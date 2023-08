Dette er «Kompani Lauritzen: Tropp 2»-deltakerne

Gjennom flere sesonger har «Kompani Lauritzen» tatt TV-seerne med storm.

I fjor høst byttet oberst Dag Otto Lauritzen (66) og major Kristian Ødegård (49) for første gang ut kjendiser med «vanlige», unge voksne i spinoff-serien «Tropp 1».

Denne høsten skal de igjen forsøke å hjelpe unge mennesker med å komme seg videre fra problemer i livet, gjennom å mestre knallharde utfordringer i det militære regimet «Tropp 2».

TV 2 møtte ti spente deltakere like før de flyttet inn på Setnesmoen leir i Åndalsnes tidligere i år.

Navn: Emilie Hoffmeyer

Alder: 26 år

Yrke: Bergsprenger/skytebas

Fra: Kongsberg

Med 106.000 følgere på Instagram er det mange som har sett den tøffe bergsprengeren i aksjon på jobb eller når hun gasser på bak rattet i motorcross og enduro.

Men bak det actionfylte livet, skjuler det seg både fobier og usikkerhet som hun håper å få bukt med i «Tropp 2».

– Ved å bli med på dette, måtte det fineste vært om jeg kunne ha vendt om litt i hodet. For jeg er veldig flink til å sammenligne meg med absolutt alle andre, uansett forutsetning. Jeg kan fort se veldig negativt på meg selv, i forhold til hvis andre får til ting, hva de gjør og gjennomfører. Jeg tror det hadde vært fint hvis jeg i ettertid av «Tropp 2» bare kunne hatt fokus på meg selv og det jeg faktisk får til.

Navn: Aksel August Braathen

Alder: 23 år

Yrke: Student

Fra: Sarpsborg, bor i Oslo

Hjemme i leiligheten i Oslo bor Braathen sammen med en edderkopp, to chinchillaer og flere hundre sommerfugler. Nå vil han ut av sin egen «boble» gjennom det militære regimet.

– Hovedgrunnen tror jeg er at jeg trenger mer disiplin. Jeg klarer ikke å stå opp. Kommer for sent hele tiden, til alle ting. Jeg mangler motivasjon. Så har jeg dårlig selvtillit eller selvbilde. Og de har jo lovet at dette vil bli fornyet her, så jeg sjekker jo av på de punktene.

– Hva håper du å oppnå med «Tropp 2»?

– Jeg føler jeg står litt fast i livet og synes det er vanskelig å se for seg noe mer enn at jeg skal sitte hjemme i leiligheten med dyrene mine. Så jeg håper bare å få litt motivasjon igjen.

Navn: Samantha Muniz

Alder: 27 år

Yrke: Miljøarbeider

Fra: Oslo

Muniz mener at hun lever et A4-liv, og er klar for helt nye og ukjente utfordringer.

– Jeg pleier ikke å være ute i skogen. Jeg liker egentlig ikke å gå på turer. Jeg er egentlig en lat person som sitter hjemme, ser på seriene mine og tar det med ro.

27-åringen håper hun vil få mer tro på seg selv etter å ha vært inne på Setnesmoen militærleir.

– Jeg er veldig flink til å si ting til andre rundt meg for å «pumpe» dem opp, men jeg er ikke så flink til å si de tingene til meg selv. Hvis andre sier: «Samantha, dette klarer du», er jeg sånn: «Nei, dette går ikke». Jeg feier det bort veldig fort. Så det blir det mentale jeg har lyst til å forbedre.

Navn: Patrick Mathiassen

Alder: 26 år

Yrke: Skadedyrkontroll

Fra: Drammen, bor i Geithus

Mathiassen tror han ble valgt ut som deltaker i «Tropp 2» fordi han – ifølge seg selv – er en veldig negativ og spesiell mann.

– Jeg går som regel inn for ting med negativ innstilling. Hvis jeg går inn for noe i det hele tatt. Det er omtrent sånn at jeg ikke gidder å starte på noe, for da må jeg gjennomføre. Jeg gidder ikke å gjennomføre, og da er det bedre å ikke gjøre noe. Jeg er negativ til omtrent alt.

– Hva ønsker du å endre ved deg selv?

– Jeg vil helst slutte å være så jævla negativ hele tiden. Kanskje ha litt mer livsmotivasjon, se på livet på en litt annet måte enn det jeg gjør. Kanskje finne ut at ting ikke alltid er like jævlig som jeg skal ha det til.

