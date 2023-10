Dette har aldri skjedd før

Danske dronning Margrethe (83) har tatt kunst og håndverk-interessen til nye høyder, og avslørte nylig at hun har hatt en stor rolle i kostymedrama-filmen «Ehrengard: Forførelsens kunst» på Netflix.

Vel å merke bak kamera. Dronningen har nemlig designet hele 51 kostymer og laget 81 découpage-planketter, en kunstteknikk som er brukt i kulissene, avslører hun i et stort intervju med New York Times.

FORSIDE-DRONNING: Dronning Margrethe av Danmark pryder coveret på New York Time, som kom ut 12. oktober 2023. Foto: Faksimile

Dronningen forteller at hun har brukt mange år på prosjektet.

Det er for øvrig også første gang at den danske dronningen pryder coveret av den prestisjetunge, amerikanske avisen, som ble grunnlagt for hele 172 år siden.

Forundres over folks sterke meninger

I likhet med vår egen dronning Sonja (86), er dronning Margrethe svært interessert i håndtverksfaget, samt kunst og kultur, og har integrert dette i sin rolle som regent.

Tidligere har dronningen også innrømmet at hun har illustrert den danske utgaven av «Ringens Herre»-triologien under pseudonymet Ingahild Grathmer.

Dette gjorde hun, ifølge det danske nettstedet Tilbagetilfortiden, mens hun studerte arkiologi på Cambridge University i England på begynnelsen av 60-tallet.

SAMME INTERESSER: Dronningene Margrethe og Sonja er begge to svært kunstinteresserte damer. Her i forbindelse med deres felles kunstutstilling «Fra fjell og kyst» i Rosendal i 2015 Foto: Marit Hommedal / NTB

I New York Times-intervjuet legger ikke den frittalende dronningen skjul på at hun forundres over at folk kan ha så sterke meninger rundt det at hun både er dronning og kunstner.

– Noen ganger tror jeg at folk er ved å gå ut av sitt gode skinn, fordi jeg forsøker å gjøre disse to tingene på samme tid. Men det fungerer som regel, gjør hun ikke? spør dronningen retorisk.

LEDERROLLE: Dronning Margrethe med regissør Bille August. Hun har vært på prosjektet siden 2011. Foto: Jacob Jørgensen / JJ Film / Netflix

Morsom mote

På Netflix finnes også en bakom-film, der man får ta dronningens arbeid på Karen Blix-eventyret fra 1800-tallet nærmere i skue.

– Helt fra starten av var det meningen at jeg skulle stå for hvordan kostymene skulle se ut. Jeg synes det er en morsom mote, som er artig å leke med, sier dronningen i bakom-filmen.

KOSTYMEDRAMA: Sidse Babett Knudsen og Mikkel Følsgaard har hovedrollene i kostymedramafilmen. Det er dronning Margrethe som står for 51 av kostymene. Foto: Christian Geisnæs / Netflix

Det er den danske stjerneregissøren Bille August (74) som står bak dramafilmen, og i rollene finner vi de anerkjente, danske skuespillerne Sidse Babett Knudsen (54) og Mikkel Følsgaard (39).