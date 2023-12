Dette vil Solvang helst unngå i MGP-jobben

Torsdag ble NRKs «Debatten» avsluttet med glitter og glam for å avsløre at programleder Fredrik Solvang (46) trer av midlertidig, til fordel for Melodi Grand Prix-arbeid.

Han og Marion Ravn skal lose publikum gjennom den populære sangkonkurransen – en nyhet som ble dedikert topplassering og kommentar på VG.

– Hvordan føles det?



Solvang ler når han får spørsmålet, og svarer så:

– Det er veldig hyggelig. Jeg visste jo at ideen om «Debatten»-avsløringen var for å skape oppmerksomhet.



«Ufokusert»



– VGs kommentator Hans Petter Sjøli stilte mange spørsmål i sin kommentar: Om du ikke hadde virket litt «ufokusert» på TV i det siste, om du mestrer den energiske MGP-rollen, og om du sømløst kan returnere til din seriøse rolle. Er hans funderinger noe du også har tenkt på?

– Det kan hende han har litt rett i at jeg har vært ufokusert, jeg har jo visst dette i noen måneder, svarer Solvang til kommentaren, og utdyper:



– Så håper jeg han tar feil om at det er vanskelig å komme tilbake til «Debatten», for det er planen.



Likevel forteller Solvang at det tok litt tid før han takket ja til jobben, men konkluderte med at oppdraget er ærefullt og ikke noe man kan si nei til.

Også på Instagram har «MGP-Fredrik» skapt oppmerksomhet, hvor både kjendisene og seere virker å være fornøyde, med kommentarer som: «Mulig jeg må se på MGP igjen».

Musikkonkurransens entusiastiske fanskare har også latt høre fra seg med gratulasjoner på løpende bånd.

– Det la jo bare lista enda høyere, kommenterer Solvang, og poengterer samtidig at dette er blant Norges mest sette direktesendinger.

– Man kan ikke ha en dårlig dag på jobb.



– En nasjonalskatt



«Idol»-vinner og reality-profil Jorun Stiansen (39), er uttalt Solvang-fan. Ikke overraskende har sangfuglen bare godord å dele til God Kveld Norge.



STOR FAN: Jorun Stiansen vant Idol for 18 år siden. Nå utelukker hun ikke musikk-comeback. Foto: Espen Solli / TV 2

– Fredrik Solvang er en av Norges nasjonalskatter. Jeg elsker han!

Stiansen mener det er en innertier at valget falt på «den utrolig dyktige» Solvang og «fantastiske» Ravn.

– Å få se sjarmerende og herlige Solvang i en setting som MGP gleder jeg meg veldig til.

Spekulasjonene har startet

Stiansen har ikke gitt ut musikk siden 2007, men har de siste årene deltatt i både «Stjernekamp» og «Hemmelige duetter».

Enkelte har spekulert i om hun snart vil bli med i Melodi Grand Prix.

– Å delta er absolutt noe jeg kunne tenke meg når tiden er rett for det. Så gleder jeg meg heller sykt til å se showet neste år som ivrig publikummer, svarer Stiansen.

Erika Norwich (24) er også et navn som har blitt nevnt som mulig deltaker.

– Veldig gøy og kreativt med den nye programlederduoen, gleder meg til å se det på TV, uttaler hun til God Kveld Norge.

På spørsmål om MGP-rykter, henviser hun videre til NRK, før hun legger til:

– Det hadde vært veldig gøy da, det må jeg si!

FLERE TALENTER: Erika Norwich fra Trondheim er både låtskriver og artist. Foto: TV 2 / God Kveld Norge

Vil unngå dette

Programlederen har hørt noen smakebiter på hvordan Melodi Grand Prix 2024 kan bli, men holder kortene tett inntil brystet på spørsmål om hvem som er hans drømmedeltakere.

– Jeg håper selvfølgelig det dukker opp noen som har bevist at de kan skrive hits og en blanding av rutinerte, folkekjære og ukjente stjerneskudd.

– Det er ikke uvanlig at programledere synger i disse sendingene. Kan du synge?



– Jeg mener selv jeg kan synge, svarer Solvang, før han legger til:



– Hvis valget er mitt, så skal jeg ikke synge, men da er jeg heldig som også har med en som virkelig kan synge, sier han om makker Ravn.



ERFARNE: Artist Marion Ravn har blitt godt kjent for NRK-seere gjennom detektivrollen i «Maskorama». Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Solvang beskriver et stort apparat som skal finne ut hva han skal ha på seg og hva som skal skje på scenen, noe Mona Berntsen har god peiling på, mens han selv er litt usikker på hva jobben innebærer.

– Det viktigste for meg er at jeg er tro mot det jeg selv synes har vært viktig – nemlig at man tar MGP på alvor og ikke har en ironisk distanse til hele opplegget. Jeg vet hvor mange som synes det er viktig og genuint elsker det.



– Tror du at du kan gjøre Melodi Grand Prix litt mer kredibelt?



– Det er godt mulig NRK tenkte i de baner da de spurte meg, jeg aner ikke. Eller kanskje de tenkte at jeg i hvert fall ikke skremmer vekk noen. I beste fall får jeg noen som ikke pleier å se MGP til å gjøre det nå.

46-åringen sier avsluttende:

– Det jeg egentlig er mest spent på er hvilken rolle NRK har tenkt på for meg, jeg er jo en nyhets- og debatt-mann.

Trekker frem legning

Eurovision-ekspert og tidligere MGP-deltaker, Dag Øistein Endsjø, har troen på duoen, som han beskriver som et trygt valg.

Solvangs seriøse bakgrunn beskriver han som en fordel.

– Det vil nok være en fin ramme for å ikke ta noe av fokuset bort fra de virkelige stjernene i programmet: sangerne og komponistene.

Han mener også at Solvangs legning er betydningsfull.

– Den store skeive andelen av eurovisjonens fanbase vil nok sette pris på at en av programlederne også er skeiv, sier Endsjø.