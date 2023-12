Dette gjør julekalender-stjernene i dag

Helt siden Jul i Skomakergata rullet på skjermen for første gang i 1979, har julekalendere på TV vært populært i adventstiden.

TV 2 har snakket med skuespillere fra flere av de store norske julekalendrene gjennom tidene.

Noen har fortsatt i samme bransje, mens andre driver med helt andre ting.

Johannes Roaldsen Fürst som Lars i «Jul på Månetoppen»

JULENISSE: Johannes Fürst ble skuffa over at han ikke fikk spille rød- eller blånisse i «Jul på Månetoppen.» Foto: Privat / God Kveld Norge / Amalie Nygård Jakobsen

Du kjenner kanskje igjen manusforfatter og skuespiller Johannes Roaldsen Fürst fra serien «Hvite gutter», men det du kanskje ikke visste er at han startet skuespillerkarrieren allerede som barn.

Blant de var det som ble den folkekjære julekalenderen «Jul på Månetoppen.» Han spilte også i julefilmen «Fridtjofs jul.»

Da han fikk vite at han skulle være med i en ny julekalender om rød- og blånisser, ble Fürst først glad.

– Helst ville jeg være blånisse, men rødnisse gikk bra, liksom. Så fikk jeg vite at jeg skulle være menneskegutt! Den skuffelsen har jeg fortsatt ikke kommet meg over, ler Fürst.

Nå er han aktuell i serien «Knekt» som serieskaper og hovedrolle. I tillegg har han og guttene fra «Hvite gutter» startet opp podcasten «Gutta backer.»

– Jeg husker jeg synes det var veldig kult å være med på TV- og filmsett. «Shit, tenk om jeg kan jobbe med dette som voksen» tenkte jeg som barn. Nå er jeg så heldig at jeg har fått lov til å gjøre det, forteller han.

– Når det har vært slitsomt og mye jobb, har jeg tenkt: «Husk da du var 10 år og drømte om å gjøre akkurat det her», sier Fürst.

Aksel Støren Aschjem som Egon Olsen i «Olsenbanden jr. - Første kupp»

«TAIMA OG TILRETTELAGT»: Aksel Støren Aschjem spilte rollen som Egon Olsen i julekalenderen «Olsenbanden jr. - første kupp». I dag er han byggmester. Foto: Cornelius Poppe / NTB / Privat

En som har gått en helt annen retning etter barnestjerne-karrieren er Aksel Støren Aschjem.

I tillegg til å spille den tøffe og modige Egon Olsen i julekalenderen, spilte Aschjem også rollen i forholdsvis filmene «Olsenbanden jr. på rocker’n» og «Olsenbanden jr. går under vann.»



– Det var fantastisk, selvfølgelig. Å få lov til å gjøre det vi gjorde som 11-åring var helt supert - helt konge, forteller han om tiden.



Han er i dag 34 år, og jobber som byggmester i Aschjem Tømrerservice. Han bor i Fredrikstad, og har to barn.

Aschjem forteller at det var moro mens det pågikk, og at det falt seg naturlig å fortsette i en annen retning senere.

Han forteller at han ikke blir gjenkjent lenger.

– Det hjelper sikkert ikke at jeg har mistet halve håret heller, smiler han.

Thomas Engeset som Kjell Jensen i «Olsenbanden jr. - Første kupp»

«DET ER VEL IKKE NO' FARLIG?»: Thomas Engeset spilte Kjell Jensen i «Olsenbanden jr. - Første kupp». Foto: Marit Hommedal / NTB / Agnes Mogstad / God morgen Norge

Kjell Jensen, den bekymringsfulle og forsiktige gutten som gjorde alt for Valborg Eriksen, ble i «Olsenbanden jr. - Første kupp» spilt av Thomas Engeset.

I likhet med Aschjem, spilte Engeset også i «Olsenbanden jr. på rocker´n» og «Olsenbanden jr. går under vann».

Han har i dag blitt 35 år, og er bosatt i Oslo.

Engeset har akkurat blitt ferdig med pappaperm med yngstedatteren på ett år. I tillegg har han en sønn på tre år.

Han jobber fortsatt innen bransjen han ble presentert for som ung.

Engeset jobber blant annet som TV-regissør, programleder for TV-programmet «Alle mot 1», arrangerer singelfestival og holder foredrag. Han har laget innhold til P3 Gull og musikkvideoer for Karpe.

Han blir fortsatt kjent igjen som «Kjell».

– Når folk har drukket snakkes det gjerne om Olsenbanden. Folk kommer fortsatt og sier «Ååå, jeg var så forelsket i Kjell», og da svarer jeg: «Hvorfor sluttet du?!», ler han.

Ina Svenningdal som Åsa i «Jul i Svingen»

«MÅ HA GODTERI»: Ina Svenningdal spilte Åsa - dattera til bygdas bilmekaniker Biggen. Foto: Jarl Fr. Erichsen / NTB / Siren Høyland Sæter / Det Norske Teatret

Tøffe Åsa, dattera til «Biggen» - Svingens bilmekaniker, ble spilt av Ina Svenningdal.

– Jeg husker at jeg synes det var veldig gøy og stas. Jeg var jo oversosial som barn, og synes det var kjempegøy å bli kjent med nye mennesker, forteller hun.

De spilte inn julekalenderen hele året, og Svenningdal husker de gikk med varme ytterklær midt på sommeren.

– Jeg følte det var julestemning hele året. Jeg har blitt veldig glad i jul etter det.

I dag har Svenningdal blitt 27 år, og jobber fulltid som skuespiller.



