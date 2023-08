Dette gjør «Tigerstaden»-jentene i dag

Året er 2012 og en ny dokusåpe er i ferd med å ta landet med storm.

Fire glamorøse jenter ga norsk reality en ny betydning idet «Tigerstaden» rullet på skjermen. Noen av jentene hadde erfaring fra tidligere realityserier, mens for andre var dette ukjent farvann.

Til tross for at den populære serien bare fikk to sesonger, har den satt dype spor i det norske folk.

Vi har tatt en prat med jentene som regjerte reality-Norge den gang, for å høre hvordan livet deres ser ut nå.

Mari Haugersveen

«TIGERSTADEN»: Til venstre er Mari Haugersveen avbildet i forbindelse med «Tigerstaden». Bilde til høyre er tatt i nyere tid. Foto: TV 2 / Privat.

Mari Haugersveen (40) var å se i begge sesongene av den populære serien. For tiden er 40-åringen tobarnsmor og bor i Oslo sammen med ektemannen Andreas Garmark (34).



– Jeg er utdannet makeup-artist, men nå jobber jeg som salg-og markedsutvikler for et hudpleie- og kosmetikkfirma. Jeg har jobbet i flere firmaer og har drevet med det i åtte år nå, sier Haugersveen til TV 2.

Haugersveen har ikke sett serien på flere år, men forteller det var en fin periode i livet, og syntes at det er veldig morsomt å se tilbake på.

– Jeg prøvde å vise serien til min åtte år gamle sønn for noen år siden, men han var ikke så interessert. Så jeg må prøve igjen når han blir litt eldre, sier 40-åringen lattermildt.

FHM: Mari Haugersveen, Carina Dahl og Linni Meister stilte opp gjorde en photoshoot for mannebladet «For Him Magazine» (FHM). Foto: TV 2

Flaut å se tilbake på

En ting syntes derimot Haugersveen er flaut å se tilbake på. Nemlig den lettkledde photoshooten for livsstilsmagasinet «For Him Magazine» (FHM).

– Vi skulle ta bilder hvor vi så nakne ut, selv om vi var dekket til nedentil. Men i serien er det «blurret» ut, så det ser ut som vi løper rundt helt nakne, og det er litt kleint å se tilbake på, sier 40-åringen.

Makeup-artisten ser tilbake til stort sett gode minner fra serien, men en ting syntes hun er litt kjipt å se tilbake på. Under innspillingen ble Haugersveen nemlig dumpet av TV-profil Petter Pilgaard (43).

TV-SERIE: Mari Haugersveen og Petter Pilgaard hadde sin egen serie før innspillingen av «Tigerstaden» begynte. Foto: TV 2.

– Det var ikke drømmeopplevelsen å bli dumpet på TV, men jeg visste at det var en del av opplevelsen. Jeg fikk også mye sympati på den tiden, så det gjorde det litt lettere, sier Haugersveen.

40-åringen forteller at det fortsatt er folk som kjenner henne igjen fra serien, og at hun fortsatt har kontakt med de andre jentene.

Therese Haugsnes

«TIGERSTADEN»: Til venstre er Therese Haugsnes avbildet i forbindelse med «Tigerstaden», og bildet til høyre er fra nyere tid. Foto: TV 2 / Privat

Therese Haugsnes (39) var bare å se i sesong en av «Tigerstaden». Nå driver Haugsnes sin egen frisørsalong, «HAUX» i Oslo som hun åpnet i 2019. Hun forteller at det er veldig lenge siden hun har sett på serien selv.

– Jeg har jo to barn på snart syv og ni år som fant serien på TV 2 Play for litt siden. De hadde veldig lyst til å se det, men det tenker jeg at vi sparer til de blir litt eldre, sier Haugsnes.

Til tross for det, tror ikke 39-åringen at det blir noe problem å se tilbake på serien som rullet på skjermen for ti år siden.

– Jeg var meg selv hele tiden, og jeg gjorde ikke noe jeg ikke kan stå for den dag i dag, forteller Haugsnes.

JENTENE: Carina Dahl, Mari Haugersveen, og Therese Haugsnes var tre av jentene i den populære serien Foto: TV 2.

