Dette gjør Olsenbanden Jr. i dag

TV-serien Olsenbanden Jr. med 24 episoder gikk som julekalender på TV 2 for første gang i 2001. Julekalenderen er den yngre utgaven av de kjente Olsenbanden-filmene.

Handlingen finner sted på 1950-tallet, og guttene er bare 12 og 13 år gamle. Bandemedlemmene kommer opp i mange gøyale og utfordrende situasjoner – som den originale Olsenbanden også er kjent for.

Dette gjør de i dag

Nå er det 21 år siden serien ble sendt på skjermen for første gang. Mange har kanskje lurt på hva de kjente barneskuespillerne gjør i dag, og det har vist seg at de har gått hver sine individuelle karriereveier.

I dag har alle bikket 30 år og noen har fortsatt å være i rampelyset – mens andre har holdt seg under radaren.

Egon Olsen

LEDER: Egon Olsen var kjent som lederen av banden, og ble spilt av Aksel Støren Aschjem. Foto: Nordisk Film / Privat

Aksel Støren Aschjem spilte Egon Olsen – lederen av Olsenbanden. I dag er han 33 år, har to sønner og holder til i Fredrikstad.

Etter å ha spilt i Olsenbanden Jr.-serien og de to første filmene, har Aschjem nemlig lagt skuespillerkarrieren på hylla.

BARNEFAR: I dag har Aksel Støren Aschjem to sønner – Amadeus (4) og Martinius (7). Foto: Privat

I dag er han medeier i et tømrerfirma, og det har gått lang tid siden han sist var foran et filmkamera. 33-åringen forteller til TV 2 at han sjelden blir gjenkjent, men at sist gang det skjedde var han på postkontoret.

– Jeg skulle sende en pakke, og damen på postkontoret så på navnet mitt. Hun gjenkjente meg ikke, men tok meg på navnet. Det var litt artig, humrer Aschjem.

Kjell Jensen

KJELL: Etter rollen som Kjell Jensen har Thomas Engeset holdt seg innenfor bransjen. Foto: Nordisk Film / Privat

Det er mulig du har sett Thomas Engeset etter at han spilte rollen som Kjell Jensen for 20 år siden. Han har nemlig holdt seg i bransjen og har jobbet som TV-regissør, laget sosiale medier-innhold og gått inn i en programlederrolle i NRK-programmet «Alle mot 1».

– Jeg er så glad for at det gikk den veien her. Elska det da, elsker det nå. Det er en fantastisk morsom bransje å jobbe i.

Men det er ikke bare jobb som tar opp hverdagen til barneskuespilleren.

Da TV 2 ringte, var Engeset på vei til barnehagen for å hente den to år gamle sønnen hans, Syver. Det nyeste tilskuddet til familien, datteren Solveig, ble født i slutten av november.

– Det koker bra nå, forteller han.

Benny Fransen

BENNY: Lars Barteig Andersen spilte Benny Fransen, som har de to faste uttrykkene – Helmaks! og Bingo! Foto: Nordisk Film

Etter Olsenbanden Jr. har Lars Berteig Andersen (34), som spilte Benny Fransen, gjort det stort som norsk stemmeskuespiller og fått flere stemmeroller i filmer, TV-serier og spill.

Han har blant annet gitt norsk stemme til Troy fra «High School Musical», Tony i «De utrolige» og «Harry Potter» i de tre første filmene om «Harry Potter».

I dag jobber Andersen fortsatt i filmbransjen som produsent og regissør, og bor på andre siden av jorda, nærmere bestemt i Los Angeles.

TV 2 har ikke lyktes i å komme i kontakt med Andersen, men i 2018 ble han avbildet med resten av Olsenbanden-gjengen på NRK P3.

Dynamitt-Harry

DYNAMITT-HARRY: Jakob Schøyen Andersen spilte broren til Benny i serien, som hjelper Olsenbanden om noe trenger å bli sprengt. Foto: Nordisk Film / TV 2

Dynamitt-Harry ble spilt av Jakob Schøyen Andersen. I dag er han 32 år gammel og har blitt et kjent ansikt i Norge.

Etter rollen som broren til Benny i Olsenbanden, har Andersen utviklet seg til å bli en velkjent skuespiller og tv-profil i Norge, og har medvirket i flere tv-serier og underholdningsprogrammer.

Han har vist seg i blant annet juleprogrammene Jul i Blodfjell, Nissene i bingen, Fjols til fjells og musikkprogrammet Den du veit.

Valborg

VALBORG: Julia Geitvik spilte Valborg i de første Olsenbanden Jr.-filmene. Foto: Nordisk Film / Privat

Julia Geitvik (33) spilte Kjell sin store kjærlighet – Valborg. 33-åringen er i dag mor til en to-åring hjemme i Oslo.

Da Geitvik var ferdig på videregående, fortsatte hun å drive med skuespill, sang og teater på en folkehøyskole i København. Etter dette året tok karriereveien en ny retning.

– Det var et lite nåløye å komme gjennom i den bransjen, og jeg opplevde at jeg ikke hadde nok motivasjon til å gå den veien, forteller hun til TV 2.

Derfor startet hun å studere økonomi på Copenhagen Business School i København, og har etter dette jobbet som konsulent og strategidirektør.