Dette skjer dersom kong Harald er sykmeldt på 17. mai

I ENSOM MAJESTET: Kong Harald er et meget kjært innslag på Slottsbalkongen på 17. mai. Det er uvisst om helsetilstanden hans tillater at han vinker til folket på nasjonaldagen 2023. Her fra koronaåret 2020, som ble en annerledes feiring som følge av det verdensomspennende viruset. Foto: Lise Åserud

Det er knyttet store forveninger til nasjonaldagen, og over hele vårt langstrakte land spekuleres det hovedsakelig om hvordan været kommer til å bli.

Men det vi 17. mai-glade nordmenn også går rundt og lurer på, er om vår kjære konge kommer til å vinke fra Slottsbalkongen.

SYKEMELDT: På frigjøringsdagen kom meldingen om at kongen var sykemeldt og innlagt på Rikshospitalet som følge av en infeksjon. Foto: Skjermdump Kongehuset.no

Kong Harald (86) har nemlig vært sykemeldt og innlagt på Rikshospitalet siden mandag 8. mai som følge av en infeksjon.

Denne sykemeldingen er blitt forlenget flere ganger. Han hadde derfor ikke mulighet til å delta på den tradisjonsrike Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen på Akershus festning i Oslo 8. mai 2023.

To dager før nasjonaldagen kom kongehuset med en oppdatering vedrørende kongens helsetilstand, der det ble kjent at han er skrevet ut av Rikshospitalet.

«Hans Majestet Kongen er nå skrevet ut fra Rikshospitalet. Kongen er fortsatt sykmeldt. Det vil på tirsdag 16. mai blir endelig vurdert om Hans Majestet Kongen friskmeldes til å gjennomføre 17. mai som planlagt».

ANNO 1995: Dette året var det første gang dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise stilte i Øst-Telemark-bunad på Slottsbalkongen på 17. mai. Kong Harald og kronprins Haakon i frakk og flosshatt. Foto: Lise Åserud / NTB

Kronprins Haakon (49) måtte steppe inn for sin far kongen, som kronprinsregent, under 8. mai-arrangementet. Dette er også det som kommer til å skje, dersom kong Haralds sykemelding utvides over nasjonaldagen.

TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen forklarer:

– Hvis kongen uteblir 17. mai, er det kronprinsregenten, kronprinsfamilien og dronningen som tar seg av vinkingen. Hvor sannsynlig det er, vet jeg ikke. Det blir i så fall en av de første gangene, siden 2005, at kongen ikke er til stede på Slottsbalkongen.

KONGEHUSEKSPERTEN: Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen er TV 2s kongehusekspert. Her fotografert i TV 2s nyhetsstudio. Foto: Isak Kvello, TV2

For 18 år siden var kongen borte som følge av en hjerteoperasjon.

– Det var første gangen siden 1970 at en monark ikke sto på balkongen i 2005, forklarer Schulsrud-Hansen til TV 2.



– Hva tror du det norske folket tenker dersom kongen uteblir?

– Det norske folk vil jeg anta unner kongen den tiden han trenger til å bli frisk igjen.



EN ANNERLEDES FEIRING: Kongefamilien måtte ta i bruk nye måter å feire på under koronaåret 2020. Da møtte de folket i åpne veteranbiler. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Kronprinsen med uttalelse om kongens helsetilstand

To dager etter at sykemeldingen først ble kjent kommenterte kronprins Haakon helsetilstanden til kongen. Dette under gatelagets 10-årsdag i Asker, som han deltok på med kona kronprinsesse Mette-Marit (49).

– Det går heldigvis etter forholdene bra. Han er i bedring og kommer nok til å være på sykehuset noen dager til. Vi er glade for at han er i bedring, sa kronprinsen da.

På dette tidspunktet visste heller ikke kronprinsen om kong Harald kom til å være frisk nok til å hilse på folket på nasjonaldagen 17. mai.

– Han må ta seg den tiden det tar for å bli frisk. Så det er førsteprioritet, sa kronprinsen til pressen.

Kongefamilien har vinket til barnetoget på 17. mai fra Slottsbalkongen helt siden 1906, og var en tradisjon som ble startet av kong Haakon og dronning Maud, kong Haralds besteforeldre.

INNFØRTE TRADISJONEN: Det var kong Haakon og dronning Maud, kong Haralds besteforeldre, som innførte tradisjonen med å vinke til barnetoget fra Slottsbalkongen i 1906. Dette bildet er tatt måneden etter i forbindelse med kroningen i Trondheim. Foto: Arkivfoto NTB

De kom til Norge året før, og ble Norges kongepar etter en folkeavstemning etter unionsoppløsningen med Sverige i 1905.



Kong Harald var bare 15 måneder da han kastet glans over 17. mai-feiringen på Slottsbalkongen for aller første gang. Da på armen til sin mor, kronprinsesse Märtha.