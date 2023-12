Dette har aldri skjedd før

Tradisjon tro er det blitt sluppet et kongelig julefoto, tatt på Kongsseteren – kongeparets private villa som ligger på Voksenkollen i Oslo.

«Dessverre kunne ikke Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsessen være med grunnet covid», melder kongehuset på sin nettside.



Det er kjent at kronprinsessen er rammet av den kroniske lungesykdommen lungefibrose.

Kongelig tradisjon

For nei, kronprinsesse Mette-Marit (50) var ikke å se på det tradisjonsrike julefotografiet.

Det har aldri skjedd før at kronprinsessen har uteblitt fra julefotografering. Det er en tradisjon hun har deltatt på siden 2000, som var den aller første julen hun feiret på Kongsseteren. Da med sønnen Marius Borg Høiby (26) som familiens midtpunkt.

ÅR 2000: Bonusbestemor dronningen i lek med lille Marius på gulvet på Kongsseteren under julefotograferingen i 2000. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer ÅR 2001: På mammas arm under julefotografering på Kongsseteren i 2001. Kongen og prinsesse Märtha Louise i bakgrunnen. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB Les mer ÅR 2007: Pepperkakebaking sto på agendaen da det var duket for julefotografering på Kongsseteren i desember 2007. Prinsesse Ingrid Alexandra på mammas fang, og prins Sverre Magnus på pappas. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer ÅR 2023: Kronprinsessen fikk ikke deltatt på det tradisjonsrike julefotografiet på Kongsseteren i desember, som følge av koronasykdom. Foto: Cornelius Poppe / NTB Les mer

I år skal kongeparet tilbringe julen på nettopp Kongsseteren på Oslo vest, mens kronprinsfamilien samles på hytta i Uvdal.

På gudstjeneste med pappa

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Slottet om hvorvidt kronprinsessen blir frisk nok til å dra til Uvdal for julefeiring, men Slottet har foreløpig ikke besvart vår henvendelse.

Årets julefotografi ble tatt samme dag som kronprins Haakon (50) deltok med barna prinsesse Ingrid Alexandra (19) og prins Sverre Magnus (18) på førjulsgudstjeneste i Slottskapellet.

FØRJULSGUDSTJENESTE: Kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus deltok på førjulsgudstjeneste for frivillige i Slottskapellet. FOTO: Lise Åserud / NTB

Gudstjenesten ble arrangert for frivillige i ulike ideelle organisasjoner – ettersom det er frivillighetsåret i 2023. Kronprinsen hedret de som bidrar til at andre får et lettere liv, både mentalt og fysisk.

– Vi ønsker å takke dere for det dere er og gjør. Dere er til inspirasjon for oss alle. Å være medmenneske er en viktig del av det å være menneske. Dere bidrar til å skape lys i mørketid. Dere gir av dere selv for mennesker som har det vanskelig, sa kronprinsen under gudstjenesten.



AUDIENS: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tas imot av kong Harald, dronning Sonja, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit i audiens på Slottet 13. desember. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Sist gang kronprinsesse Mette-Marit viste seg offentlig, var da Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj (45) var på audiens på Slottet i Oslo, på Luciadagen 13. desember.