Dette skjer med seersuksessene etter sjokknyheten

MULTITALENT: Alexandra Joner har vist at hun kan både synge og danse. Nå skal hun få prøve seg som programleder på TV 2. Foto: Frode Sunde / TV 2

Kun tre dager etter at det ble kjent at Alexandra Joner er ansatt som fast programleder i «Frokostshowet» på P5, avsløres det at hun fikk en ny jobb i TV 2.

Hun har nemlig, på svært kort varsel, takket ja til jobben som Love Island programleder etter at Morten Hegseth (37) trakk seg fra oppdraget.

Programredaktør i P4-gruppen, Anders Opsahl, mener at Joner vil klare å kombinere «Love Island»-jobben med hennes ferske programlederjobb.

– Alexandra skal fortsette med sine oppgaver i P5 parallelt med innspillingen av TV-programmet. Dette har vi god erfaring med fra tiden da Niklas Baarli var programleder for «Farmen», sier Opsahl, og fortsetter:

– Alexandra er en meget driftig dame som tidligere har vist at hun klarer å sjonglere TV-innspilling med radiojobbing, og hun var høyst til stede i «Frokostshowet» på P5 samtidig som hun vant «Skal vi danse». Vi er veldig stolte og glade over at Alexandra får vist frem talentet sitt på både TV og radio.

FROKOSTSHOWET: I tillegg til Joner, er det Stian Røste og Niklas Baarli som er programledere i «Frokostshowet». Foto: P4/TV 2

Innspillingen er rett rundt hjørnet

Morten Hegseth har ikke svart på TV 2s intervjuforespørsel om temaet, men skrev på Instagram onsdag kveld at han i det siste har tatt «dumme og lite gjennomtenkte beslutninger».

– Det har jeg har fått fortjent kjeft for. Samtidig har det stormet fra alle kanter over lengre tid. Være seg så på grunn av egen idioti eller forutsigbart trykk knyttet til TV-eksponering, skrev Hegseth.

Programredaktør Trygve Rønningen i TV 2 var forståelsesfull overfor Hegseths valg, og ønsket Joner lykke til.

– Vi ser frem til å se henne i rollen som programleder for «Love Island», sier han. Programmet skal gå på TV 2 våren 2024, sa Rønningen på onsdag.

Innspillingen av «Love Island» begynner allerede i starten av februar, så det er ikke overraskende at Joner måtte gjøre noen endringer da hun fikk det overraskende jobbtilbudet.



TAR PAUSE: Morten Hegseth tar en pause fra TV-skjermen for å ta vare på seg selv. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Måtte avlyse produksjon

Joner snakket om den det hektiske døgnet hvor programlederjobben ble annonsert under torsdagens utgave av «Frokostshowet» på P5. Der fortalte hun at hun måtte avlyse et planlagt opptak med sosiale medier-programmet «Mads pusser opp».

Hun syns det gjorde så vondt å avlyse noe hun allerede hadde takket ja til, at hun brukte ChatGPT til å skrive en formell melding hvor hun forklarte valget sitt.

– Jeg skrev til ChatGPT: «Jeg lurte på om du kan hjelpe meg med en ting. Jeg må sende mail til en jobb, fordi jeg har sagt ja til en annen jobb. Så jeg må avlyse denne».

Snekker Mads Clemmetsen (28), som er programleder for showet, hadde tatt avslaget fint. Planen var at han skulle hjelpe til med å pusse opp Joners nye leilighet, men nå er disse planene utsatt.

Fortsetter med TV-suksessen

I år har TV-seerne blitt kjent med Alexandra Joner (33) i programmet «Sofa», hvor hun har med seg moren Barbara (53).

Flere hundretusener har fulgt dem i programmet, så «alle» lurer nok på hva som skjer med duoen videre. Ifølge pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, vil hun fortsette med denne jobben parallelt med «Love Island».

– Alexandra Joner kommer fortsatt til å være en del av «Sofa». Som programleder for «Love Island» er hun ikke til stede under hele opptaksperioden, og det blir derfor mulig å kombinere rollen i begge programmene, sier Dahl.

Hun skal også være en del av TV 2-programmet «Spillet», men hun vil være ferdig med alle innspillingsdager før reisen til Gran Canaria, hvor «Love Island» spilles inn.

Skapte krangel

Niklas Baarli (34), som er medprogramleder i «Frokostshowet», kunne for øvrig avsløre at han havnet i trøbbel på privaten på grunn av Joners «Love Island»-jobb.

På onsdag, da «Love Island»-nyheten ble annonsert, hadde nemlig Joner egentlig avtalt å være med Benjamin Silseth (33) på et rød løper-event.

FRA PARKETTEN TIL STRANDA: Alexandra Joner vant «Skal vi danse» i 2023. I 2024 skal hun være programleder for «Love Island» på Gran Canaria. Her er hun på dansesenteret med hunden Bobby. Foto: Frode Sunde / TV 2

Da Silseth kom hjem fra eventet, kjeftet han angivelig på ektemannen Niklas Baarli i to timer fordi Baarli hadde blitt så kjedelig og ikke var med på slike event.

Baarli mener hardnakket at Joner må ta hele krangelen på hennes kappe, fordi han mener Silseth aldri hadde vært så sur dersom Joner hadde holdt avtalen sin med ham.

– Jeg ble hjemme fra eventet fordi det var da lanseringen av «Love Island»-nyheten skulle komme. Jeg fikk ikke lov til å si hva som var problemet var, siden jeg ikke kunne si at jeg skulle bli programleder før nyheten var ute, begrunner Joner i «Frokostshowet».

NB! Niklas Baarli hadde en humoristisk tone i stemmen da han fortalte om krangelen med ektemannen og da han skylte på Joner.