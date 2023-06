Prisen for norsk scenekunst ble søndag utdelt for 25. gang.

Dette er vinnerne av Heddaprisen 2023:

Beste scenetekst:

Mine Nilay Yalcin for scenetekst til «Ivars kro», regi Cici Henriksen – Mine Nilay Produksjoner i samarbeid med SPKRBOX, Nordic Black Theatre

Beste audiovisuelle design:

Prisvinner Mads Sjøgård Pettersen, best kjent som skuespiller i filmer som «Troll» og «Cave». Foto: Simen Askjer /TV 2

Mads Sjøgård Pettersen for videoregi, Erik Hedin for lyddesign, Oscar Udbye for lysdesign og Michaela Vyskocil Gettwert for kameraføring til «Romeo og Julie» av William Shakespeare, regi Kjersti Horn – Den Nationale Scene

Beste barneforestilling:

«Nordpolen magiske trikketransport» av Vilde Johannessen og Sebastian Skytterud Myers, regi Vilde Johannessen og Sebastian Skytterud Myers – Feil Teater i samarbeid Kloden Teater

Prisvinnerne sa anerkjennelsen betyr ekstra mye siden deres fokus er å lage teater for lavinntektsfamilier.

Beste forestilling for ungdom:

«Varm mjølk med honning» av Maiken Schjøll Frisch, regi Kristi-Helene Engeberg og Maiken Schjøll Frisch – Maiken Schjøll Frisch og Kristi-Helene Engeberg i samarbeid med Andrea Therese

Maiken Schjøll Frisch tar imot prisen for beste forestilling for ungdom. Foto: Simen Askjer / TV 2

Beste regi:

Kjersti Horn for «Romeo og Julie» av William Shakespeare – Den Nationale Scene



Fikk stående applaus. horn sa selv at det er en litt tøysete forestilling, som var veldig gøy å lage.

Kjersti Horn fikk stående applaus da hun vant for beste regi. Selv sa hun at det var en litt tøysete forestilling, som var veldig gøy å lage. Prisutdeler var Tuva Syvertsen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Beste danseforestilling:

«Batty Bwoy» av Harald Beharie – Harald Beharie, co-produksjon Dansens Hus og Regional arena for samtidsdans (RAS) – Sandnes Kulturhus

Beste skuespiller/medspiller:

Maria Kristine Hildonen for rollen som Nina i «Døden på Oslo S» av Ambjørnsen/Hellstenius/Hammersland, regi Simen Formo Hay – Nationaltheatret

Svein Harry Schöttker-Hauge for rollen som Ammen i «Romeo og Julie» av William Shakespeare, regi Kjersti Horn – Den Nationale Scene



Beste scenografi/kostymedesign:

Eszter Salamon for kostymedesign til «Monument 0.10: The Living Monument» av Eszter Salamon – Carte Blanche



Beste musikkteaterforestilling:

«Semper Eadem» av Mimmi Tamba, regi Belinda Braza – Det Norske Teatret



Beste mannlige skuespiller/hovedrolle:

Emil Johnsen for rollen som Édouard i «Ei kvinnes kampar og forvandlingar» av Édouard Louis, regi Kjersti Horn – Det Norske Teatret

OSLO NYE TEATER: Teaterbransjen samlet seg søndag 18. juni i Oslo for å feire scenekunsten. Foto: Simen Askjer /TV 2

Beste kvinnelige skuespiller/hovedrolle:

Sara Khorami for rollen som Kristin i «Kristin Lavransdotter» av Sigrid Undset, regi Kjersti Horn – Det Norske Teatret

Beste teaterforestilling:

«Døden på Oslo S» av Ambjørnsen/Hellstenius/Hammersland, regi Simen Formo Hay – Nationaltheatret



I år gikk Heddakomiteens ærespris til regissør, dramatiker og skuespiller Cliff Moustache (70).

Prisen har blitt delt ut siden 2002 og den første vinneren var Wenche Foss.

Cliff Moustache med sin ærespris. Foto: Simen Askjer /TV 2

– Da vi startet i 1992 trodde ingen på oss, sa Moustache, som sammen med Jarl Solberg grunnla Nordic Black Theatre.



Moustache brukte takketalen til å understreke at mangfoldet har bedret seg siden han startet, men sa at man må slutte å snakke negativt om immigranter.

– Norge trenger oss, slå han fast fra scenen, og la senere til:



– Vi er kommet for å bli.



Cliff Moustache mottok årets ærespris til stående applaus. Foto: Skjermbilde fra Heddaprisens direktesending.

Heddakomiteen omtaler 70-åringen som en «unik personlighet i norsk teater» gjennom 30 år, som har bidratt til vekst i perspektiver, holdninger og kunstnerisk innhold.

Moustache hylles blant annet for å ha drevet en teaterskole med mål om å gi et positivt selvbilde til barn og unge med ståsted i flere kulturer.

Kjersti Horn (45) ble også hyllet med pris for sin «særlig kunstnerisk innsats». Hun har regissert «Romeo og Julie» som stakk av med tre priser, inkludert beste regi.

Prisen for særlig kunstnerisk innsats deles kun ut når Heddajuryen mener noen har prestert utenom det vanlige. I juryens begrunnelse står det at Horns arbeid er kompromissløst, tydelig og kraftfullt.

– Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si til det, kommenterte Horn fra scenen, og avslørte senere at hun aldri før har vært så nervøs og redd før premieren.