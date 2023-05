Dette sa Tina Turner i sitt siste intervju

IKON: Tina Turner etterlater seg en rekke store hits som «The Best», «River Deep - Mountain High» og «What's Love Got to Do with It». Foto: PBG

Onsdag kom nyheten om Tina Turners (83) dødsfall. En talsperson for artisten skrev at hun døde i sitt hjem i Sveits.

Den amerikanske artisten gjorde for kort tid siden flere intervjuer med britiske medier, i forbindelse med femårsjubileet til forestillingen «The Tina Turner Musical» i London.

British Vogue publiserte et intervju med henne 17. april, hvor hun snakket om sin buddhistiske tro, og sa at hun er åpen for alternative behandlinger.

– Jeg tror at vi bare vet om en brøkdel av det som finnes der ute. Jeg er alltid nysgjerrig, klar for å utforske og lære mer. Det holder meg ung!

Turner har lenge slitt med helsen. Blant annet har hun snakket om å ha høyt blodtrykk. I 2016 ble hun diagnostisert med tarmkreft og i 2017 fikk hun en nyretransplantasjon, hvor ektemann Erwin Bach var donor.

Tyske Erwin Bach og Tina Turner avbildet i Østerrike, 2007. Foto: MIRO KUZMANOVIC /Reuters

Til tross for at hun sa til Vogue at hun er åpen for alternativ behandling, skrev hun i et Instagram-innlegg i mars at hun burde ha innsett tidligere at det høye blodtrykket krevde konvensjonell behandling.

Ærlig og livlig

The Guardian intervjuet legenden i sin spørsmålsspalte 8. april, hvor hun kom med flere minneverdige svar.

Der fikk hun blant annet spørsmål om alderdom og hemmeligheter.

Turner var klar på at å se seg over skulderen ikke er noe for henne, siden hun hadde «kjempet mye gjennom livet», og heller ville fokuserer på nuet.

Hun svarer at det som gjør henne ulykkelig, er å ha mistet nære alt for tidlig. I 2022 døde hennes sønn, Ronnie Turner (62). I 2018 tok hennes førstefødte sønn, Craig Raymond Turner (59), livet sitt.

På spørsmål om hvilken egenskap hun misliker ved seg selv, svarte hun:

Tina Turner da hun opptrådte i Norge i 1987. Foto: Morten Hvaal /NTB

– Jeg misliker ingenting ved meg selv, men jeg er en perfeksjonist.



Turner la også til at det samme er tilfelle når det gjelder det fysiske.

– Kvinner blir tvunget til å granske seg selv og være kritisk til sitt utseendet. Det blir ikke menn.

I intervjuet beskriver hun seg selv som en ærlig og livlig person, og svarer at hennes «superkraft» kanskje var å gjennomføre konserter i høye hæler.

The Guardian lurer så på om hun har en uvane.

– Å se skrekkfilmer, sier hun, og legger til at hun ser flere på rad.



«Kjendisforelskelse» i sorg

I intervjuet blir hun bedt om å komme med noen avsløringer. Hun bes om å dele én hemmelighet og sin kjendisforelskelse.

Hemmeligheten er at hun elsker mat fra McDonalds, og fikk en gang ektemannen til å ta en omvei etter et show for å få fatt i hurtigmaten.

Turner og Jagger under Live Aid konserten i 1985. Foto: Amy Sancetta /AP

– Jeg har alltid vært forelsket i Mick Jagger. Jeg elsket da vi turnerte med The Rolling Stones.



Mick Jagger er én av mange artister som har sørget offentlig etter Turners dødsfall.

«Hun var virkelig en enormt talentfull utøver og sanger. Hun var inspirerende, varm, morsom og generøs. Hun hjalp meg så mye da jeg var ung og jeg vil aldri glemme henne», skrev Jagger.



Slik ville hun bli husket

83-åringen døde i sitt hjem i Sveits. Hun flyttet til landet i 1995. Til den britiske avisen sier hun at anonymitet er noe hun nyter som pensjonist.

– Hva skremmer deg ved å bli eldre?



– Ingenting. Dette livet er fullt av eventyr og jeg omfavner og aksepterer hver eneste dag med hva det måtte bringe, svarer Turner.



Tina Turner svarte at hvis hun ikke kunne være seg selv, så ville hun ha vært talkshowdronningen Oprah Winfrey. Her avbildet sammen i New York, 2019. Foto: Evan Agostini /AP

Det avsluttende spørsmålet i spalten lyder: «hvordan vil du bli husket?»

– Som dronningen av rock'n'roll. Som en kvinne som viste andre kvinner at det er OK å strebe etter suksess på sine egne premisser.