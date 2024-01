Dette tjener «Mesternes mester»-deltakerne

Første nyttårsdag var det premiere på den femtende sesongen av Mesternes mester.

Nok et år har innspillingen foregått i Norge, og denne gangen på Sørlandet – nærmere bestemt i Lindesnes, Farsund og Lyngdal.

Hvem som vil bli årets seierherre, eller seierskvinne, får man vite under finalen 1. mars.



I desember ble skattelistene fra 2022 offentliggjort, og TV 2 skrev hva deltakerne vi hadde blitt kjent med i de mest populære programmene hadde i formue og inntekt.

PROGRAMLEDER: Programleder Aksel Lund Svindal har en stor formue etter en lang karriere innen alpint. Foto: NRK

Siden «Mesternes mester» er et av programmene som samler flest nordmenn foran TV-skjermen, følger vi samme oppskrift som for én måned siden, og skriver hva deltakerne tjener.

NB: Tallene i skattelistene kan være misvisende av forskjellige grunner, les mer om dette her.



Solid inntekt

Årets «Mesternes mester»-deltakere har store variasjoner i alt fra alder til yrkesretning. Derfor er det kanskje ikke så rart at det også er store variasjoner på listen over inntekt, skatt og formue.

Den som kan skryte av soleklart høyest inntekt, er Pål André Helland (33). Han står oppført med over 2,2 millioner i inntekter.

LSK: Pål André Helland har vært både trener og spiller i Lillestrøm. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Fotballspilleren er mest kjent for å ha spilt i Rosenborg i en årrekke. Han har også vært innom det norske landslaget.

Etter at han la opp, har han hatt forskjellige trenerjobber både i Lillestrøm og Ranheim. I tillegg har han figurert som TV-ekspert, først og fremst i Viaplays fotballdekning.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen (36) er kvinnen på listen med høyest nettoinntekt. Etter endt langrennskarriere har hun jobbet som lege.

Hun står oppført med ca. 1,185 millioner kroner i inntekt.



SKIDRONNING: Astrid Uhrenholdt Jacobsen har vunnet gull i både VM og OL. Foto: Heiko Junge / NTB

Programleder

Aksel Lund Svindal (40), som selv har vunnet «Mesternes mester», har nå blitt programleder for NRK-suksessen.

Også han har til salt i maten, skal vi tro skattelistene. Han er på andreplass på inntektslisten med rundt 1,4 millioner kroner.

På formueslisten er det imidlertid ingen andre som er i nærheten av Svindal. Han er nemlig oppført med svimlende 187.630.622 kroner i nettoformue.

Dette er et så høyt beløp, at hvis du slår sammen formuen til alle de andre deltakerne, så har han likevel nesten 130 millioner kroner mer enn dem til sammen.

SUPERSTJERNE: Innen snowboard er Terje Håkonsen som en superstjerne å regne. Foto: Reuters

Også snowboarder Terje Håkonsen (49) har vært flink til å spare, med 37,7 millioner kroner i formue.

Håkonsen har mange meritter å vise til, han har blant annet vunnet det internasjonale snowboardforbundets (ISF) verdensmesterskap i halfpipe tre ganger: i 1993, 1995 og 1997.

Han sluttet gradvis å konkurrere, men snøbrettet har aldri blitt lagt helt på hylla. Han har jobbet mye med idrett også etter at han sluttet å stille opp med Norges flagg på brystet. Et eksempel på dette er da han opprettet The Arctic Challenge i 2000 – et nytt konkurranseformat som i større grad skulle være på kjørernes egne premisser. Konkurransen endret navn til World Snowboard Tour, som nå er en prestisjefull, internasjonal turnering.

KJENT FJES: Tiril Kampenhaug Eckhoff var en av Norges beste skiskytter i en årrekke. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Tiril Eckhoff (33), som er olympisk gullmedaljør i skiskyting, har også en god formue å vise til.

Etter at hun la opp i 2022 ble hun ansatt som TV 2s skiskytterekspert.

Eckhoff er oppført med over 11,7 millioner kroner i formue.