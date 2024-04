Dette får folk til å reagere

I lys av at Israel får delta i «Eurovision», bes EBU om svare på en rekke spørsmål. EBU hevder at deltakelsen ikke har sammenheng med at arrangementet er tungt sponset av israelske produkter.

Helt siden det ble kjent at Israel skal delta i «Eurovision» i Malmö, har det rent inn med spørsmål. I denne artikkelen svarer «Eurovision Song Contest»-arrangøren EBU på følgende spørsmål:

Hvorfor får Israel delta i «Eurovision»?

Hvorfor får ikke Russland delta?

«Eurovision» er sponset av Moroccanoil, som er et israelsk merke. Har dette en sammenheng med at Israel får delta?

Hva gjøres for å skjerpe sikkerheten under «Eurovision» i Malmö, med tanke på den store misnøyen rundt Israels deltakelse? TV 2 har fått en talsperson fra EBU til å svare på samtlige punkter.

VINNEREN: Her poserer fjorårets Eurovision-vinner Loreen med pokalen – og Moroccanoil-logoen. Foto: Paul Ellis

Gjør hele vertsbyen turkis

Om du ikke har visst at det kjente hår- og stylingmerket Moroccanoil er israelsk, så er du neppe alene. Navnet tilsier at det burde vært fra nettopp Marokko, men sannheten er at mange av produktene produseres i Israel.

Den norske legen og nødhjelpsarbeideren Mads Gilbert (76) informerte om at de som ønsker å boikotte israelske produkter, burde holde seg unna Moroccanoil allerede i 2019.

At man ikke har fått med seg at dette er et israelsk produkt, er uansett ikke rart. På nettsiden til merket er det lite som hinter til om et annet land enn Marokko, og det står heller ikke lett tilgjengelig at produksjon foregår i Israel på deres nettsider.

TV 2 har sendt en rekke spørsmål til Moroccanoil, hvor de blant annet får spørsmål om de prøver å skjule deres tilknytning til Israel. De har ikke svart på våre gjentatte forespørsler.

Dersom du følger med på «Eurovision», er det nesten umulig å ikke få med seg at Moroccanoil er blant hovedsponsorene til verdens største sangkonkurranse.

Ikke bare er logoen å se hyppig under TV-sendingen, men den er også på merch. Når artistene skal gå på rød løper i vertsbyen, er heller ikke den røde løperen rød. Den er turkis, fordi dette er fargen til Moroccanoil.

TURKIS LØPER: De som jobber med markedsføring i Eurovision Song Contest-sammenheng har gjort sitt for at alle skal se at Moroccanoil sponser sangkonkurransen. Foto: Heiko Junge / NTB

EBU ble spurt om hva deres refleksjoner var rundt å la «Eurovision Song Contest» (ESC) være sponset av israelske merkevarer.

– Den fullstendige listen over deltakende kringkastere i «Eurovision Song Contest» 2024 ble godkjent av de styrende organene til EBU og har ingen forbindelse med, eller innvirkning på, noen allerede eksisterende partnerskap. Vi deler ikke offentlig kommersielt sensitiv informasjon om sponsorene av arrangementet, sier en talsperson fra EBU til TV 2.



Svaret til EBU kan defineres som noe valgt, men EBU poengterer altså at ESC har vært sponset av Moroccanoil i flere år.

Gjør sikkerhetstiltak

Under de nasjonale finalene i flere land, deriblant Norge, har det vært hyppig med Israel-demonstrasjoner. MGP-delfinalene var preget av forskjellige typer demonstrasjoner, både utenfor NRK-bygget og under sendingen.

Når reaksjonene har vært så store ved de nasjonale finalene, har mange fryktet hva som vil skje under den internasjonale finalen. Israel skal opptre rett før norske Gåte i den andre semifinalen. Dersom Israel kommer videre, vil de også opptre i den internasjonale finalen 11. mai.

EBU svarer på om sikkerheten skal økes som følge av den betente situasjonen i Midtøsten.

– Vi tar sikkerheten til deltakere og ansatte ved «Eurovision Song Contest» svært alvorlig. Vi fortsetter å jobbe tett med SVT, Malmö by, Malmö Arena, det lokale politiet og andre rettshåndhevende instanser og føler oss trygge på å kunne skape et trygt arrangement for alle deltakere og besøkende i mai.



– Hvordan vil EBU reagere hvis det blir protester i gatene i Malmö?

– EBU er en sterk forkjemper for ytringsfrihet og retten mennesker har til å uttrykke sine dyptliggende synspunkter og meninger. Vi forstår at folk kan ønske å gjøre sin stemme hørt, og støtter retten til de som ønsker å demonstrere fredelig.

FOLKEFEST: Det er alltid titusenvis av fans som strømmer til vertsbyen som arrangerer «Eurovision». Sikkerheten er derfor alltid et tema. Dette bildet er fra Liverpool under ESC 2023. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Slik stiller EBU seg til boikott

Etter at det ble kjent at Israel skal være deltakende land i ESC, har mange ytret at de vil boikotte årets arrangement. EBUs talsmann stiller seg forstående til dette.

– Vi forstår bekymringene og de dype holdningene rundt den nåværende konflikten i Midtøsten, men «Eurovision Song Contest» sine verdier om universalitet, inkludering og å feire mangfold gjennom musikk har aldri vært viktigere. Hundrevis av millioner rundt om i verden deler disse verdiene og engasjerte seg i arrangementet på TV og på nett i 2023. Vi gleder oss til at mottoet vårt «United By Music» får gjenklang over hele verden igjen i år.

Mange av kritikerne til «Eurovision Song Contest» har stilt seg spørrende til hvorfor Russland ble utestengt, og ikke Israel. Russland hadde meldt seg på ESC i 2022, og var til og med tildelt en plass i den første semifinalen, men på grunn av Ukraina-krigen ble landet utestengt.

– De russiske allmennkringkasterne fikk sitt EBU-medlemskap suspendert i 2022 på grunn av konsekvente brudd på medlemsforpliktelser og brudd på medieverdiene til en allmennkringkaster.

EBUs talsperson blir også bedt om å svare på hva som gjør at Israel får delta, all den tid Russland ble nektet å gjøre det samme.

– «Eurovision Song Contest» er åpen for alle medlemmer av EBU som representerer kringkastere fra hele Europa og Midtøsten. Den israelske allmennkringkasteren har vært medlem av EBU siden 1957 og har deltatt i «Eurovision Song Contest» i 50 år. «Eurovision Song Contest» er fortsatt en ikke-politisk begivenhet som forener publikum over hele verden gjennom musikk.