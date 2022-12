Dette tjente reality-deltakerne

KJENT FRA HVERT SITT REALITY-KONSEPT: Fossum var med på Forræder, Eijsink var med på Farmen, Nitter Ex on the Beach og Vasstrand Skal vi danse. Foto: Marie Grensbråten Lorvik, Ole Thomas Halvorsen, Espen Solli, Magnus Nøkland / TV 2

I år har blant annet Forræder, Skal vi danse, Farmen, Ex on the Beach, Maskorama, Jakten på kjærligheten vært seerfavoritter. Den siste tiden har også mange snakket om NRK-julekalenderen 24 stjerners jul.

I denne artikkelen står det hva deltakerne i disse produksjonene tjente skatteåret 2021.

Disse tallene ble offentliggjort rundt klokken fem på morgenen, 7. desember. Tallene i skattelistene kan være misvisende av forskjellige grunner, les mer om dette her.

Skal vi danse: all stars

I år var det Cengiz Al (25) som tok førsteplassen i Skal vi danse: all stars.

På inntektstoppen var det derimot hans argeste konkurrent som tronet øverst, nemlig Jørgine Vasstrand (33).

Skal vi danse: all stars - Kjendislister # Navn Kommune Inntekt 1 Jørgine Massa Vasstrand Ullensaker 7 ‍813 ‍543 f. 1989 Inntekt 7,813,543 Skatt 2,659,907 Formue 1,513,611 2 Kari Traa Voss 2 ‍399 ‍498 f. 1974 Inntekt 2,399,498 Skatt 850,097 Formue 10,156,917 3 Martine Lunde Aarsrud Oslo 2 ‍351 ‍412 f. 1996 Inntekt 2,351,412 Skatt 758,198 Formue 0 4 Lasse Løkken Matberg Stavanger 1 ‍672 ‍906 f. 1985 Inntekt 1,672,906 Skatt 703,698 Formue 0 5 Victor Sotberg Oslo 1 ‍595 ‍601 f. 1991 Inntekt 1,595,601 Skatt 681,618 Formue 854,102 6 Eirik Strønen Søfteland Bjørnafjorden 1 ‍529 ‍820 f. 1988 Inntekt 1,529,820 Skatt 656,636 Formue 139,589 7 Aleksander Rognerud Hetland Bærum 1 ‍263 ‍908 f. 1982 Inntekt 1,263,908 Skatt 530,700 Formue 3,289,610 8 Iselin Guttormsen Asker 864 ‍710 f. 1987 Inntekt 864,710 Skatt 362,064 Formue 0 9 Cengiz Al Oslo 809 ‍581 f. 1997 Inntekt 809,581 Skatt 327,475 Formue 0 10 Triana Iglesias Holten Oslo 615 ‍051 f. 1982 Inntekt 615,051 Skatt 217,364 Formue 0 11 Hinault Nathan Kahungu Sarpsborg 466 ‍116 f. 1996 Inntekt 466,116 Skatt 152,421 Formue 0 12 Agnete Kristin Johnsen Saba Unjárga – Nesseby 406 ‍663 f. 1994 Inntekt 406,663 Skatt 112,531 Formue 0

Forræder

Det var Cathrine Fossum (45) vant den splitter nye reality-satsningen Forræder. Hun fikk god hjelp av basehopper Karina Hollekim (46), og sammen kunne de dele premiepotten på 175 000 kroner.

GJENG: Deltakerne i Forræder. Foto: Espen Solli/TV 2

Duoen gjorde det svært godt i reality-programmet, men på inntektslisten er det noen som gjør det enda bedre. Særlig med-forræder Jørn Lier Horst (52) klarer seg fint uten premiepotten.

