Dette tjener «Kompani Lauritzen»-deltakerne

Årets sesong av «Kompani Lauritzen» er godt i gang. Deltakerne har gått fra rekrutter til aspiranter, hvor befalet, ledet av oberst Dag Otto Lauritzen (67), fortsetter å teste grenser.

Den femte sesongen av det populære programmet foregår for første gang i nye omgivelser, nemlig Bømoen leir på Voss.

I desember ble skattelistene for 2022 offentliggjort. TV 2 har tidligere omtalt hva deltakere i noen av de mest populære programmene hadde i formue og inntekt. Denne saken gir deg oversikt over inntekt og formue til deltakerne i «Kompani Lauritzen».

Troner øverst

«God morgen Norge»-programleder Vår Staude (57) troner øverst i alle tre kategorier – inntekt, formue og skatt.

Staude er oppført med en inntekt på 1.660.385 kroner. Bak henne plasserer artist Knut Marius Djupvik (36) seg, med en inntekt på 1.299.283 kroner. Djupvik og Staude er de eneste som er oppført med en inntekt på over én million kroner.

HØYEST INNTEKT: Vår Staude og Knut Marius Djupvik plasserer seg øverst på inntektstoppen blant «Kompani Lauritzen»-deltakerne. Foto: Matti Bernitz / TV 2

«God morgen Norge»-profilen, som har vært i TV 2 siden 1992, har en formue på hele 4.65 millioner kroner.

Etterfulgt plasserer fiolinist Stinius Maurstad (29) og skuespiller Karin Klouman (34) seg med henholdsvis formuer på 2.55 millioner kroner og 890.000 kroner.

Står oppført med 0 kroner

Artist Alexandra Rotan (27) står oppført med omtrent 860.000 kroner i inntekt, tett etterfulgt av influenser Aleksander Sæterstøl (27) og youtuber Jonas Lihaug (34).

I bunnen av listen plasserer Mona Berntsen (34). Hun står oppført med 0 kroner i alle tre kategorier.

Berntsen jobber som danser, og har turnert med store artister over flere år, verden rundt.

HARDTARBEIDENE: Mona Berntsen har flere jern i ilden, nå som hun har flyttet tilbake til Norge. Foto: Matti Bernitz / TV 2

I 2022 valgte hun å flytte basen sin hjem til Norge.

Berntsen forklarer til TV 2 at hun skattet til et annet land, og at det er årsaken til at hun står oppført med 0 kroner i skattelistene for 2022.