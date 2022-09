Dette er Kompani Lauritzen: Tropp 1-deltakerne

Da Kompani Lauritzen tok seerne med storm, bestemte oberst Dag Otto Lauritzen (65) og major Kristian Ødegård (47) å finne flere som de mente trengte en militær erfaring.

Blant over 3000 søkere plukket de ut 12 unge voksne som slet med å få livet sitt på rett vei igjen.

I vakre omgivelser på Setnesmoen leir skal 12 spente deltakere denne høsten teste grenser, kjenne på mestringsfølelse, og forhåpentligvis bli en bedre versjon av seg selv.

TV 2 møtte 12 spente deltakere på Setnesmoen leir tidligere i vår.

Disse skal delta i Kompani Lauritzen: Tropp 1:

Daniel



Navn: Daniel Pawa

Alder: 23

Yrke: Artist/Servitør

Fra: Bergen

Daniel Pawa (23) jobber på restaurant i Bergen, men ønsker å få visse ting i livet sitt på stell. Kompani Lauritzen: Tropp 1 føltes derfor som det rette stedet for han.

– Jeg er ganske somlete og virkelig ikke så disiplinert som jeg skulle ønske jeg var. Jeg følte dette var riktig sted å komme, hvis jeg ville fikse på de tingene.

Pawa forventer et hardkjør – både fysisk og mentalt. Selv om han har forsøkt å forberede seg, tror han særlig én ting kommer til å bli utfordrende.

– Jeg liker å ta mine egne avgjørelser og gjøre ting på min måte. Jeg tror det kommer til å bli en liten utfordring for meg, når jeg får beskjed om å gjøre det slik eller slik. Da er det ingen «jammen» eller «hva hvis jeg vil?». Da er det bare å gjøre det.

Julian



Navn: Julian Rassat

Alder: 23

Yrke: Fisker

Fra: Fredrikstad

Fiskeren Julian Rassat (23) meldte seg på fordi han hadde et ønske om å gå gjennom noe tøft, og noe som ville styrke han – både psykisk og fysisk.

– Jeg gir meg med en gang det stanger imot. Jeg reflekterer heller ikke over hva jeg gjør i mange tilfeller. Det er ting jeg ønsker å bli bedre på.

Selv om vinnerinstinktet er til stede, er det ikke seieren som frister mest. Den oransje bereten er nemlig det Rassat sikter mot.

– Det tror jeg blir en lue jeg kommer til å bære med stolthet, hvis jeg får den. Jeg ønsker å vinne, men i mange tilfeller her inne kommer du til å bli så sliten at du gir faen i resultatet. Målet blir bare å gjennomføre. Å vinne ville vært en gigantisk milepæl for min del. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal håpe på at det skal skje.

For å få den oransje bereten som han så gjerne ønsker, må han muligens trosse sin største frykt.

– Jeg kommer ikke til å hoppe i fallskjerm. Det er min største frykt, og jeg forbinder det egentlig bare med døden. Jeg er stygt redd for at jeg kommer til å dø, hvis jeg hopper i fallskjerm.

Elisa



Navn: Elisa Vagle

Alder: 25

Yrke: Student og butikkmedarbeider

Fra: Sandnes

Helt spontant sendte Elisa Vagle (25) inn søknad om å bli med i kompaniet til Dag Otto Lauritzen, etter søsterens oppfordring. Da søknaden var sendt, hadde fristen dog løpt ut. Så ringte telefonen.

– Da begynte jeg å prosessere: «Oi, vil jeg egentlig være med på dette?». Motivasjonen min for å bli med var egentlig at jeg hadde lyst til å bryte barrierer. Jeg har lyst til å rive ned alle murene og filtrene mine.

En av barrierene hun har er å være sårbar overfor noen andre. Det er hennes største frykt. Det å vise sitt sanne jeg, på godt og vondt, sitter langt inne for 25-åringen. Før hun forlot hjemlige trakter i Oslo, hvor hun jobber og studerer, så hun seg nødt til å øve på én spesiell ting.

– Det høres sykt teit ut, men jeg øvde meg på å gjøre sminken min på ti minutter hjemme. Å bryte slike teite barrierer, være i en konstant ukomfortabel situasjon, og teste grenser – det tror jeg trengs, og kan hjelpe meg stort.

Thor-Arne



Navn: Thor-Arne Reinertsen

Alder: 27

Yrke: Mekaniker

Fra: Hommersåk

Da favoritt-programmet til Thor-Arne Reinertsen (27), Kompani Lauritzen, søkte deltakere til nytt konsept, var han ikke tvil – dette ville han være med på.

Årsaken til at programmet betyr så mye for ham, er fokuset på selvutvikling. Selv ble han mobbet i mange år, og hadde en tøff ungdomstid.

– Jeg kjenner at det har gjort noe med meg, selvfølgelig. Det har skadet selvtilliten min og hvordan jeg har utviklet meg som menneske. På andre måter har det gjort meg ganske sterk. Men alle har en fasade.

For 27-åringen er det vanskelig å snakke om følelsene sine med andre mennesker. Derfor har han gjort mange mentale forberedelser på det som nå møter han. Første bud: Forvent det uforventede.

Iris



Navn: Iris Lian

Alder: 27

Yrke: Butikkmedarbeider

Fra: Harstad

Iris Lian (27) har siden hun var liten slitt med sosial angst. Da hun så TV 2 søkte deltakere til nytt Kompani Lauritzen-konsept, tenkte hun dette var en mulighet for å overvinne den.

– Her må man være sammen med folk. Jeg tror det kommer til å bli veldig tøft. Jeg går ikke inn i rom, der det er veldig mye folk til stede. Det er veldig ubehagelig.