Fra 2015 til 2017 gjorde Svenningdal seg kjent som rollen «Chris Berg» i storsuksessen «Skam», og i 2016 kom hun inn på Norges mest prestisjetunge skuespillerutdanning - Teaterhøgskolen.

I fjor spilte hun rollen som journalist i Netflix-serien «Julestorm», og nå er hun aktuell som rollen Anna fra «Frost» på Det Norske Teatret.

Hun forteller at hun blir gjenkjent som både Åsa fra «Jul i Svingen», og Chris fra «Skam.»

– Det er veldig hyggelig, sier hun.

Erika Krohn som Victoria i «Jul i Svingen»

BARNESKUESPILLER: Erika Krohn spilte rollen som nyinnflyttede Victoria i «Jul i Svingen.» Foto: Privat

Den tydelige og ikke særlig hyggelige Victoria flytter til Svingen i starten av desember, etter å ha bodd på Sletta. I virkeligheten hadde imidlertid Erika Krohn og de andre skuespillerne det svært så hyggelig på sett.

– Vi hadde det veldig gøy, og det var kjempegøy å få være med på. Det var kult å se hvordan det foregikk bak sett, og det var definitivt noe jeg ville jobbe med videre, sier Erika Birgitta Krohn om tiden i «Jul i Svingen.»



Hun er i dag 29 år.

Krohn jobber med digital innholdsproduksjon, er kunstinteressert, og danser latindans på fritiden.



Når hun tenker tilbake, sier hun at det ikke føltes ut som en jobb fordi det var gøy og skuespillerne ble gode venner.

På spørsmålet om hun blir gjenkjent i dag svarer hun:

– Det skjer faktisk ofte! Litt rart egentlig, for jeg føler jeg har forandret meg så mye.

Henrik Schatvet som «Morten Mygg» i «Jul i Svingen»

«LITEN OG INNPÅSLITEN»: Henrik Schatvet spilte rollen Morten, som er lillebroren til Victoria i «Jul i Svingen.» Foto: Privat / Jonas Jeremiassen Tomter

Lillebroren til Victoria i serien, Morten, blir kalt «Morten Mygg» fordi han er «så liten og innpåsliten» ifølge søsteren.

Da innspillingen av «Jul i Svingen» foregikk, var ikke Henrik Schatvet mer enn fem år gammel.

Han vet ikke om det han husker er minner, eller noe han har blitt gjenfortalt.

– Det største for meg har vært å se hvor viktig Jul i Svingen har vært for folk. Det er rart at noe man gjorde for så lenge siden blir sett igjen og igjen, men det er noe fint med det også.

I dag er han 24 år, og bosatt i Oslo. Schatvet jobber som komiker, står stand-up og jobber med podcast-prosjekter.

Han driver også med skuespill- og manusarbeid. I tillegg publiserer han stadig nye videoer for sine 55.000 følgere på TikTok.

Schatvet tror absolutt Jul i Svingen var med på å forme en interesse av å lage og drive med underholdning.

Reidar Fredrik Frydenlund som unge Marve Fleksnes i «Den unge Fleksnes»

STYRMANN: Reidar Fredrik Frydenlund blir fortsatt gjenkjent som «Den unge Fleksnes». Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / Sylwia Sørensen

Hovedrollen Marve Fleksnes, en egenrådig og forvirret 13-åring, ble spilt av den gang 13 år gamle Reidar Fredrik Frydenlund.

– De beste minnene fra tiden er jo helt klart alle skuespillerne jeg fikk jobbe sammen med. Det var helt spesielt å få være den siste som jobbet med Rolv Wesenlund, sier han.

Rolv Wesenlund spilte Marve Fleksnes i serien «Fleksnes» fra 1972 til 2002. Wesenlund sin siste opptreden var i julekalenderen, der han spilte Marve Fleksnes i drømmesekvenser mot den unge Fleksnes.

FLEKSNES: Rolv Wesenlund spilte Marve Fleksnes fra 1972 til 2002 i TV-serien «Fleksnes». Foto: Sverre A. Børretzen / NTB

Frydenlund trekker også frem da elever fra klassen hans var med som statister i serien.

– Det var stas. Det må jeg si, det var litt stort.

Da serien gikk på skjermen i 2010, førte det til mye oppmerksomhet for hovedrolleinnehaveren.

Frydenlund våknet opp til 2000 venneforespørsler på Facebook 2. desember 2010.

– Jeg var kanskje ikke alltid den som folk higet etter å være med hjem fra skolen, og plutselig ville alle ha en bit av meg, sier han.

I dag er han 28 år, og jobber som styrmann i Hurtigruten.



Den dag i dag, blir han fortsatt gjenkjent.

– Det er utrolig hvor mange som kjenner meg igjen. Jeg kan ikke si hver dag, men det skjer veldig ofte når jeg møter nye mennesker.

Mikkel Gaup som Tvilling i «Jul i Blåfjell» og «Jul på Månetoppen»

TVILLING: Mikkel Gaup synes det var gøy å få være skuespiller i julekalendrene «Jul i Blåfjell» og «Jul på månetoppen.» Foto: NRK / Terje Pedersen / NTB

Tvilling, den «baklengstalende» karakteren i både «Jul på Månetoppen» og «Jul i Blåfjell» ble spilt av Mikkel Gaup.

Han er i dag 55 år, og driver firmaet Arctic Dreams Norway, som arrangerer reiseopplevelser til Finnmark, hvor gjestene får oppleve samisk kultur og fartsfylte opplevelser.

Gaup jobber fortsatt som skuespiller, og er for tiden aktuell i NRK Super-serien «Husky.»

– Det var veldig hyggelig og morsomt. Det var gøy å få være med på det, sier han.