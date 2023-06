Dette holdes hemmelig

Bruce Springsteen har spilt over 20 konserter i Norge. I helgen er det ventet totalt 100.000 mennesker til konsertene i Oslo.

Arrangøren forsikrer om at de er trygge på å håndtere folkemengden.

– Verdens største artist er på plass og å kunne ta Voldsløkka i bruk gleder vi oss til. Sikkerheten til publikum er det viktigste for å skape de gode opplevelsene, og det er vi trygge på, sier pressekontakt i Live Nation, Lars Tefre Baade til God kveld Norge.

Ifølge pressekontakten er det et rekordstort publikum for Springsteen på norsk jord.

– Vi sørger for at han har et fint opphold i Norge. Så publikum har mye å glede seg til.



Hemmelighold

Én ting ønsker imidlertid ikke arrangøren å fortelle noe som helst om.

Nemlig hva Springsteen og bandet har på sin «rider», altså hva de krever å ha på plass bak scenen.

Årsaken til dette har ikke God kveld Norge fått noe svar på, men søker man på internett må man så langt tilbake som 2003 før man kan få en anelse om hva det går i.

PÅ PLASS: Springsteen vinker til norske fans i Oslo sentrum. Foto: Jonas Been Henriksen /TV 2

Da publiserte thesmokinggun.com dokumenter som skal være Springsteens rider for 2002/2003-turneen.



Til tross for at denne er over 10 år gammel, kan man jo forestille seg at artisten fortsatt er opptatt av sikkerhet. I rideren kom det fram at han ville ha en egen sikkerhetsvakt for gitarene sine.

HEMMELIG: Stjernens ønsker under Oslo-besøket holdes det tett om. Foto: Jonas Been Henriksen /TV 2

Matvalgene den gang da besto i hovedsak av sunne varer, som fettfri yoghurt, havregryn, myseprotein, grønn te og koffeinfri cola.

Under oppholdet har Springsteen leid klubbhuset til Sagene IF. God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar om det finnes noen rider her, men har blitt henvist videre til Live Nation, som altså ikke ønsker å kommentere dette.



Vinket til fansen

Fredag ettermiddag like før klokken 18 kom Bruce Springsteen ut av døra på Grand Hotel på Karl Johan.

Iført solbriller og en blå jakke vinket «The Boss» til folkeansamlingen, før han gikk inn i en svart bil som sto ventende. Springsteen-bilen ble fulgt av politi da den kjørte av gårde.

Utenfor hotellet sto det mange tilhengere som i timevis hadde ventet spent på superstjernen som går på scenen på Voldsløkka fredag kveld – og søndag.