Dette har ikke skjedd i «Skal vi danse» på nesten ti år

ENDRING: I den kommende semifinalen av «Skal vi danse» konkurrerer to kvinnelige kjendisdeltakere mot hverandre. Det har ikke skjedd siden 2014.

Lørdagens halloween-sending og kvartfinale av «Skal vi danse» var alt annet enn kjedelig og søvndyssende.

Under en av gruppedansene stormet oljedemonstranter parketten – og som om ikke det var nok – ble det sjokk-duell mellom favorittene Alexandra Joner (33) og Harlem Alexander (35). Til slutt var det sistnevnte som måtte takke for dansen.

Dermed hadde Alexandra, Ulrikke Brandstorp (28) og Aslak Maurstad (31) sikret seg de gjeve semifinale-billettene i konkurransen.

I SJOKK: Artist og skuespiller Ulrikke Brandstorp og dansepartner Tarjei Svalastog (avbildet) gikk videre til semifinalen av «Skal vi danse» sammen med artist Alexandra Joner og skuespiller Aslak Maurstad. Sist gang det var to kvinnelige kjendisdeltakere i semifinalen var i 2014. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Med dette resultatet, har en årelang forbannelse i «Skal vi danse» blitt brutt.

Etter ni år er det altså to kvinnelige kjendisdeltakere med i semifinalen – Alexandra og Ulrikke. Det har ikke hendt siden Agnete Saba (29) og Linnéa Myhre (33) i 2014-sesongen.

– Vanskeligere for jenta

Da TV 2 møtte Alexandra, hennes dansepartner Ole Thomas Hansen (24) og Ulrikkes makker, Tarjei Svalastog (25), etter kvartfinalen lørdag, jublet de over damenes seier.

– Jeg synes det er oppriktig stas. Jeg måtte gi Ulrikke en ekstra klem. Herregud, nå er vi to jenter. Det er helt sykt, i og med at det ikke har skjedd på ni år. Det er surrealistisk og gøy, sier Alexandra.

Ole Thomas og Tarjei skrøt av jentenes innsats og ferdigheter, og trodde at utfallet bunnet i ulike årsaker.

– Folk er vel lei av gutta, sier Ole Thomas spøkefullt og ler.

– De har jo levert bra begge to denne sesongen, skyter danserkollega Tarjei inn.

Ole Thomas påpeker videre at selskapsdans gjerne krever mer av den kvinnelige danseren enn motsatt.

– De har vært dritflinke begge to, og så tror jeg at folk begynner å skjønne litt at det å være jente i dette programmet er ganske så utfordrende. Dans generelt er veldig annerledes for jenter enn for gutter, mener han, og fortsetter:

– Hele poenget med selskapsdansen, er å vise frem den flotte dama som du danser sammen med. Gutten skal føre. Det er ikke jentas jobb. Det er det man vil – man vil vise frem jenta. Hvis vi hadde stått der og showet, så hadde folk syntes at det var rart. Så derfor blir det automatisk mye mer vanskelig for jenta, så det er enda mer respekt til de som får det til så bra.

UTFORDRENDE: Proffdanser Ole Thomas Hansen mener at de kvinnelige deltakerne får brynet seg litt ekstra i manesjen i «Skal vi danse». Her avbildet med artist Alexandra Joner under lørdagens kvartfinale. Foto: Thomas Andersen / TV 2

På spørsmål om det kan være urettferdig for de kvinnelige danserne, svarer Ole Thomas følgende:

– Det er som det er. Det er mange ting her i livet som er vanskelig for jenter. Det er ikke helt rettferdig, men noen ganger er det sånn, sier 24-åringen.

Dame-finale?

Proffdanserne håper at Ulrikke og Alexandra kan ta seg helt til den store finalen 11. november. Ikke siden programmets første sesong – i 2006 – har det vært en kvinnelig finale. Den gangen knivet Katrine Moholt (50) og Guri Schanke (61) mot hverandre.



– Det er enormt fett om man kan få to jenter inn i finalen. Det har ikke skjedd på 17 år. Hvis jeg står i finalen sammen med deg, så skal jeg knuse deg, sier Tarjei skøyeraktig, og ser ertende bort på konkurrenten.

– I like måte, svarer Ole Thomas, før han legger til:

– Hvis du vinner, så skal du få en stor klem av meg.

Se «Skal vi danse» lørdager klokken 20.00 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.