Dette får deltakerne ikke lov til på Kompani Lauritzen

Til tross for minimalt med personlige eiendeler, var det noen ting som var viktige å ta med seg inn på Setnesmoen for Kompani-deltakerne.

Det personlige liv ble snudd på hodet idet rekruttene inntok Setnesmoen militærleir i Åndalsnes. Livet utenfor ble fort lagt til side da deres sivile klær ble byttet ut, og personlige eiendeler ble minimalisert.

Inne på kasernen har deltakerne sitt eget skap som skal romme alt av utstyr. I skapet har rekruttene en liten hylle som de kan bruke til å oppbevare sine personlige eiendeler. Det er likevel ikke alt de fikk lov å ta med seg.

SYSTEM: Det forventes et organisert system i skapene til rekruttene inne på kasernen. Foto: TV 2

Fenriken sin bok

Christopher Robin Omdahl (31) hadde ikke tatt med all verdens når han skulle være med i Kompani Lauritzen.

– Jeg hadde med et bilde av familien min, inhalatoren min, og en bok. Boken hadde jeg fått fra svogeren min og handler om hvor mye bra som kan komme ut av motstand og utfordringer, forteller Omdahl til TV 2.

Selv syntes Omdahl at boken var svært passende for oppholdet.

– Fenriken anklaget meg for juks da han så boken. Min opprinnelige plan var å ta med fenrikens egen bok, men den var dessverre utsolgt da jeg skulle kjøpe den. Jeg lurer veldig på hvordan han hadde reagert, sier Omdahl lattermildt.

31-åringen forteller at det var rart da de fikk telefonene tilbake.

– Helt ærlig så var det deilig å ikke ha tilgang til alt. Det var nok distraksjoner der inne til at man ikke rakk å tenke på telefonen engang.

Svett takras

TØFFE ØVELSER: Deltakerne er ofte utslitt etter de harde øvelsene. Foto: Matti Bernitz

Carina Dahl (37) er vant til å reise lett når hun er ute på turné og spillejobber rundt om i landet. Dermed var ikke begrensningen av personlige eiendeler noe problem for artisten.

– Jeg hadde med meg en solkrem med litt farge i, så man i hvert fall kunne føle seg litt fresh innimellom. Det gikk derimot ikke lang tid før man så ut som et svett takras. Gjerne utgrått, sier Dahl og legger til:

– Ellers hadde jeg med en neseklype, siden jeg egentlig må holde for nesen under vann, men den fikk jeg ikke brukt så mye, gitt.

Bodylotion var det viktigste

Tete Lidbom (36) hadde også med seg noen bøker, men røper at det var veldig lite tid til å lese.

– Jeg hadde med meg masse snus, og et par bokser løssnus da jeg hadde en romantisk idé om å nyte den «ekte» snusen de gangene vi skulle være ute, sier Lidbom, og legger til:

– I tillegg hadde jeg med toalettsaker hvor bodylotion var det viktigste, sammen med tannbørsten. Jeg hater å være tørr i huden.

PERSONLIG HYLLE: Øverst i skapet kan man se den personlige hyllen til rekruttene. For Lidbom var det viktig med mye fuktighetskrem. Foto: TV 2

Telefontid

TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl svarer følgende på våre spørsmål om hva kjendisene får ha med seg av personlige eiendeler:

– Deltakerne får en liste over hva som er tillatt å ha med seg av personlige eiendeler. De får lov til å ha med seg nødvendige medikamenter, toalettsaker, undertøy, nattøy, sigaretter og snus, opplyser Dahl.

Dahl forteller også at det ikke er noen grense for hvor mye de har lov å ha med seg, men deltakerne kan bli nektet å bruke tobakk under leksjoner, øvelser og når det er militært program.

I tillegg får deltakerne av og til bruke sin private mobiltelefon under innspillingen.

– Deltakerne får lov til å bruke telefonen i én time et par ganger i uken, men det kan variere fra to til fire dager mellom hver gang. Det har også hendt at deltakerne har fått noe ekstra telefontid når vi har kommet lenger ut i produksjonen, sier pressesjefen.

FENRIKEN: Geir Aker er bedre kjent som Fenriken inne på Kompani Lauritzen. Han gir ofte veiledning om hvordan ting skal være inne i kasernen. Foto: Matti Bernitz

