Dette er kveldens vinnere

GOD KVELD NORGE (TV 2): Årets store musikkprisutdeling gikk av stabelen i Düsseldorf søndag kveld. Se hvem som stakk av med de største prisene her.

STORVINNER: Artisten Taylor Swift vant fire priser under årets MTV Europe Music Awards, blant annet «Best Pop» og «Best Artist». Foto: WOLFGANG RATTAY / NTB

Den prestisjefylte musikkfesten MTV Europe Music Awards gikk denne søndagen av stabelen i Düsseldorf.

Under den velkjente prisutdelingen samlet noen av verdens største artister seg for å hedre og prise årets mest populære bidrag.

EMAs ble for første gang arrangert i den tyske hovedstaden Berlin i 1994 som et alternativ til den amerikanske MTV Video Music Awards, og har siden blitt en årlig begivenhet for musikkbransjen.

Norske Sigrid (26) stakk med tittelen som beste nordiske artist under kveldens utdeling.

Musikkprodusent Kyrre Gørvell-Dahll (31), kjent som Kygo var også nominert i samme kategori.

Firedobbel seier

Taylor Swift (32) ble kveldens store vinner da hun gikk av med den gjeve «Best Artist»-prisen i tillegg til «Best Pop», og både «Best Video» og «Best Longform Video» for storsuksessen «All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)».

BESTE ARTIST: Taylor Swift mottok i kveld prisen som årets beste artist under MTV Europe Music Awards. Foto: WOLFGANG RATTAY / NTB

– Dere aner ikke hvor mye dette betyr for meg. (...) Jeg elsker dere så mye! Jeg kan ikke tro at jeg får gjøre dette som jobben min, sa Swift fra scenen.

Beste sang

Hip-hop dronningen Nicki Minaj (39) danket også blant annet ut Drake, Kendrick Lamar og Megan Thee Stallion i kategorien «Best Hip Hop».

I tillegg til det vant hun også den prestisjefylte «Best Song» med 2022 hitten «Super Freaky Girl».

Til tross for Harry Styles (28) sine hele syv nominasjoner under årets MTV Europe Music Awards ble det ingen seiere for den britiske soloartisten.

Muse receives the award for the Best Rock during the 2022 MTV Europe Music Awards (EMAs) at the PSD Bank Dome in Duesseldorf, Germany, November 13, 2022. REUTERS/Wolfgang Rattay Foto: WOLFGANG RATTAY

Britiske Muse stakk av med prisen for «beste rock», og den virtuelle musikkgruppen Gorillaz, som nylig annonserte et nytt album, Cracker Island, ble kåret til «Best alternative».

Musikkprodusenten David Guetta fikk pris «Best electronic» og for sitt samarbeid på låta «I'm Good (Blue)» med Bebe Rexah i kategorien «Best collaboration».

Største fanskaren

Det kom kanskje ikke som en overraskelse at den megasuksessen BTS stakk av med «Biggest Fans» prisen under årets EMAs.

Den koreanske musikkgruppen har i løpet av de siste årene gjort storsuksess over hele verden og stukket av med flere prestisjefylte priser som blant annet «Årets artist» under AMAs 2021 og en iHeart Radio Award for «beste fanbase» i 2020, 2021 og 2022.

Første kjæresteparet som programledere

Under årets store musikkbegivenhet ble programlederne, sanger Rita Ora (31) og regissør og skuespiller Taika Waititi (47) det første kjæresteparet til å lede MTV Europe Music Awards.

LEDET SHOWET: Regissør Taika Waititi og sanger Rita Ora ledet i år MTV Europe Music Awards. Foto: THILO SCHMUELGEN / NTB

Ifølge People møttes paret først i 2018, men begynte ikke å date før i april 2021.

I kveld ledet de den store prisutdelingen sammen i Düsseldorf ikledd flere par med matchende antrekk.