Forræder - Kjendislister # Navn Kommune Inntekt 1 Jørn Lier Horst Larvik 11 ‍494 ‍252 f. 1970 Inntekt 11,494,252 Skatt 3,736,297 Formue 9,014,319 2 Hallvard Bergfinn Flatland Bærum 3 ‍480 ‍080 f. 1957 Inntekt 3,480,080 Skatt 1,329,328 Formue 34,589,276 3 Anne Birkefeldt Ragde Trondheim 1 ‍989 ‍603 f. 1957 Inntekt 1,989,603 Skatt 881,561 Formue 2,076,970 4 Katarina Flatland Dobloug Oslo 1 ‍544 ‍010 f. 1989 Inntekt 1,544,010 Skatt 528,378 Formue 0 5 Kristin Elisabeth Linde Gjelsvik Drammen 1 ‍124 ‍378 f. 1986 Inntekt 1,124,378 Skatt 532,492 Formue 0 6 Cathrine Fossum Hovdan Oslo 996 ‍329 f. 1977 Inntekt 996,329 Skatt 363,148 Formue 0 7 Cengiz Al Oslo 809 ‍581 f. 1997 Inntekt 809,581 Skatt 327,475 Formue 0 8 Erlend Andreas Mørch Oslo 801 ‍606 f. 1994 Inntekt 801,606 Skatt 304,938 Formue 1,504,682 9 Kim Johanne Dahl Asker 783 ‍300 f. 1989 Inntekt 783,300 Skatt 299,707 Formue 0 10 Christopher Robin Henriksen Omdahl Oslo 740 ‍509 f. 1991 Inntekt 740,509 Skatt 269,673 Formue 0 11 Emil Iversen Trondheim 654 ‍305 f. 1991 Inntekt 654,305 Skatt 208,901 Formue 3,099,345 12 Magnus Rognan Midtbø Oslo 565 ‍576 f. 1988 Inntekt 565,576 Skatt 203,353 Formue 275,218 13 Jonas Lihaug Fredriksen Oslo 561 ‍781 f. 1989 Inntekt 561,781 Skatt 193,891 Formue 0 14 Christer Falck Oslo 507 ‍306 f. 1969 Inntekt 507,306 Skatt 158,554 Formue 1,367,275 15 Syeda Hina Zaidi Oslo 456 ‍002 f. 1985 Inntekt 456,002 Skatt 163,210 Formue 0 16 Arman Surizehi Oslo 375 ‍000 f. 1992 Inntekt 375,000 Skatt 119,554 Formue 119,549 17 Sandra Spjelkavik Oslo 278 ‍464 f. 1989 Inntekt 278,464 Skatt 91,326 Formue 0 18 Sander Austad Dale Oslo 229 ‍942 f. 1998 Inntekt 229,942 Skatt 77,354 Formue 0 19 Tonje Frigstad Kristiansand 10 ‍766 f. 2000 Inntekt 10,766 Skatt 0 Formue 67,561

Maskorama

Bilal Saab (23) virker å gjøre det bra i alle programmer han deltar i. Han har allerede vunnet prestisjefylte Stjernekamp på NRK. I år vant han også Maskorama.

Siden stjerneskuddet kun er i starten av 20-årene, er det kanskje ikke rart at andre deltakere ligger over han på både inntekts- og formue-tabellen.

Maskorama - Kjendislister # Navn Kommune Inntekt 1 Daniel Kvammen Hol 1 ‍163 ‍184 f. 1988 Inntekt 1,163,184 Skatt 493,089 Formue 3,142,512 2 Inger Lindheim Gundersen Oslo 745 ‍057 f. 1973 Inntekt 745,057 Skatt 255,884 Formue 0 3 Øystein Pettersen Lillehammer 739 ‍469 f. 1983 Inntekt 739,469 Skatt 279,164 Formue 614,837 4 Ingrid Gjessing Linhave Oslo 612 ‍309 f. 1977 Inntekt 612,309 Skatt 215,371 Formue 0 5 Birgit Lovise Røkkum Skarstein Oslo 437 ‍396 f. 1989 Inntekt 437,396 Skatt 196,349 Formue 6,796,674 6 Bilal Alexander Saab Hasvik 299 ‍621 f. 1999 Inntekt 299,621 Skatt 118,306 Formue 6,075,778 7 Alexandra Irena Acevedo Joner Oslo 185 ‍059 f. 1990 Inntekt 185,059 Skatt 57,947 Formue 0

Farmen

Tallene i denne artikkelen baserer seg som sagt på skattetall fra 2021. Det vil si at Henrik Eijsink (26) ikke var Farmen-vinner på tidspunktet tallene tar utgangspunkt i. Dermed hadde han heller ikke mottatt premien til en verdi av halvannen million kroner.

