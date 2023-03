Dette sier han om ny reality-deltakelse

Lørdag måtte tre rekrutter pakke sekken og forlate Setnesmoen leir. I sesongens første dimmekamp røk skuespiller Thomas Hayes (26), youtuber Christopher Robin Omdahl (31) og TV 2s sportsanker Ingrid Halstensen (35).

«Kompani Lauritzen» ble reality-debuten for Hayes.

Like før han kastet kameraet i bakken

Tidligere uttalte Hayes til God kveld Norge at han skulle ønske seerne fikk et bedre innblikk i hvor tøft det var i leiren.

UUTHOLDENE: Deltakerne har blitt utfordret i tøffe øvelser, blant annet «hurramegrundt», hvor de besteg fjellet Fjøsen. Foto: Matti Bernitz

– Når du prøver å trekke deg tilbake, og prøver å få litt alenetid, så kommer kameraet snikende. Jeg prøver å rømme vekk, men de finner meg uansett, fortalte han til God kveld Norge.

TV 2 har tidligere omtalt skuespiller Iben Akerlie (35), som fikk en spesialavtale underveis i oppholdet. Kompani Lauritzen var også hennes første reality-debut, noe som ble tøffere enn hun hadde forutsett.

– Det var ganske uutholdelig med alle kameraene. Jeg syntes det var superubehagelig å bli filmet fra det sekundet du står opp, og at det er en eller annen som jager etter deg med mikrofon. Det er veldig kjasete og masete. Jeg opplevde at det gikk over en intimgrense, sier hun til TV 2.

Det er Hayes enig i.

– Tanken min var at vi har meldt oss på reality og alt skal filmes. Men jeg skjønner henne, fordi det var nummeret før jeg tok det kameraet og kastet det i bakken. Selv om det ikke synes, så klikker det i hodet mitt. Gi meg litt pusterom liksom, men det får man ikke, forklarer Hayes.

INTENST: Reality-tilværelsen ble mer intens enn hva Thomas Hayes hadde forestilt seg. Foto: Matti Bernitz

– Ikke noe for meg

Hayes legger ikke skjul på at syntes det var bittert å dra fra gjengen, og miste muligheten til flere spektakulære opplevelser. Tross motgang underveis i oppholdet, fant han motivasjon i de andre deltakerne.

– Det er mye slit. Du biter og bærer, også tenker du: «Nå skal jeg hjem». Men jeg trakk meg ikke. Jeg så på de andre, og de inspirerte meg til å bli med videre. Da er det bare å gjøre det, men nå er man ute. Da ble skjebnen tatt.

GA MOTIVASJON: Tanken om å trekke seg streifet Thomas Hayes. Da var det godt å ha gode motivatorer i de andre deltakerne. Foto: Matti Bernitz

«Kompani Lauritzen» er første reality-program Hayes har deltatt i. Skal vi tro 26-åringen blir det sannsynligvis også det siste.

– Jeg tror bare det ikke er noe for meg. Ikke på grunn av noe jeg har opplevd her. Alle sammen i kompaniet har vært helt magiske. Det er masse hyggelig mennesker. Eneste som er kjipt er at du ikke får lov til å prate så mye med dem for å bli kjent.

