyllest til den berømte dusjscenen i Alfred Hitchcock-filmen Psycho (1960), ifølge Daniel Stern.

● Husker du bildet av kjæresten til Kevins bror, Buzz? Bildet var ikke av en jente, men en gutt iført parykk.

● John Candy har en minneverdig gjesteopptreden som polkakongen Gus Polinski. Candy improviserte, ifølge regissør Chris Columbus, hele monologen hvor han snakket om sønnen sin som hadde tilbrakt en natt i et begravelsesbyrå sammen med et lik.

IMPROVISERTE: John Candy tok seg friheten til å improvisere i en av sine scener. Dette ble en del av filmen. Foto: AP Photo / NTB

● Det flotte huset til McCallister-familien, ble også brukt i 1987-komedien Neste stopp Chicago (Planes, Trains and Automobiles).

● Chris Columbus skulle egentlig regissere Hjelp, det er juleferie. Men siden han ikke kom overens med hovedrolleinnehaver Chevy Chase, trakk han seg fra prosjektet. Ifølge Columbus fikk han tilbud to uker senere om å regissere Home Alone.

Hjelp, det er juleferie!

Julefilmen som originalt heter National Lampoon's Christmas Vacation (1989), handler om familien Griswold som forbereder seg til en julefeiring hvor ting ikke går som planlagt.

● Ifølge regissør Jeremiah S. Chechik er karakteren fetter Eddie basert på en han kjente fra Texas, som hadde en tendens til å klikke med tungen.

MAGASIN: Regissøren bak Hjelp det er juleferie! gjemte et bilde av seg selv i filmen frempå et People magasin. Her er hovedkarakteren Clark Griswold, spilt av Chevy Chase. Foto: DDP Images

● Det oppstod et mindre jordskjelv da de filmet scenen der onkel Louis og tante Bethany kommer til Griswold-familien.

● Når karakteren Clark er i sengen og prøver å lese People Magazine med klissete fingre, er det regissøren selv som er avbildet på framsiden av magasinet.

● Hjelp det er juleferie var én av bare to julefilmer som kom ut i 1989. Den andre filmen var Jessie redder julen.

How The Grinch Stole Christmas

I 2000 kom filmen om Grinchen, som spilles av Jim Carrey, ut. Filmen tar for seg Whoville hvor alle elsker julen, men like i nærheten bor Grinchen som hater den. Han planlegger derfor å stjele julen fra dem.

● Den første dagen på sett tok det hele 8.5 timer å ta på Grinch-sminken til Jim Carrey. Han syntes det var ubehagelig å ha på, og beskriver det «som å bli begravet levende hver dag». Carrey måtte gjennomføre tortur-utholdenhetstrening fra CIA for å holde ut i Grinch-sminken på sett.

● Grinch-kostymet var laget av jak-hår. En jak er et langhåret pattedyr som ligner veldig på en okse.

KOSTYME: Jim Carrey syntes det var helt grusomt å ha på seg Grinch-kostymet. Foto: Everett Collection / NTB

● Grinchen var egentlig svart og hvit i Dr. Seuss' originale bok, men regissør Chuck Jones valgte å gjøre han grønn til den animerte versjonen i 1966.

● Skuespillerne Eddie Murphy og Jack Nicholson ble vurdert til å spille rollen som Grinchen.

● Filmen brukte hele 1 938 sukkerstenger, 8 200 julekuler, 45 sminkører, 443 forskjellige kostymer og flere tusen kilo med knust marmor ble brukt til å ligne snø.

The Holiday

Karakterene Iris og Amanda i The Holiday (2006) har begge problemer med menn og trenger en endring i livet sitt. Da kommer de i kontakt med hverandre på Internett, hvor de bestemmer seg for å bytte hjem.

● Skuespillerne Kate Winslet og Rufus Sewell datet hverandre på ekte før de spilte inn filmen The Holiday.

SOLBRUN: Jude Law var blek i ansiktet i alle scenene ute, men solbrun i alle scenene som ble spilt inn inne. Dette skyldtes at scenene innendørs ble spilt inn i Los Angeles, hvor han hadde solt seg ute når han ikke var på jobb. Her sammen med medskuespiller Cameron Diaz. Foto: Snap Stills/REX

● Hjemmesiden som karakterene Iris (Kate Winslet) og Amanda (Cameron Diaz) bruker for å bytte hus finnes på ekte.

● Da The Holiday ble skrevet var skuespillerne Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law og Jack Black tenkt til rollene allerede.

● Det snødde tre ganger i Surrey under innspillingen av The Holiday, men film-crewet hadde leid inn en snømaskin fordi de ikke trodde det ville snø.

● Ifølge Jude Law blir han fort brun i solen. Ettersom utescenene i The Holiday er filmet i England, og scenene innendørs er filmet i Los Angeles, fikk han tid til å sole seg i USA. Ser man nøye etter kan man se at Law er blek i alle scenene ute, men med en gang han går inn er han solbrun i ansiktet.

Elf

Julefilmen Elf (2003) handler om en mann som vokste opp blant julenissens alver. Nå drar han til New York for å finne sin biologiske far, som ikke vet at han eksisterer.

● I filmen er ingen av scenene redigert med spesialeffekter, selv om hovedkarakteren Elf (Will Ferrell) er mye større enn de andre. Det hele ble gjort med tvunget perspektiv, hvor Ferrell for eksempel satt nærmere kamera for å virke større enn de andre.

NÆRME KAMERA: Will Ferrell satt ofte nærme kamera for å se større ut enn de andre skuespillerne. Foto: Alan Markfield/New Line Prods/Kobal/REX

● Skuespiller Peter Billingsley, som er best kjent for sin rolle som Ralphie i «A Christmas Story», spiller Ming Ming i Elf.

● Will Ferrell, regissøren Jon Favreau og en kameramann gikk gjennom New York under siste innspillingsdag for å finne tilfeldige folk til å være statister i filmen. Dette ble til montasjen der hovedkarakteren hopper mellom trafikken og tror han ser julenissen.

● Ferrell hadde hodepine flere ganger under innspillingen av Elf, fordi han faktisk spiste alt godteriet i scenene fra filmen.

● Skuespilleren Will Ferrell forårsaket flere små bilulykker i Lincoln-tunnelen i New York mens han gikk rundt i alvekostymet.

GODTERI: Will Ferrell spiste så mye godteri under innspillingen at han fikk vondt i hodet flere ganger. Foto: ddp images

Polarekspressen

Polarekspressen (2004) handler om en liten gutt som begynner å tvile på om julenissen faktisk finnes. En kveld dukker det opp et tog utenfor huset hans som fører han helt til Nordpolen.

● Skuespiller Tom Hanks og Josh Hutcherson gjorde alle bevegelsene til hovedkarakteren, mens skuespiller Daryl Sabara var stemmen til den lille gutten i hovedrollen.

● Ifølge regissør Robert Zemeckis ble filmrettighetene til boken om Polarekspressen solgt på én betingelse – at den ikke ble gjort om til en animert tegneserie.

BEVEGELSER: Skuespiller Tom Hanks laget bevegelsene til flere av animasjonskarakterene i Polarekspressen. Foto: Moviestore/REX

● Polarekspressen ble en stor snakkis ettersom flere mente at filmen var skummel på grunn av måten karakterene var animert.

På TV 2 Play og Disney+ kan du se flere av juleklassikerne.