26-årigen er uansett relativt langt unna å toppe inntektslisten, der ligger de litt eldre deltakerne fra årets sesong.

Det er Farmen-pastor Erlend Indergaard (53) som tjente best, og «slo» dermed to ordførere.

Farmen - Kjendislister # Navn Kommune Inntekt 1 Erlend Indergaard Kristiansund 909 ‍509 f. 1969 Inntekt 909,509 Skatt 383,046 Formue 0 2 Tore Haraldset Nesbyen (tidligere Nes i Buskerud) 722 ‍165 f. 1959 Inntekt 722,165 Skatt 270,231 Formue 0 3 Dagny Vartdal Hareid 632 ‍574 f. 1972 Inntekt 632,574 Skatt 239,597 Formue 3,861,098 4 Dan Håvard Johnsen Lyngen 592 ‍816 f. 1967 Inntekt 592,816 Skatt 198,593 Formue 0 5 Stine Engen Asker 561 ‍419 f. 1980 Inntekt 561,419 Skatt 187,711 Formue 0 6 Hashar Aziz Ulstein 549 ‍090 f. 1988 Inntekt 549,090 Skatt 187,025 Formue 0 7 Lasse Anfinsen Fredheim Haugesund 466 ‍483 f. 1996 Inntekt 466,483 Skatt 156,409 Formue 0 8 Bente Rabba Gjøvik 393 ‍457 f. 1968 Inntekt 393,457 Skatt 129,408 Formue 1,849,600 9 Ivana Miric Sandefjord 338 ‍971 f. 1994 Inntekt 338,971 Skatt 103,640 Formue 0 10 Benjamin Grindstein Lien Stavanger 333 ‍654 f. 1990 Inntekt 333,654 Skatt 110,031 Formue 0 11 Maymuna Abdihadi Mohamed Oslo 294 ‍652 f. 1996 Inntekt 294,652 Skatt 94,121 Formue 0 12 Andrea Marie Rosli Oslo 280 ‍672 f. 1997 Inntekt 280,672 Skatt 88,683 Formue 0 13 Henrik Eijsink Oslo 115 ‍188 f. 1996 Inntekt 115,188 Skatt 23,365 Formue 0 14 Robert Michael Scott Bergen 110 ‍464 f. 1967 Inntekt 110,464 Skatt 40,380 Formue 0 15 Hanne Mathea Friis Namsos – Nåavmesjenjaelmie 25 ‍387 f. 2000 Inntekt 25,387 Skatt 0 Formue 0 16 Einar Lund Trysil 0 f. 2001 Inntekt 0 Skatt 17,897 Formue 0

Jakten på kjærligheten

Nok et år har bønder fra alle Norges kriker og kroker hatt romantiske stevnemøter i TV 2s regi.

På listen over årets Jakten på kjærligheten-bønder er det ingen som har astronomiske inntekter. Likevel er det én som skiller seg litt ut.

Jakten på kjærligheten - Kjendislister # Navn Kommune Inntekt 1 Tormod Bakke Johnsen Halden 358 ‍427 f. 1960 Inntekt 358,427 Skatt 116,607 Formue 1,440,133 2 Jørgen Heen Brovold Rauma 294 ‍233 f. 1992 Inntekt 294,233 Skatt 95,292 Formue 588,112 3 Frank Bjerg Sigvaldsen Froland 269 ‍037 f. 1986 Inntekt 269,037 Skatt 144,181 Formue 0 4 Janne Bull Bakk Melhus 184 ‍920 f. 1991 Inntekt 184,920 Skatt 52,174 Formue 0

Ex on the Beach

Flere av Ex on the Beach-deltakerne er tidlig i 20-årene. Derfor er det ikke så rart at flere har relativt beskjedne formuer og lønninger.

Cristian Brennhovd (22) har vært et kjent navn i reality-Norge i flere år. Ikke bare har han deltatt i tre sesonger av Ex on the Beach, han har også vært med på 71 grader nord. Med dette i bakhodet, er det ikke rart at han er blant topp ti på denne listen.

