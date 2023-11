Dette skal de gjøre etter «Skal vi danse»

Helene Olafsen (33) og Anders Hoff (47) har hatt en travel høst. For én av dem stopper ikke kjøret her.

Lørdag ble det klart – Alexandra Joner (33) kan smykke seg med tittelen vinneren av «Skal vi danse» 2023.

– Det er helt sinnssykt. Vi var sjokkskadet, da de sa at vi vant, uttalte Joner etter finalen var over.

VINNER: Alexandra Joner og Ole Thomas Hansen vant «Skal vi danse» 2023. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Programlederduo Helene Olafsen (33) og Anders Hoff (47) ser tilbake på en sesong fylt av glede, tårer, og masse moro.

– Fantastisk cast! Kan vi begynne med det?, innleder Hoff.

– For en gjeng. For noen utrolig hyggelige måneder vi har hatt med både dramatikk, nydelig dans, nydelige mennesker og nydelige historier. Hakke ord. Eller jeg hadde ord, sier han og smiler mot sin programledermakker.

MAKKERE: Helene Olafsen og Anders Hoff har vært programledermakkere i to sesonger. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Spennings-bonus

Olafsen sier seg enig. Hun påpeker at det har vært lite dramatikk, sett bort ifra litt uenighet mellom danseparene og dommerne – slik det alltid er i dansekonkurransen.

– Det er bra, tenker jeg. Da betyr det litt. Det har gått ganske smidig.

Spenningen om hvem som har måtte forlate konkurransen hver lørdag har også programlederne følt på.

SPENNING: Helene Olafsen og Anders Hoff har kjent på spenningen i hver sending denne høsten. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det har vært så jevnt. Det er veldig forskjellige typer som gjør at det har blitt så spennende. Hver eneste sending har det vært spennende om hvem som ryker, og det er jo en bonus. De er jo veldig flinke, sier Olafsen.

Én hviledag før nytt show

For danseparene har livet i stor grad bestått av masse dansetrening, terping og enda mer trening – før det til slutt har kulminert på parketten hver lørdag.

I likhet med parene, har også Hoff og Olafsen tilbragt mang en time på dansesenteret. Planlegging før hver sending, manusskriving og litt sniktitting i dansesalene er en stor del av programlederjobben.

Men selv om høstens danseeventyr er over, betyr ikke det at duoen hviler på laurbærene. For én av dem står en ny etappe på trappene.

– Jeg skal rett på show. Prøver på mandag.

Hoff, som er en del av humortrioen «Raske Menn», skal nemlig holde jubileumsshow på Edderkoppen scene frem til jul.

– Det blir ikke noe juleferie på deg med det første?

– Nei, det er ikke jeg som skal til Bali med hele familien, sier han og sikter til sin makker, Olafsen.

MISUNNELIG: Anders Hoff får kun én hviledag før nytt show står på trappene. Helene Olafsen har sikret hvilepulsen etter «Skal vi danse». Foto: Frode Sunde / TV 2

– Vært en drøm veldig lenge

Olafsen flirer godt. Hun og familien har nemlig bestilt seg tur til Bali i julen. En drøm hun har hatt veldig lenge.

– Vi blir over jul. Det har vært en drøm veldig, veldig lenge. Det er ti år siden jeg var der sist, så nå har vi bare gjort det. Også blir hele storfamilien min med. Jeg gleder meg helt sjukt, sier hun fornøyd.

I likhet med fjorårets «all stars»-sesong, måtte Olafsen og forloveden Jørgen Nilsen (33) også denne sesongen legge en «Skal vi danse»-plan vedrørende barna.

Nilsen, som danset med artist Regina «Myra» Tucker (28), kom på en sjetteplass i dansekonkurransen. Etter mange uker i «Skal vi danse»-universet, ser Olafsen frem til å koble helt av.

– Det har ikke så mye med «Skal vi danse» å gjøre, men det er mer på grunn av et hektisk jobbår å gjøre, forklarer hun.

KOBLE AV: Helene Olafsen ser frem til en ferietur med familien, hvor hun får koblet helt av. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg er veldig dårlig på å ta fri i hodet hvis jeg ikke reiser bort. Så det er en del av det, bare å få helt fri. Surfe, spise Nasi Goreng og mais på stranda.

– Det gjør så vondt, utbryter en misunnelig Hoff.

Årets «Skal vi danse»-sesong er tilgjengelig på TV 2 Play.