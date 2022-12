Dette gjør gjengen fra The Julekalender i dag

Skuespillerne fra The Julekalender danser fortsatt den populære «støveldansen» for publikum. – Det er egentlig ganske galskap, ler Tore Johansen (74).

The Julekalender:

THE JULEKALENDER: For nesten 30 år siden ble denne julekalenderen vist for første gang på TV 2. Skuespillerne holder fortsatt sammen den dag i dag. Foto: Saks Film og TV

The Julekalender ble vist på TV 2 som julekalender for første gang i 1994, og til tross for en litt utradisjonell julekalender, ble den en stor suksess og skal vises på TV 2 Play og TV 2 Zebra i år igjen.

– Den går aldri av moten – den er tidløs, sier Erling Mylius, mannen bak rollene Benny og Fritz, til TV 2.

I julekalenderen møter vi nissene Fritz, Hansi og Gynter som spilles av Tore Johansen (74), Ivar Gafseth (72) og Erling Mylius (73). De tre spiller også en ekstra karakter i serien, nemlig potetbøndene Gjertrud og Olaf Sand, og den vampyrlignende skapningen Benny.

Den dag i dag danser danser skuespillerne fortsatt «støveldansen» til den populære sangen «The Støvel Dance» for folk rundt om i Norge.

Gjertrud Sand og Hansi

GJERTRUD: Tore Johansen spilte potebondens snakkesalige kone, Gjertrud Sand og nissen Hansi. Foto: Saks Film og TV / Eir-Jørgen Bue

Etter julekalender-suksessen har Tore Johansen (74) både deltatt i flere forestillinger og musikaler hos Trøndelag Teater, og gjort flere ulike musikalske oppdrag.

De siste årene har han også vært en del av Melhuslista, en lokal liste som stiller til valg i Johansens hjemkommune, Melhus, i Sør-Trøndelag.

– Jeg har ikke vært så veldig aktiv, men jeg synes kulturen skal få bedre vilkår.

Sammen med Ivar Gafseth og Erling Mylius holder han fortsatt forestillinger, til tross for at det er nesten 30 år siden The Julekalender gikk på TV.

– Det er egentlig ganske galskap, spør du meg, ler Johansen, og fortsetter:

– Det er snart 30 år siden, så vi sliter med å se ut som nissene, for å si det sånn, men når Ivar åpner munnen og sier «Jau, det e bærre lækkert», da ler folk seg i hjel.

Olaf Sand og Gynter

OLAF: Ivar Gafseth spilte potetbonden Olaf Sand og nissen Gynter. Foto: Saks Film og TV / Eir-Jørgen Bue

Ivar Gafseth (72) har lenge vært musikalsk leder og skuespiller ved Trøndelag Teater, men etter 40 år i teaterboblen, slutta Gafseth i 2017.

I tillegg til musikk og teater, har skuespilleren også to gårdsbruk som han bruker tiden sin på.

– Jeg er bonde, akkurat som Olaf Sand. Og gården heter Nøysomhet, akkurat som i The Julekalender.

Selv om Gafseth er i pensjonsalder, har ikke det satt en stopper for å holde seg i aktivitet gjennom hele året – både når det gjelder arbeid, men også fysisk aktivitet.

– Nå skal jeg ut og sykle fem mil, forteller han, og fortsetter:

– Man er jo i form selv om man er midt i 70-åra. Jeg har jo ikke noe valg – jeg skal jo danse «støveldansen» på hver eneste forestilling.

Benny Jensen og Fritz

BENNY: Erling Mylius spilte den vampyrlignende skapningen, Benny Jensen og nissen Fritz. Foto: Saks Film og TV / Eir-Jørgen Bue

Når TV 2 ringer Erling Mylius (73), sitter han på arkitektkontoret sitt, midt i Trondheim sentrum. Her både bor han og arbeider.

– Adresseavisen kalte det «huset med to ansikter». Jeg bor med utsikt mot Nidelven, og har arkitektkontor mot gata, forteller Mylius, som har tegnet huset selv.

– Så nå sitter jeg på kontoret mitt. Går jeg gjennom huset, har jeg utsikt til elven og domkirken – helt perfekt.

Siden julekalenderen gikk på TV, har han holdt én fot på scenen og én fot på arkitektkontoret.

– Jeg har vært en «ja takk, begge deler»-person. Jeg pleier å si at jeg er arkitekt i oppgangstider og musiker i nedgangstider. I oppgangstider skal folk kreere og bygge, og i nedgangstider vil folk ha trøst.

TRAVELLIN´ STRAWBERRIES: I dag holder guttene fra The Julekalender tett kontakt og spiller fortsatt i ulike anledninger. (T.v.) Erling Mylius, Ivar Gafseth og Tore Johansen. Foto: Eir-Jørgen Bue

Travellin´ Strawberries

Gjengen har holdt tett sammen siden 1966, da de startet rockebandet «Difference». Dette førte videre til innspilling av julekalenderen, teateroppsetninger og forestillinger.

– Vi har klart kunsten å fremdeles være venner – det er jeg glad for, forteller Johansen.

De tre bandmedlemmene gir alle uttrykk for at det ikke er snakk om å legge karrieren på hylla.

– Vi har planer allerede for neste jul, og vi har booket fire jobber som jeg kommer på sånn i farten her. Også spilte vi tre jobber i helga, sier Johansen, bak karakterene Gjertrud Sand og Hansi.