MYE HUD: Ex on the Beach har nok et år bydd på både sex, intriger og romanser. Foto: Pressebilde

Brenhovd er for øvrig i et forhold med Caroline Nitter (23). Også hun gjør comeback i årets sesong av skandaleprogrammet. Hun havner litt over kjæresten på skattelistene.

Dersom man trykker på navnet til en person i listen under, får man opp hvor mye vedkommende har i formue. Blant årets deltakere er det 16 personer uten én krone i formue.

Ex on the Beach - Kjendislister # Navn Kommune Inntekt 1 Lars Erik Gorseth Grønningen Bergen 797 ‍782 f. 1990 Inntekt 797,782 Skatt 291,418 Formue 0 2 Mikael Hansen Myrslo Steinkjer 411 ‍273 f. 1998 Inntekt 411,273 Skatt 135,935 Formue 0 3 Caroline Nitter Gruber Tromsø 261 ‍304 f. 1998 Inntekt 261,304 Skatt 79,864 Formue 210,418 4 Lea Træland Vik Flekkefjord 248 ‍058 f. 1994 Inntekt 248,058 Skatt 78,863 Formue 0 5 Helene Liridona Hima Oslo 242 ‍996 f. 1995 Inntekt 242,996 Skatt 75,523 Formue 47,985 6 Christoffer Johansen Gustafsson Oslo 217 ‍891 f. 1997 Inntekt 217,891 Skatt 66,935 Formue 0 7 Jeanett Holmen Johnsen Nordre Follo 217 ‍373 f. 1996 Inntekt 217,373 Skatt 61,312 Formue 0 8 Cristian Andre Louis Brennhovd Bærum 215 ‍474 f. 1999 Inntekt 215,474 Skatt 63,954 Formue 278,708 9 Avdo Muratagic Ålesund 208 ‍972 f. 1998 Inntekt 208,972 Skatt 66,646 Formue 0 10 Ina Kollset Fredrikstad 154 ‍466 f. 1999 Inntekt 154,466 Skatt 46,704 Formue 0 11 Daniel Eltawafshy Bergen 154 ‍035 f. 1998 Inntekt 154,035 Skatt 44,944 Formue 38,549 12 Michela Teresa Rozeslaniec Oslo 147 ‍096 f. 2000 Inntekt 147,096 Skatt 42,810 Formue 13,285 13 Fredrik Haraldsen Vestby 143 ‍565 f. 1995 Inntekt 143,565 Skatt 36,863 Formue 27,529 14 Shirin Victoria Antaki Oslo 136 ‍671 f. 2001 Inntekt 136,671 Skatt 42,928 Formue 0 15 Rine Milane Løken Hansen Oslo 98 ‍139 f. 2001 Inntekt 98,139 Skatt 24,954 Formue 0 16 Malene Bogen Ramberg Ålesund 76 ‍486 f. 1998 Inntekt 76,486 Skatt 11,149 Formue 0 17 Athena Maceva Frogn 61 ‍842 f. 1997 Inntekt 61,842 Skatt 11,458 Formue 9,844 18 Andreas Lunde Østerøy Oslo 50 ‍378 f. 1996 Inntekt 50,378 Skatt 0 Formue 0 19 Solveig Eivindsen Sula 44 ‍704 f. 2000 Inntekt 44,704 Skatt 5,552 Formue 0 20 Rachel Siyapata Sadiki Stange 36 ‍417 f. 2000 Inntekt 36,417 Skatt 3,814 Formue 0 21 August Eliander Skjævesland Skarning Lindesnes 26 ‍955 f. 2001 Inntekt 26,955 Skatt 0 Formue 0 22 Mario Marcelino Riera Trondheim 21 ‍877 f. 1998 Inntekt 21,877 Skatt 0 Formue 0 23 Martine Uthus Hol 568 f. 1999 Inntekt 568 Skatt 0 Formue 0

24-stjerners julekalender

Til tross for at anmeldere har vært svært lunkne til årets NRK-julekalender, har over 800.000 TV-seere valgt å se programmet.

Programmet huser blant annet programledere, komikere, politikere og idrettsutøvere. Likevel er det en lege som troner øverst på listen, selveste Wasim Zahid (47).