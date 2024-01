Dette skjer med «Skal vi danse»

Seermagneten «Skal vi danse» har samlet nordmenn i sofakroken 17 år på rad, og har vært en viktig del av TV 2s høstmeny, men i 2024 blir det annerledes.

Det har lenge vært spekulasjoner om danseprogrammets fremtid, og nå er det klart hva som skjer med seerfavoritten i år – det blir en pause.

Tar en pause

Det bekrefter programredaktør og direktør for innholdsstrategi i TV 2, Trygve Rønningen.

– Vi er veldig glade for det enorme engasjementet rundt «Skal vi danse» og vi kan nå bekrefte at det blir en ny sesong i 2025, sier Rønningen til TV 2.

«Skal vi danse»-fansen må altså smøre seg med tålmodighet en god stund, før programmet er tilbake i sin 20. sesong.

– Dette blir da 20-års jubileumssesong for dansen og vi ønsker å bruke god tid til å løfte programmet til nye høyder, fortsetter programredaktøren.

– Rart

Trine Dehli Cleve (63) har vært dommer gjennom alle sesongene av dansesirkuset, og medgir at det blir uvant å ikke sitte i dommerstolen til høsten.



– Vi var informerte om det på forhånd, så det var en ryddig og fin prosess, sier Dehli Cleve til TV 2, og fortsetter:

– Det er rart å ikke sette av høsten til «Skal vi danse», men da blir det å gjøre noe annet i høst, da.

DOMMERTRIO: Dommer Trine Dehli Cleve (t.v.) innrømmer at det blir rart å ikke skulle bedømme kjendisers danseferdigheter til høsten – slik hun har gjort de siste 17 årene. Her avbildet med kollegaene Morten Hegseth og Merete Mørk Lingjærde. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

63-åringen vil verken bekrefte eller avkrefte om hun fortsetter som dommer i den 20. sesongen.

Programleder Helene Olafsen (33) er lettet over at «Skal vi danse» ikke er over for godt til tross for en liten pause.

– Jeg er kjempeglad for at «Skal vi danse» fortsetter.

Også hun vil savne å møte opp på Fornebu gjennom høstmånedene.

LETTET: Programleder-duoen Helene Olafsen og Anders Hoff har ledet «Skal vi danse» sammen siden 2022. Til TV 2 sier Olafsen at hun er lettet over at programmet får fortsette. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Det er litt rart å tenke en høst uten «Skal vi danse», men jeg tror at det blir til det bedre, og fint å tenke litt nytt. Det hadde vært stusselig å kutte det ut, rett før 20. sesong.

– Vil du fortsette som programleder?

– Å, ja, det er jo drømmejobben det.