Noe av det Haugsnes husker ekstra godt, er av de siste scenene i sesongavslutningen.

– Det omhandlet en photoshoot for mannemagasinet «FHM» som jeg ikke ville være med på. Det var noe som fremsto som stor konflikt på TV, men som ikke var noe konflikt i utgangspunktet, sier Haugsnes.

Før innspillingen tok 39-åringen mange runder med seg selv og de rundt seg for å være sikker på at dette var noe hun ville være med på.

– Men jeg følte at konseptet tok en litt annen retning da vi begynte å filme, og livet tok nye retninger etter sesong en og derfor var det veldig enkelt å si nei til sesong to, sier Haugsnes og legger til:

– Det var fint å være med i sesong en, men jeg ønsket ikke å være med i sesong to.

VENNER: Therese Haugsnes var ofte å se med sin gode venn under første sesong av «Tigerstaden». Foto: TV 2

Håper å finne drømmeprinsen

39-åringen hadde sett for seg at det skulle være fire individuelle jenter uten alle vennineklikkene, og drar fram «Bloggerne» som et eksempel på hva hun så for seg.

– Det var flere personlige relasjoner før innspillingen startet enn det jeg hadde sett for meg. De tre andre jentene var gode venner fra før av, mens vi var mer bekjente, forteller Haugsnes.

For tiden er 39-åringen singel, og bor på Ekeberg i Oslo sammen med sine to døtre som hun har halvparten av tiden.

– Det er deilig å være singel, men man håper jo å møte drømmeprinsen en gang, sier Haugsnes avslutningsvis.

Carina Dahl

«TIGERSTADEN»: Til venstre er Carina Dahl avbildet i forbindelse med Tigerstaden, og bildet til høyre er tatt i nyere tid. Foto: TV 2/ Camilla Blok (God morgen Norge)

Artist og TV-profil Carina Dahl (37) er for tiden svært aktuell, og har opparbeidet seg en stor artistkarriere gjennom årene. I tillegg har 37-åringen vært på en rekke TV-programmer, og var sist å se i årets sesong av «Kompani Lauritzen».

– Jeg tror ikke jeg har sett «Tigerstaden» siden det gikk på TV. Vi har hele tiden snakket om at vi skulle hatt noen kvelder og sett det sammen, men det er alltid så mye som skjer, sier Dahl og legger til:

– Jeg tror det hadde vært veldig komisk og sett det igjen. Det er ti år siden og man så helt annerledes ut. Det fantes ikke noe sminkevideoer på den tiden for å si det sånn.

Dahl er glad for at hun var med i serien, og forteller at det var en veldig gøy opplevelse.

– Noe jeg husker best fra innspillingen, var da jeg varmet opp for Avicii. Det er ganske stort og spesielt med tanke på alt som har skjedd i ettertid.

Dahl er ikke ukjent for å gjøre noe lignende igjen. For tiden jobber 37-åringen med et Snapchat-show med kamerafolk som følger hverdagen til artisten.

Nå er artisten bosatt i Oslo og lever artistdrømmen fullt ut med en rekke spillejobber over hele landet.

Linni Meister

KOM PÅ IDEEN: Linni Meister var den som kom på ideen til å lage «Tigerstaden»-serien. Foto: TV 2 / Tore Martin Moen Solheim (TV 2)

TV-profil og influenser Linni Meister (37) har vært svært synlig i rampelyset de siste årene. Meister var ideen bak hele «Tigerstaden»-serien, og navnet fant hun på selv.

– Jeg var så inspirert av TV-serien «The Hills», og jeg ville lage noe lignende i Norge. Før «Tigerstaden» hadde jeg min egen serie som het «Linni», men etter tre sesonger ville jeg gjøre noe nytt, sier Meister til TV 2.

For 37-åringen var det viktig at serien var ekte, og at det skulle være så naturlig som mulig.

– Jeg føler at vi var med på å åpne dører for de som har kommet etter oss. Vi fikk så mye tyn da «Tigerstaden» kom, men jeg syntes det var veldig gøy å pisse på janteloven ved å skille oss litt ut på den tiden, sier Meister.

