Dette skjer med hyttene til de tapende lagene i årets «Sommerhytta»

Samboerparet Eli Rebekka Haugen (24) og Benjamin Martinsen (25) snekret seg til topps i årets sesong av «Sommerhytta», og kunne kalle seg hytteeiere etter ti beinharde uker på Myllatunet i Lunner kommune på Hadeland.

– Det er helt ubeskrivelig å vinne «Sommerhytta». Det har vært en skikkelig fin reise sammen med veldig fine folk, og nå er vi hytteeiere. Jeg skjønner det ikke, uttalte Eli til TV 2 etter at seieren var et faktum.

VANT: Samboerparet Eli Rebekka Haugen og Benjamin Martinsen stakk av med seieren i den syvende sesongen av «Sommerhytta», og vant dermed hytta de hadde pusset opp gjennom ti uker. Her avbildet under vinnerøyeblikket. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Til salgs

Slik konkurransens regler er fastsatt, er det kun vinnerparet som får overta sin selvbygde fritidsbolig.

De tre tapende deltakerparene må nøye seg med premiene de eventuelt har vunnet i ukeskonkurransene. Gjengen har likevel mulighet til å kjøpe hyttene sine – som for øvrig blir lagt ut for salg etter at finalen har blitt sendt på TV.

Kommunikasjonsansvarlig i TV 2, Siril Vatne Meling, bekrefter overfor TV 2 at de tre resterende hyttene selges.

– Hyttene blir lagt ut for salg av hytteutbygger til markedsverdi, og deltakerparene får mulighet til å kjøpe hytta de har bygget på lik linje med alle andre, sier Meling.

Utbygger i Smartbo, Espen Skoglund, som står for utbygging og salg på Myllatunet, opplyser at årets hytter prises til 2,95 millioner kroner.

Hyttekjøp?

TV 2 tar kontakt med deltakerne for å høre om deres tanker rundt hyttene de pusset opp i fjor vår, og om det kan bli et mulig hyttekjøp.

Bestevennene Herman Winger Ramm (32) og Petter Nohr (33) endte opp med å få nest flest gullhammere i programmet, men det holdt ikke til førsteplassen. Til tross for at duoen satte sitt preg på hytta i løpet av ti lange uker, har de ingen kjøpeplaner i vente.

– Det er morsommere å heller si det som er vår visjon i vennskapet vårt: Da må vi oppleve noe nytt. Nå har vi opplevd det, og det gikk ikke. Hvis jeg og Herman vil kjøpe noe, så får det være noe nytt, sier Petter til TV 2.

Kameratene meldte seg nemlig på «Sommerhytta» for å få en kul opplevelse og et eventyr sammen.

– Alt har sin tid. Selv om det hadde vært veldig gøy å se hytta vår igjen, så tenker jeg at premisset med «Sommerhytta» er at hvis du vinner, så vinner du. Hvis ikke, er det innmari kjipt, men livet går videre, sier Herman og legger til:

– Selv om vi til tider kan føle at vi er «en hytte fattigere», så kan vi likevel meske oss i de fine minnene fra en stor opplevelse vi ikke ville vært foruten.

ANDREPLASS: Kameratene Petter Nohr (t.v.) og Herman Winger Ramm har ingen planer om å kjøpe hytta de bygde. Duoen ser tilbake på «Sommerhytta»-innspillingen som en opplevelse og et eventyr. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Kjæresteparet Leona Halset Williams (27) og Håvard Skille Midtgård (23) havnet på en tredjeplass. De skulle gjerne ha kjøpt sitt hytteparadis, men det blir nok med tanken.

– Etter å ha brukt så mye tid og lagt så mye arbeid ned i hytta, hadde det jo vært gøy om vi kjøpte den. Men jeg tror at det kun får bli en drøm. Vi ønsker heller å kjøpe en større leilighet eller hus, sier Leona.

– Vi har hytte i familien som vi bruker, og er en del der. Men man vet jo aldri, plutselig så skjer det, sier Håvard.

Etter den siste konkurransen i finaleuken, innså Heidi Stangjordet (28) og Patrick Gjertsen Hernæs (27) at hyttedrømmen brast. Makkerne hadde på dette tidspunktet kun én gullhammer, og kapret heller ingen under finaledagen.

I etterkant av innspillingen tok forholdet mellom dem slutt. Til TV 2 forteller eksparet at det derfor ikke blir noen fritidsbolig på dem.

– Det er ikke naturlig for oss å kjøpe noe sammen nå i dag, sier Heidi.

– Men jeg var jo med på å ferdigstille drømmehytta mi. Hvis jeg hadde hatt muligheten, så ville jeg hatt hytte i området der, og jeg ville hatt akkurat rød hytte, legger hun til.

Patrick sier også at han ikke har hatt tanker om å kjøpe hytta.

– Det var heller en opplevelse å bygge en hytte sammen, så jeg tenker at for min del, så holder det i massevis. Minnene er mye mer verdt enn å skulle sette av masse penger til å kjøpe den hytta, sier han.

Det gjenstår å se hvem som blir eiere av «Sommerhytta»-hyttene på Myllatunet. TV 2 har tidligere omtalt at utbyggeren har slitt med å få solgt fjorårets hytter på Nes Strandhager på Romerike.

