Dette håper han sønnen aldri vil gjøre: – Det er for farlig

NYFORLOVET: Anne Rimmen og Ailo Gaup har vært sammen siden 2008. De forlovet seg i fjor. Her er de i januar 2023 på premierefesten til TV 2-programserien «I fyr og flamme». Foto: Espen Solli / TV 2

Ailo Gaup går aktivt inn for at sønnen ikke skal arve en viss interesse.

For 15 år siden la Ailo Mikkelsen Gaup (45) opp proffkarrieren som Freestyle Motocross (FMX)-utøver – en motorsykkelsport hvor man utfører livsfarlige akrobatiske øvelser under høye og lange hopp. Etter flere nær døden-opplevelser, innså tromsøværingen at idretten er for farlig.



LIVSFARLIG: Ailo Gaup har vunnet verdensmesterskap i FMX to ganger. Her er han i aksjon i Buskerud i 2008. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB Scanpix

I podkasten «Familiekoden» uttrykker Gaup et håp om at hans sju år gamle sønn Ebbe ikke kommer til å arve hans fartsfylte og risikable lidenskap. Ingenting i familiehjemmet tyder på at Gaup blant annet vant FMX-verdensmesterskap i 2004 og 2007. Alt er gjemt eller gitt bort.

– Den eneste grunnen til at han kjenner til aktiviteten jeg har drevet med, er fordi moren har fortalt det.

Moren er den kjente programlederen Anne Rimmen (42). Gaup møtte henne i 2008 da hun intervjuet ham for NRKs «Sportsrevyen», og i fjor forlovet de seg. Sammen har de to barn, datteren Iben (3) og tidligere nevnte Ebbe.

Ga bort minimotorsykkel

Da sønnen Ebbe var fire år gammel, sto en minimotorsykkel parkert i garasjen. Dette stresset Gaup. Han fryktet at gutten skulle oppdage den, og bli like interessert i motorsport som han selv var.

– Jeg har ingen interesse for at han skal begynne med det. Det er for farlig. Jeg har holdt på å dø mange ganger, og jeg har hatt flere teamkompiser som har dødd underveis, forteller han i podkasten.

Det endte med at han ga bort minimotorsykkelen til en snekker som arbeidet på familiehuset.

MINI: Ailo Gaup fotografert sommeren 2007 på en minimotorsykkel. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Overbeskyttende far

Gaup beskriver seg selv som overbeskyttende overfor barna, selv om han i «Familiekoden»-testen lander på den empatiske typen.

– Jeg vet at jeg er overbeskyttende. Jeg vet at de kan utsettes for mer fare enn jeg tillater, men jeg ser bare ikke poenget, sier han.

Selv hadde Gaup en relativt fri oppdragelse i Tromsø på 80- og 90-tallet. Foreldrene var ikke overbeskyttende. Han fikk kjøre snøscooter på vidda om nettene. Han avgjorde selv når han skulle legge seg om kvelden. Som 16-åring fikk han flytte til Oslo for å ta motocrosslinjen ved Norges Toppidrettsgymnas i Bærum. Men det ble stilt krav, deriblant at han skulle gjøre det bra på skolen.

– Jeg ble ikke en forelder som mine foreldre er. Jeg er mye mer forsiktig, sier Ailo Gaup i «Familiekoden»-podkasten.

PODKAST-GJEST: Ailo Gaup gjester «Familiekoden»-podkasten med psykolog Reidar Hjermann og programleder Katrine Moholt. Foto: Monster / TV 2

Podkasten «Familiekoden» er tilgjengelig på Spotify, Apple eller der du ellers lytter til podkast. TV-serien «Familiekoden» ser du på TV 2 Play når du vil, og TV 2 Direkte på mandager klokken 20.00.