Navn: Hannah Nordanger

Alder: 24 år

Yrke: Student og jobber som BPA (brukerstyrt personlig assistent)

Fra: Holmestrand, bor i Lillehammer

Nordanger har slitt med å finne retning i livet i form av studier, og håper «Tropp 2» vil hjelpe henne til å finne fokus.

– Jeg håper på at jeg blir flinkere til å hoppe ut i ting, selv om det er ubehagelig. For jeg er flink til å bare styre unna hvis ting er ubehagelig. Og selvfølgelig at jeg får mer tro på meg selv.

– Hva er det du gruer deg aller mest til?

– Absolutt baklengsstup, hvis det kommer. Det synes jeg virker dødsubehagelig. Og så synes jeg det er skummelt å tro på at jeg kan, at jeg gjør ting riktig. Jeg vil alltid forsikre meg med folk. Bare det å vise følelser for de andre, tror jeg kan bli vanskelig. Men det kommer til å skje.

Navn: Eirik Rimmereid

Alder: 28 år

Yrke: Artist og bartender

Fra: Nordfjordeid, bor i Oslo

– Jeg kommer jo fra bygda, så jeg er jo vant med natur og fjell og sånt. Men å pushe grensene der ute, har jeg ikke gjort enda. Jeg gleder meg mest til å gjøre noe helt nytt – og å være ute uten mobil. Fordi jeg klarer ikke å legge den fra meg.

Rimmereid har inntil nylig bodd hos farmoren sin i Oslo, og håper «Tropp 2»-deltakelsen kan få litt fortgang på planene han har i livet.

– Jeg har følt meg litt stuck, selv om det alltid er framgang. Jeg er en veldig rotete og distré. fyr Har lite kontroll på ting. Alt går seint, og jeg utsetter veldig mange ting. Å få struktur og bli mer disiplinert er det jeg tror jeg kommer til å ha mest utnytte av.

Navn: Maria Enora Svensen

Alder: 22 år

Yrke: Danser

Fra: Oslo, bor på Nærbø

Som danser er Svensen vant med en nokså fri hverdag, men nå må hun bevege kroppen etter befalets rytme.

– Til vanlig er jeg vant med at ting er veldig fritt, at du kjenner på hva som er best for deg. Jeg er veldig følelsesstyrt av meg, og liker å være litt egen og sånt. Men nå som alt skal være helt likt og strengt med veldig mange regler, så er jeg spent på å se hvordan jeg kommer til å reagere. Dette blir jo veldig i motsatt ende av skalaen.

Navn: Aleksander Rosland

Alder: 20 år

Yrke: Student

Fra: Bærum

– Hovedmålet mitt er å bli mer selvstendig, å klare ting selv og klare meg mer på egenhånd.

– Hvordan forholdet du deg til autoriteter, som befalet?

– Hvis jeg skal gi deg respekt, så vil jeg ha det tilbake. Så hvis jeg føler at jeg ikke helt blir behandlet med respekt, da, så kan jeg nok komme med noen småfrekke kommentarer tilbake. Men jeg vet jo at de bare prøver å si det for å gjøre deg bedre. Så vi får se hvordan jeg reagerer der inne.

Navn: Anniken Aakerøy

Alder: 23 år

Yrke: Student

Fra: Sandnessjøen, bor i Oslo

Aakerøy har flere fobier som hun håper at hun vil overkomme under det strenge, militære regimet.

– Jeg tror at man dør av, ikke alt, men jeg tror at alt er dødsfarlig. Hvis det gir mening. Det kan kanskje bli litt underholdene når jeg skal sette i gang med alt vi skal gjøre der.

– Hvorfor vil du være med i programmet?

– Jeg vil bli en bedre versjon av meg selv. Og så vil jeg lære at alt ikke er så farlig. At jeg kan ta det med meg tilbake til hverdagen, og slutte å være så engstelig og redd hele tiden.



Navn: Patrick Åteigen

Alder: 27 år

Yrke: Sykepleier

Fra: Vennesla

Åteigen meldte seg på fordi han har slitt litt med å finne meg selv.

– På papiret har jeg alt på stell. Jeg er sykepleier, har jobb, inntekt og eget sted. Jeg er på en måte selvforsynt. Men oppe i alt så har jeg ikke helt troen på meg selv, hvem jeg er – identitet og selvbilde. Så jeg kjenner at det å bli satt i en situasjon hvor alt er nytt og skummelt, hvor du er nødt til å tåle nye ting, og også tåle deg selv – kan gi meg noen verktøy til tiden etterpå.

«Kompani Lauritzen: Tropp 2» har premiere på TV 2 Play mandag 23. oktober.