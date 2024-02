Dette sier ekspertene om kritikken: – Kjempetrist

Den siste tiden har kritikken haglet mot Discovery-programmet «16 ukers helvete» – etter at Stian «Staysman» Thorbjørnsen (41) fortalte til VG at han hadde fått et krevende forhold til mat etter deltakelsen.

Programmet går ut på at en rekke kjendiser skal forsøke å komme seg i bedre form over en tidsperiode på fire måneder – ved hjelp av eksperter som programleder og tidligere langrennsløper Martin Johnsrud Sundby (39) og ernæringsfysiolog Anette Skarpaas Ramm (42).

Til tross for at programmet nå er inne i sin fjerde sesong, dukker det samme spørsmålet stadig opp: Er prosjektet bærekraftig, eller er medaljens bakside rett og slett at det fører til et usunt syn på trening og kosthold?

Nå tar ekspertene bladet fra munnen.

– Begynner å se kalorier

Nøkkelordet her er «kickstart» – at man med én gang skal få en smakebit av en sunnere livsstil.

SKUMMELT: Det å se kaloriene i alt man spiser kan være skummelt, mener psykolog Maren Kopland. Foto: Camilla Blok/God morgen Norge

– Hva skjer etter at «kickstarten» er ferdig? Og greier man å opprettholde det eller ikke? Generelt så anbefaler jeg jo å starte sakte, fordi det blir som å lære å kjøre bil hvis man skal gjøre veldig mange ting på samtidig, sier psykolog Maren Kopland til TV 2.

Ved Modum bad jobber hun til daglig med hjelp og behandling av mennesker som sliter med spiseforstyrrelser. Hun mener at kaloriene kun er en liten del av brøkstykket når det kommer til å få bedre helse, men at det er noe flere kan henge seg opp i.

– Det er jo et perspektiv som mange kan bli mer bevisst på og på en ikke så god måte. Da begynner man å se kalorier i det man spiser, og så er det dét som får fokuset. Det kan være skummelt.

– Vi teller ikke kalorier

Blant ekspertpanelet i programmet er det Anette Skarpaas Ramm som skal hjelpe deltakerne med å få et mer variert kosthold, som har et større fokus på frukt, grønt og bedre råvarer.

– Det må jeg bare si – jeg er helt enig i det. Vi teller ikke kalorier og det tror jeg de synes er litt behagelig, for de skal følge metthetsfølelsen, og så skal de si ifra til meg hvis de er sultne. Da gjør vi justeringer, forteller Ramm.

Videre fastslår hun at planen mer går ut på at de skal bli kjent med hva kroppen selv trenger:

– «Hva er en porsjon som er normal for meg?», «Hva er det som holder meg mett i 3–4 timer?» og «Hva skal jeg fylle på med da?» Det er veldig mye opplæring, så jeg tror de får mange a-ha opplevelser underveis.

Ernæringsfysiologen legger ikke skjul på hva hun mener om kritikken som har haglet inn mot programmet og opplevelsen til Thorbjørnsen:

– Jeg synes jo det er kjempetrist. Det er jo innmari kjedelig når du skal gjøre en livsstilsendring. Og så skjer det ting underveis som gjør at det bikker litt over, forteller hun og fortsetter:

– Det er jo min jobb å fange opp det her, og prøve å motvirke at det går i feil retning. Så dette jobber vi absolutt med, og det jeg synes er aller viktigst, er det å hjelpe folk med å få et avslappet forhold til mat.

– Blir såret

Tidligere i januar uttalte Martin Sundby Johnsrud til TV 2 at det er en «spennende» debatt, men at de til syvende og sist prøver å skape en bedre livsstil for deltakerne.

– Jeg skulle ønske at alle som var med i debatten hadde sett programmet og visste hva vi representerte. For meg som programleder blir jeg jo såret når folk ikke har sett det og likevel velger å kommentere på det.

– Og så er problemet, eller kall det gjerne det, at når man skjønner hvor enkelt det er, og får løst den lille koden, så åpner den en helt ny verden av muligheter.

Til syvende og sist mener psykologen Maren Kopland at «16 ukers helvete» er et underholdningsprogram, og at deltakerne ikke nødvendigvis er representativt for hele befolkningen:

– Dette er jo et TV-program hvor man skal se på raske endringer og det er det som er underholdningen, men realiteten der ute er at det er mange som sitter der hjemme og har fulle liv, med alt det som hører med og sitt følelsesliv.

– Så det er jo ikke representativt for de som er der hjemme, og da tenker jeg at man møte de og se hele mennesket – om vi skal få til en endring.