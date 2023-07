Dette stedet reiser hun aldri tilbake til: – Mistet fornuften og verdigheten

Tidligere «Forræder»-deltaker og standupkomiker Sandra Spjelkavik (33) nyter sommertiden, og deler både gode og underlige minner fra somrene opp gjennom årene med TV 2s lesere.



– Hva skal du gjøre i sommer?

– Akkurat nå er jeg i Hellas sammen med min samboer og gode venner, og lever mitt beste liv i et hus som vi har leid her. Resten av sommeren er også fylt med bare godsaker: Jeg skal stå på Sommerstandup på Latter, jeg får besøk av litt familie i Oslo, jeg skal på konsert i Tønsberg og jeg skal til Grimstad å se venner spille sommershow. Ikke minst skal jeg i to bryllup som jeg gleder meg masse til. Jeg skal rett og slett kose meg glugg!

– Hva må til for at du skal ha en bra sommer?

– Sol, sjø, kjæresten, gode venner, god mat og drikke – varme. Egentlig alt som denne sommeren er fylt opp med!

PÅ REISE: Sandra Spjelkavik og samboeren tilbringer deler av årets ferie i Hellas. Foto: Privat

– Hvilket sted vil du aller helst reise til?

– Jeg er jo veldig glad i å reise, men jeg elsker også en god, norsk sommer (hvis været tillater det) på sommerstedet til familien med båt, bading og krabbefest i nøstet – da har jeg det helt prima! Men hvis jeg skal velge en destinasjon, så har jeg alltid drømt om å reise til Italia, mest fordi at pasta er selve livet!

– Hvilket sted vil du aldri reise tilbake til?

– Jeg kommer aldri til å reise tilbake til Magaluf. Vi har alle hatt en sånn tur, har vi ikke?! Der mistet jeg både fornuften og verdigheten min. Men til gjengjeld så fikk jeg jo en nydelig sommerfugltatovering på et sted hvor solen aldri skinner. Så sånn sett kom jeg jo vinnende ut av det.

– Har du noen gang hatt en skummel opplevelse om bord i et fly?

– Jeg har heldigvis (bank i bordet) gått klar av veldig dramatiske opplevelser på fly. Da tror jeg faktisk at jeg hadde sluttet å fly, for jeg sliter fremdeles litt med konseptet at en flere tonns blikkboks kan holde oss flytende i luften på 35.000 fot. Det henger ikke på greip. Hilsen kvinne, snart 34.

Her kommer haien

– Men alle komikere har jo opplevd noen litt turbulente innflyginger på vei på jobb i Nord-Norge, der du ankommer i det som oppleves mer som om et papirfly (les: Widerøe-fly), og er usikker på om flyet kommer til å treffe rullebanen på grunn av sterk vind. Og så er det jo alltids litt spennende å fly Norwegian, fordi man vet jo at man blir forsinket, bare ikke hvor mye. Sist jeg fløy Norwegian nå nylig, så var flyet ti timer forsinket fra Ålesund til Oslo, hvor vi endte opp med å måtte kjøre hele strekningen, og kom likevel tre timer før flyet til Gardermoen. Så det er jo alltid noe.

– Har du blitt – eller forsøkt blitt – svindlet på reise før?

– Det nærmeste jeg har opplevd er å bli kjørt fire korte minutter i taxi fra en togstasjon til et hotell, med det som taxisjåføren lovet var et taksameter. Da jeg spurte underveis i taxituren hvor taksameteret var plassert, så pekte sjåføren på kilometertelleren og hevdet hardnakket at det var den. Han skulle ha flere hundre kroner for den korte turen, og når jeg ba om kvittering, så skrev han den for hånd med penn og papir. Hvor var dette, spør du? I Stockholm.

STANDUP: Sandra Spjelkavik trives på scenen og gleder seg til å gjøre standup på Latter i sommer. Foto: Privat

– Hva er din verste hotellopplevelse?

– Dette er en hostellopplevelse fra da jeg backpacket i 2000-og-what-not. Jeg var kommet til Laos og ble over natten veldig syk. Jeg hadde fått streptokokker i lungene (viste det seg da jeg kom tilbake til Bangkok hvor jeg gikk til legen, fordi i Laos blir du som turist frarådet å benytte deg av landets helsevesen). Så da lå jeg i tre døgn på et hostell i Laos med den verste hosten jeg noensinne har hatt – med det som føltes som 100 i feber, muskelsmerter og kaldsvettet på en madrass som mest sannsynlig var laget av papp – på et rom uten aircondition. Da ringte jeg mamma og gråt.

– Har du hatt en spesiell opplevelse med en kjendis på reise før, og hva skjedde i så fall?

– What happens in Vegas …

– Hvor hardt jobber du for å få farge? Hvis hardt; hva er dine beste solingstips?

– Da jeg var yngre, så kunne jeg ligge timevis og bare marinere på stranden fra solen stod opp til den gikk ned. Da var det aller viktigste for meg å komme hjem fra ferie og høre fra venner: «Oh my God, så brun du er blitt». Nå er jeg mer opptatt av komfort og kos, og kan godt sitte masse i skyggen om jeg føler for det. Mitt beste solingstips (og det eneste som burde gjelde) er: Bruk solfaktor! Akkurat nå er jeg på ferie med en som jobber i Kreftforeningen, så hun tvang meg til å si det. Men jeg mener det også. Bruk solkrem. Noe annet er helt «nørd».

RÅD: Standupkomikeren har et klart råd når sola steker som verst. Foto: Privat

– Har du hatt en spesiell/skummel opplevelse med dyr på reise?

– Jeg husker vi skulle på bilferie til Kristiansand med familien, da jeg var sånn seks-sju år gammel. På den tiden så hadde jeg to gullfisker hjemme, og jeg husker at jeg kjørte på med fiskemat i den bollen – jeg skulle jo tross alt være borte en stund. Da jeg kom hjem så var jo de gullfiskene klink daue, for de hadde jo spist seg i hjel på livets koldtbord. De døde i hvert fall stappmette og forhåpentligvis lykkelige.

– Hvor mange flåttbitt har du fått i livet?

NORSK SOMMER: Sandra Spjelkavik elsker en god norsk sommer på sommerstedet til familien. Foto: Privat

– Flåtten har enda ikke fått tak i meg, men myggen elsker meg. Den finner meg overalt!

– Hva synes du er det verste med sommeren?

– At den er altfor kort! Jeg elsker sommer! Altså, jeg er veldig glad for at vi har flere årstider i Norge. Hadde det vært sommer året rundt, så hadde det vært døllt det også. Jeg liker skiftene. Men jeg skulle gjerne ønske at vi i byene hadde et intervall som gikk fra april og ut september, og så begynte vi på nytt – med tanke på temperatur, vær og klima. Det hadde vært helt perfekt! Jeg er glad i vinteren, og jeg elsker å stå på ski, men jeg liker vinteren best på fjellet. Jeg trenger ikke den i byen.

– Hva er ditt beste sommerminne?

– Det er helt umulig for meg å velge kun ett sommerminne. Da føler jeg at jeg fornærmer alle de andre fantastiske minnene jeg har. Men pistol mot hodet, hvis jeg må velge: For noen år siden så giftet et vennepar seg i Hellas, og det er til nå en av livets beste turer! Da var vi en liten gjeng som, sammen med det vordende brudeparet, kjørte en helt nydelig ferieuke i Hellas først, før vi dro videre til den øya hvor paret skulle gifte seg. Der hadde brudeparet og alle bryllupsgjestene et helt hotell nærmest for seg selv, og der feiret vi tre dager til ende. Den turen glemmer jeg aldri!