Nå er TV-profilen sammen med Morten Rognstad (45), i tillegg til at hun har sønnen sin Dennis på tretten år. Meister er også bonusmamma for døtrene til Rognstad.

Ble spurt om å gjøre norsk versjon av Holleywoodfruer

TV-profilen forteller at hun kunne spilt inn en lignende serie igjen, men at hun i så fall vil være veldig nøye med hvem som er med, og hvem som produserer serien.

– Rett før jeg skulle spille inn «Linni søker drømmeprinsen» ble jeg spurt om å gjøre en norsk versjon av «Hollywoodfruer»-serien for TV 2, sier Meister og legger til:

– Da var det snakk om å ha med Lilli Bendriss (77) og Mia Gundersen (61). De ville starte innspillingen ganske kjapt, men jeg kunne ikke ettersom jeg skulle spille inn datingprogrammet.



Videre forteller 37-åringen at hun er veldig glad for at hun var med i «Tigerstaden», men at det er mye hun ikke kunne gjort igjen den dag i dag.

Anette-Marie Antonsen

TIGERSTADEN: Til venstre er Anette-Marie Antonsen avbildet i forbindelse med Tigerstaden. Bilde til høyre er tatt i Bali hvor Antonsen tilbrakte ett år sammen med datteren sin. Foto: Rolf-Orjan Hogset (TV 2) / Privat

Anette-Marie Antonsen (36) kom inn i sesong to av «Tigerstaden», og var den eneste single i jentegjengen på det tidspunktet. Sivilstatusen i 2023 er ikke endret for 36-åringen, men hun har nå en datter som hun bor sammen med.

– Nå bor jeg på Majorstuen i Oslo sammen med min 13 år gamle datter og en nydelig hund på 15 måneder som heter Bella.

For fire måneder tok Antonsen en stor avgjørelse om å logge av alle sosiale medier i minst seks måneder.

– Jeg har jobbet som influenser på sosiale medier i alle år, men så fikk jeg lyst til å se hva jeg klarer å få til ved å fjerne SOME og all tid som går med.

Begynt å blogge igjen

I årene etter Tigerstaden har Antonsen hovedsakelig jobber som fotograf, i tillegg til å ha blogget. I 2015 startet 36-åringen «Teamjegliker», som er online coaching med fokus på trening, mat og selvutvikling.

– Etter at jeg logget av sosiale medier har jeg begynt å blogget litt igjen, men det er det nesten bare de faste følgerne som har fått med seg.

For noen år siden så hun noen episoder av Tigerstaden med en venninne.

– Jeg tror det hadde fått mange sterke reaksjoner om «Tigerstaden» gikk på TV i dag. Venninnen min ble sjokkert over det som var med i serien, forteller Antonsen.

USA: Linni Meister, Carina Dahl, Anette Marie Antonsen, og Mari Haugersveen dro på ferie sammen til USA i sesong to av «Tigerstaden». Foto: TV 2

Fikk panikkanfall

En av tingene som Antonsen husker aller best, er da alle jentene reiste til USA, hvor 36-åringen hadde en ubehagelig opplevelse.

– Det er ikke bare mitt sterkeste minne fra serien, men også mitt verste. Jeg fikk mitt første panikkanfall på TV. Det skjedde i en bil midt i ørkenen, forteller Antonsen og legger til:

– TV 2 promoterte hele serien med dette klippet og det husker jeg var veldig ubehagelig. Jeg trodde jo at jeg skulle dø, så det var en dramatisk hendelse for meg. Jeg var redd for hvordan familien skulle takle det, men det så ikke like ille ut som det føltes, heldigvis.

Panikkanfallet satte spor i Antonsen som i dag brenner for selvutvikling, og har fokus på meditasjon i hverdagen.

– Det er viktig å ta vare på seg selv og lytte til kroppen. Det var nok den største lærepengen ved hendelsen. Men for all del, jeg har massevis av gode minner. Vi hadde det sinnssykt gøy med alt det vi opplevde sammen, og vi ble en knyttet gjeng, sier Antonsen.

Begge sesongene av «Tigerstaden» kan du se på TV 2 Play.