Dette sier kong Harald om egen helse

FÅR HJELP: Kongen har virket frisk og rask på turen i Nordland, men trenger litt hjelp. Han bruker krykker, men klarer fint noen steg uten. Her er han i Leirfjord. Foto: Run Gyllander / TV 2

VEVELSTAD (TV 2): Nøyaktig tre uker etter at kong Harald (83) var sykemeldt, møter TV 2 ham på kongeparets turné i Nordland.

Kong Harald var sykemeldt fram til 16. mai. Nå, i starten av juni, jobber han lange dager. Han er for tiden på turné langs Helgelandskysten, og jobber fra tidlig morgen til sent på kveld.

Tirsdag var kongen først på besøk i Leirfjord, før turen gikk videre til Vevelstad. Under sistnevnte stopp, møtte TV 2 ham for en prat.

Dette er kongeparets turné i Nordland: Hemnes kommune, mandag 5. juni

Hattfjelldal kommune, mandag 5. juni

Leirfjord kommune, tirsdag 6. juni

Vevelstad kommune, tirsdag 6. juni

Sømna kommune, onsdag 7. juni

Bindal kommune, torsdag 8. juni Når turen er over, har kong Harald besøkt 338 av landets 356 kommuner. Han har altså kun 18 kommuner igjen.

Slitt med sykdom

86 år gamle kong Harald har vært mye inn og ut av sykehuset de siste årene. Han var innlagt på Rikshospitalet og ble behandlet for en infeksjon i august i fjor, og en gang til rett før jul.

Så gikk det om lag fem måneder, før han igjen ble innlagt på Rikshospitalet i mai. Kong Harald sier følgende om hvordan helsetilstanden hans er nå:

– Helt strålende!

– Han er da frisk, antagelig, skyter dronning Sonja inn.

GÅTT BRA: Dronning Sonja sier hun er glad for at kong Harald nå er friskere. Her holder hun tale i Vevelstad Foto: Annika Byrde / NTB

– Hvordan har dronningen opplevd denne sykeperioden?

– Det er ikke akkurat den hyggeligste perioden i ens liv, men det har jo gått utrolig bra. Jeg vet også at kongen har de beste leger og veldig god dialog. Det hjelper.

– Det jeg kan si, er at det var gørrkjedelig, skyter kongen inn.

FIKK SMAKE PÅ LOKALE MATRETTER: Kong Harald og dronning Sonja fikk tilbredt flere retter av en lokal kokk da de besøkte Leirfjord. Foto: Line Haus / TV 2

Snakket om alderen sin

Kong Harald gjorde også et poeng ut av å snakke om eldreomsorg på turnéens andre dag. I Leirskog skrøt han av eldreomsorgen i kommunen.

– Nå som dronningen og jeg begge er godt over 80 år, gleder vi oss alltid til å komme til nye steder som er kjent for sin gode eldreomsorg. Og sannelig, her i Leirfjord kjente vi på omsorgen fra vi satte først fot på jobb.

STORE OG SMÅ: Mennesker av alle aldre kom for å se på kong Harald og dronning Sonja i Leirfjord. Foto: Run Gyllander / TV 2

Alle kommuner som får kongeparet på besøk steller i stand flere underholdningsnummer. I Leirfjord var et av dem seniordans, noe som passet godt med kongens tale hvor fokuset blant annet var å ta vare på eldre.

Pensjonistene danset foran de flere hundre fremmøtte – og smittet godt humør over på kongeparet, som begge virket å kose seg under opptredenen.

– Nå er vi ferdig med fire av de seks kommunene vi skal besøke. Det har vært litt varierende vær og mange på varme fra Vår herres side, men fra publikums side har varmen vært meget stor. Vi setter stor pris på mottakelsen vi har fått i Nordland, sier kong Harald.