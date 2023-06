Dette er sommerens store hårtrend

TREND PÅ RØD LØPER: TV 2-profilene Øyunn Krogh og Aleksander Sæterstøl på rød løper under Gullruten i mai. Øyunn med tidsriktig beachwave-frisyre. Foto: Tuva Åserud / NTB

Vi er inne i den alle første sommermåneden, og late, solfylte dager står for tur for mange.

Derfor passer det ekstra godt at beachwaves-frisyren er tilbake for fullt i motebildet i sommer. Saltvannsbølger og en «look» som ser ut som den ikke er gjort noe særlig med, skal vi tro frisør Siv Oldervik.

EKSPERTEN; Siv Oldervik eier salongen Stas hår og bryn i Trondheim, og sier til TV 2 at sommerens store trendfrisyre er beachwaves-looken. Ikke ulikt det hun har gått for selv. Foto: Privat

Hun er daglig leder og eier av frisørsalongen Stas hår og bryn i Trondheim.

– Slik jeg har tolket sommerens trender, er 90-tallsvolum i langt hår en stor trend. Saltvannsbølger aka beachwaves, forteller hun til TV 2.

Når det gjelder farger, skal det gjerne ha spill, men ikke se direkte farget ut.

– Kjør gjerne på med effekter i form av farge, men det skal ikke se stripet ut, men være mer preget av «layers.» Stikkordet er naturlig!

SHAGGY MULLET: Skal vi tro frisør Siv Oldervik er mullet tilbake i bildet. Her fra Mulletfest i Sydney i 2018. Looken går tilbake til 70- og 80-tallet. Foto: NTB

– Hva med for menn?



– «Shaggy mullet» er en frisyre som har kommet og gått, og som både er kul til menn og kvinner. Her kan menn ha litt mer feminin klipp også.



Kort bob har vært veldig populært de siste årene, og skal vi tro frisøren er den fremdeles det.



– Bob i en eller annen form er alltid i motebildet. Nå har den bob'en som er kuttet rett under kjeven vært i vinden en stund. Og til sommeren er det også beachlook som styling som gjelder til bob'en, forklarer hun videre.

BEACHY: «Sommerhytta»-programleder Cathrine Fossum. Foto: TV 2 Les mer MED PÅ TRENDEN: Nyhetsanker Guri Solberg. Foto: TV 2 Les mer TV 2-PROFIL: Marte Bratberg hadde allerede tidsriktige bølger under «Skal vi danse» høsten 2020. Foto: Espen Solli / TV 2 Les mer TIDSRIKTIG: Danser Cengiz Al og TV-profil Bahare Viken under Gullruten i Bergen i mai. Hun er blant medieprofilene som er med i neste års «Farmen Kjendis» på TV 2. Foto: Øyvind Ganesh Eknes / NTB Les mer MED PÅ MOTENE: Øyunn Krogh var med på Gullruten i Bergen i mai. Foto: Tuva Åserud / NTB Les mer BØLGER: Mor og datter Kathrine og Evelina Moholt poserer i forbindelse med Forræder» på TV 2. Foto: TV 2 Les mer Foto: TV 2 Les mer

– Kan man si at kort bob er mer praktisk enn langt hår, nå om sommeren?

– Både ja og nei. Går du for beach-varianten, der du har fokus på en naturlig look, er den helt perfekt for late sommerdager. Mens den veldig stramme, som må styles mer, er krevende med tanke på styling og luftfuktighet, forklarer Oldervik.

Og uansett om man går for en kort eller lang hårsveis til sommeren, er frisør Siv Olderviks oppfordring klar:

– Pakk med hårkrem og en god beskyttelsesspray i vesken. Da funker frisyrene både på stranda og til sommermiddagene. Skulle det bli helt krise, er det bare å style med et trendy silkeskjerf!