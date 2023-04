Dette er vinvinnerne i påsken

Sommelier Liora Levi forbinder påsken, som mange andre, med mye mat av lam, kjøtt og gryter. Uansett hva som måtte friste å spise, finnes det noe godt å drikke til, ifølge vinkjenneren.

Hun deler sine beste tips og anbefalinger til påsken; både hvit og rød, på flaske og papp, og selvfølgelig alkoholfritt alternativ.

Et viktig tips er:

Hvitvin skal ut av kjøleskapet 30 minutter før du skal drikke den.

Rødvin skal inn i kjøleskapet 30 minutter før du skal drikke den.

– Romtemperert rødvin er ikke spesielt godt. I mange hjem, i hvert fall mitt, ville det blitt halvkokt rødvin fordi jeg har det varmt. Det er varmere enn den originale romtemperaturen på 18 grader i Norge nå.

Kan lukte petroleum, men smaker nydelig

Vin av rieslingdruen er en stor favoritt blant mange nordmenn, inkludert Levi.

– Det som er morsomt med rieslingdruen er at når den får litt alder og modenhet, hender det at den får en spesiell duft; petroleum. Det lukter kanskje litt spesielt, men smaker helt nydelig.

Hvitvin-anbefaling: Trimbach Riesling 2019 fra Alsace i Frankrike.

LUKTER PETROLEUM: Hvitvinen har en spesiell duft – men smaker nydelig, ifølge sommelier Liora Levi. Foto: Vinmonopolet

– Vinen er saftig, frisk og ørlite grann utviklet, noe som gjør den ypperlig til mat som fisk, skalldyr og lyst kjøtt, eller bare kos.

Den koster kr 225,- på Vinmonopolet.

Rødvin til påskelammet

Mange unner seg litt ekstra godt kjøtt i påsken, og går man opp litt i pris på råvarene, kan man også unne seg en litt dyrere vin, mener Levi.

Mendoza er den store vinregionen i Argentina. Der dyrker de blant annet vindruen Cabernet Franc, som kommer opprinnelig fra den franske havnebyen Bordeaux.

– Druen er forholdvis kraftig med en del tanniner. Tanniner er det som gjør deg tørr på tunga.

– ... og fyllesyk?

– Da bør man justere med vann: To glass vann til ett glass vin, foreslår sommelieren.

Rødvin-anbefaling: Achaval Ferrer Cabernet Franc 2019, fra Mendoza i Argentina, til kroner 279,90.

– Denne er kjempegod til lam. Gjerne litt kraftig, fyldig, krydret vin med masse god smak. Passer fint til alle sorter lam; lår, gryter, karré og så videre.

Vinen finnes ikke i basisutvalget og må derfor bestilles på Vinmonopolet.

Spania og vindistriktet Rioja er et av nordmenns favorittland- og sted når det gjelder rødvin, ifølge Levi.

– Rioja-vin er noe av det beste til lam. Den er laget hovedsakelig på tempranillo-druen, som smelter sammen med lam.

Rødvin-anbefaling: Muga Reserva 2019 Rioja, Spania, kr 309,90.

Pappvinen som funker til det meste

Levi forteller at om lag halvparten av all vin som selges i Norge, selges i «bag-in-box», best kjent som «pappvin».

– Når forespørselen er så stor, slenger de gode produsentene seg på også.

Dermed har det kommet mange gode alternativer på pappvinen de senere årene.

Hvit pappvin: M. Chapoutier Côtes-du-Rhône Belleruche Blanc 2021 Rhône, Frankrike, kr 499,90 Foto: Vinmonopolet

Hvit pappvin: M. Chapoutier Côtes-du-Rhône Belleruche Blanc 2021 Rhône, Frankrike, kr 499,90

Den har fyldig og rik stil, som passer til kylling, svin og fet fisk.

Rød pappvin: Giovanni Rosso Langhe Piemonte, Italia, kr 435,-

(NB: 2 liter).

RØD PAPPVIN: Giovanni Rosso Langhe Piemonte, Italia, kr 435,- Foto: Roger Kolbu

Vinen er en blanding av barolo- og barberadruen, med saftig og god smak, uten for mye tanniner.

Den er lett-drikkelig og passer til mye forskjellig mat, også lam.

Alkoholfri: Grimstad Brusfabrikk sin Sicilianske Sitroner + Ingefær til kr. 50,-.

ALKOHOLFRI: Denne varianten fra Grimstad Brusfabrikk med smak av siciliansk sitron og ingefær eer en slager hos Levi. Foto: Grimstad Brusfabrikk

Levi har aldri vært spesielt glad i brus, men har lagt elsk på denne alkoholfrie varianten.

– Disse produktene er veldig gode og har masse god smak, konstaterer hun.