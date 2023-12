Dette mener Aleksander Sæterstøl det er innafor å lyve om

Farmen kjendis-profilen Aleksander Sæterstøl har svart på TV 2s julespørsmål i spalten «Julesnakk». Gullruten-vinneren avslører hvorfor han synes det innafor å lyve i julen, og et julegaveønske til tre millioner kroner.



Sæterstøl forteller at julen skal feires hjemme i Bergen, mens nyttårsaften skal han muligens feire med kjæresten Martine Lunde (28).

– Hva klarer du deg ikke uten, om du skal ha en riktig god jul?

– Jeg klarer meg ikke uten julefrokosten med familien. Det setter jeg veldig stor pris på.

På spørsmålet «ribbe eller pinnekjøtt på julaften?», er det ikke tvil i svaret til bergenseren:

– Pinnekjøtt! Det blir ikke jul uten lukten av pinnekjøtt den 24. desember. Ribben kommer i romjulen.

JULESTEMNING: Aleksander, her sammen med kjæresten og influenser Martine Lunde, er klar for jul. Foto: Privat

Det er også en evig diskusjon mellom de som begynner å dekorere og sette opp juletreet allerede i november, og de som mener det burde vært «ulovlig» å gjøre før langt ut i desember.

Sæterstøl er ikke er særlig opptatt av julepynt hjemme hos seg selv.

– Jeg har én nisse som jeg fikk av bestemor, men det er egentlig det eneste jeg har. Jeg drar heller hjem til mine foreldre for å få julestemning – min mor eier ekstremt mye julepynt.

– Hva synes du om å ha fullt julepyntet hjem allerede i slutten av november, eller starten av desember?

– Julen starter 1. desember for min del. Fra jeg var liten har julepynten så å si vært oppe da. Jeg fikk også julekalender da jeg var yngre, så da kjenner man på julestemningen.

– Hva er din mest unike juletradisjon?

– Tror ikke jeg har noe unike juletradisjoner, men jeg må ha på dressen, og spise pinnekjøtt til jeg sprekker. Det synes jeg er fint.

– Hvilken person gir deg aller mest julestemning?

– Det må være mamma. Og så Kevin fra «Home Alone».

VANT GULLRUTEN: Tidligere i år vant Aleksander «Årets deltaker» for deltakelsen sin på «Farmen kjendis». Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

I Norge bruker vi svimlende summer på julegaver, pynt, og mat. NHO har anslått at det norske folk kommer til å bruke rundt 130 milliarder på årets julehandel. Ekspertene advarer også mot én spesiell type julegave.

«Farmen kjendis»-profilen forteller at han, som folk flest, har en tendens til å bytte noen av gavene han får. Dette er også et grep som kan være svært gunstig for lommeboken.

Men til tross for at nordmenn er glad i bruke penger i juletiden, vil den økonomiske situasjonen påvirke oss denne høytiden. Ifølge norske banker planlegger rundt halvparten av norske familier å ta grep for å bruke mindre penger i år.

– Hva tenker du om det økonomiske presset mange kjenner på i forbindelse med julegaver?

– Det økonomiske presset syns jeg er veldig kjipt. Personlig skulle jeg ønske jeg kunne hjelpe alle som sliter økonomisk i julen, men det går jo ikke. Som oftest så er det tanken som teller, så gaven trenger ikke å være så dyr, sier Sæterstøl.

En diskusjon som kan oppstå rundt juletider, er også den om det skal være lov å lyve til barn om julenissens eksistens. 28-åringen mener dette er rett.

– Det er helt innfor å lyve om nissens eksistens, spør du meg.

FAMILIETID: For Aleksander er det å tilbringe kvalitetstid sammen med familien det viktigste i julen. Foto: Privat

For Sæterstøl er også hans «rareste» juleminne assosiert med barnas favoritt.

– Den rareste julen jeg har hatt, det må nok ha vært da jeg så nissen komme på ski, ned i hagen til bestemor. Det var kanskje ikke så rart i seg selv, men jeg har bilder i hodet enda av at nissen kom nedover der. Og fem år gamle meg forsto ikke en «damn shit».

Det at vi nå nærmer oss jula, betyr også at vi nærmer oss et nytt år. Sæterstøl avslører at han tar med seg én viktige lærdom og tanke inn i 2024.

– Hva er det viktigste du har lært i år?

– Jeg har ikke lært noe spesielt i år. Men kanskje det at damer er fantastiske vesener? De føder, styrer på med mensen én gang i måneden. Jeg holder fortsatt fast på at kvinner burde få gratis bind og tamponger. Vi menn slipper jo alt det.

Og når TV 2 til slutt spør han hva han ønsker seg til jul, er svaret «enkelt». Den ene gaven har også en prislapp på rundt tre millioner kroner.

– Først og fremst ønsker meg en frisk og lykkelig familie, og fred på denne jord. Og så ønsker jeg en Lamborghini, frakk og kanskje noen nye joggesko? God jul!