Dette er vinnerne av «Love Island Norge»

I løpet av åtte uker har totalt 31 single mennesker entret den luksuriøse «Love Island»-villaen på Gran Canaria. Der har de forsøkt å finne den store kjærligheten, samt jaktet en pengepremie på 300.000 kroner.

Gjennom skjermen har publikum fått følge med på både dating, drama og intense følelser etter hvert som deltakerne enten finner kjærligheten – eller blir nødt å forlate villaen.

Nå har seerne kåret vinnerparet.

OBS! Denne saken avslører hvem som vant fredagens finale.

Ble stemt frem av publikum

Kort tid før finalen ble det annonsert at vinnerparet skulle kåres av seerne, og ikke superfansen, som frem til nå har hatt all makten.

Deltakerne har dermed heller ikke visst hvem av finalistene som stakk av med seieren, før i kveld.

De tre parene det sto mellom i årets «Love Island»-finale var Henrik Fossedal (29) og Elisabeth Henriksen Reither (28), Hanna Rosemarie Lindblom (21) og Magnus Gruer (22), og Andreas Glimsdal Johansen (28) og Christine Berg (24).

Til slutt var det Elisabeth og Henrik som ble kronet til årets vinnere av «Love Island Norge».

Her knekker han sammen i seiersintervjuet:

Paret har sjarmert en hel nasjon med deres kjærlighetshistorie. De har nemlig vært i par siden dag én av programmet, og det har vært tydelig for seerne at de forelsket seg inne i villaen.

VINNERE: Henrik Fossedal og Elisabeth Henriksen Reither vant fredagens finale. Foto: Jørgen Holst/TV 2

Vil bruke pengene på utstoppet dyr

Ikke bare har de vunnet kjærligheten, men de er nå også 300.000 kroner rikere.

– Jeg har ikke turt å tenke så mye på at det, skal jeg være helt ærlig, sier Elisabeth når hun får spørsmål om hva pengene skal brukes på.

Hun tenker det først og fremst hadde vært koselig å unne seg en skikkelig ferie.

– Som en fin premie til oss selv for hele oppholdet og liksom starten på forholdet vårt hjemme egentlig. Å få litt tid for oss selv på et fint sted.

Nøyaktig hvilken destinasjon har hun ikke rukket å tenke særlig mye på.

– Så har vi jo tenkt fornuftig også da. Kanskje spare litt til fremtiden, til bolig og alt sånn. Vi kommer jo til å ha lyst til å kjøpe noe sammen etter hvert, påpeker hun.

Men selv om Elisabeth har tenkt langsiktig, er det ikke sikkert at Henrik følger samme tankegang.

– Er det noen ting man burde ha når man runder 30? Det første som slo meg da var verktøy. Man burde vel ha litt verktøy i garasjen. En vinkelsliper og skrumaskin.

– En annen ting jeg alltid har ønsket meg er et utstoppet dyr. Jeg har sjekket litt på finn.no og det er veldig dyrt. En utstoppet mink kanskje, sier Henrik.

Han skjønner dog tankegangen til kjæresten, og sier seg enig i både reise og boligsparing. I tillegg nevner han egne prosjekter han gjerne kunne tenke seg å bruke litt penger på.