I Tropp 1 håper hun å kjenne på en mestringsfølelse, og at hun klarer å legge den sosiale angsten et lite steg bak seg.

Forventningene er skyhøye, men 27-åringen håper befalet tar det litt mer piano, når det tross alt er unge voksne med. Dersom hun blir kastet ut i noen av fryktene sine – som høyder og iskaldt vann – har hun dog planen klar.

– Jeg kommer ikke til å gi meg på noe. Jeg skal prøve. Hvis jeg ikke får til å gjennomføre, tenker jeg at da har jeg hvert fall prøvd. Med tanke på hvor tøft det ser ut til å være, tror jeg ikke jeg kommer til å vinne. Men jeg har jo veldig lyst på den oransje bereten. Det er den jeg må gå for.

Are

Navn: Are Venås

Alder: 21

Yrke: Barnehageassistent

Fra: Molde

Are Venås (21) er den eneste av deltakerne som har vært i militæret før. Selv om han er takknemlig for oppholdet, hadde han dog en noe vanskelig opplevelse i starten. På Setnesmoen leir håper han derfor å få en god erfaring.

– Jeg tenkte dette var perfekt for meg. Jeg har lyst til å bli en bedre versjon av meg selv. Jeg tror jeg kan ha godt utbytte av å være her. Det tror jeg alle har, sier han.

Venås er spent på hva slags utfordringer de vil bli testet i. Ifølge 21-åringen er det ikke mye han er redd for, men innrømmer at én ting kan stresse han.

– Hvis vi skal hoppe i fallskjerm kan jeg bli skikkelig stressa. Da har jeg ikke kontroll over mitt eget liv, og kan ikke gjøre noe med det, hvis det går galt. Jeg er helt sikker på at det kommer til å bli hardt, og jeg kommer sikkert til å møte kjelleren. Men jeg skal stå på og gjøre mitt beste, sier han.

Marion

Navn: Marion Fransrud

Alder: 27

Yrke: Gründer og frilanser

Fra: Oslo

Hvis det er ett program Marion Fransrud (27) skulle vært med på, måtte det vært Kompani Lauritzen. Da de endelig søkte etter «vanlige» folk, var det ingen tvil.

Hjemme i Oslo beskriver hun seg som ekstremt surrete og vimsete. På Setnesmoen leir håper hun å få orden på livet.

I kompaniet må hun derfor skjerpe seg, hvis ikke kan hun få tilsnakk. Hun er spent på hvordan hun reagerer, dersom hun får kjeft av befalet.

– Jeg synes fenriken er morsom, men han er også en person man har veldig lyst til å imponere. Det er viktig at han synes du er flink, og det føles ekstra godt fordi han er den han er. Hvis han synes jeg er flink, betyr det ekstra mye. Men jeg tror jeg tåler kjeft. Jeg har egentlig ikke fått mye kjeft i livet fordi jeg har oppført meg bra, så jeg tror jeg trenger det litt. Her finner de noe uansett, så det blir litt spennende å se hvordan jeg reagerer på det, for jeg kan fort bli lei meg av ting. Men aldri sint. Bare følsom.

Asle



Navn: Asle Haddeland

Alder: 20

Yrke: Energimontørlærling

Fra: Klepp

Gladgutten fra Klepp, Asle Haddeland (20) angret på at han ikke gjennomførte førstegangstjenesten sin. Derfor var Tropp 1 et perfekt sted å skaffe seg den erfaringen.

– Dette er faktisk noe jeg kommer til å trenge, for jeg har slitt mye med tanken på å være alene, og være selvstendig. Jeg trenger som regel folk rundt meg, og er relativt avhengig av mor og far som passer på meg. Det er mange ting hjemme jeg ikke har kontroll på, og jeg er litt lat.

Til vanlig jobber Haddeland som lærling til å bli energimontør, noe han trives svært godt med. At han nå skal bli presset ganske så brutalt ut av komfortsonen, er han svært spent på.

– Her må jeg passe litt mer på meg selv, ta tak, og gjøre en innsats. Jeg er spent på om jeg takler det presset, for det har jeg ikke opplevd før.

Haddeland gleder seg aller mest til å bli kjent med gjengen han skal tilbringe tid med på Setnesmoen leir, og håper det blir et godt kameratskap i løpet av tiden i kompaniet.

Julie



Navn: Julie Skjelvik

Alder: 24

Yrke: Jobber i hjemmesykepleien

Fra: Bergen

Julie Skjelvik (24) har aldri vært i kjelleren, og mener selv hun har levd et altfor komfortabelt liv. Nå har hun innsett at hun trenger en tur ned i kjelleren, få litt disiplin og en utfordring.

– Det er veldig lett for meg å gi opp med en gang jeg kjenner motstand eller ubehag.

Før hun dro inn på Setnesmoen leir bestemte hun seg for at hun ikke skal gi opp.

– Jeg forventer selvfølgelig at det kommer til å bli veldig tøft, men jeg tror også troppen kommer til å ha et meget godt samhold, og at vi kommer til å kose oss, selv om det er tøft.

Det er ikke til å stikke under stol at vann ofte er involvert i øvelsene til oberst Lauritzen. Det er noe Skjelvik gruer seg enormt til, og som kommer til å bli noe av det skumleste hun kommer til å gjøre i kompaniet.

– Jeg bader aldri. Jeg bader aldri på sommeren hjemme eller på ferie. Da er det bare ut å vasse og sprute litt vann og kjøle meg ned. Jeg håper ikke at vi skal gjøre noe som har med vann.

Amalie

Navn: Amalie Anker

Alder: 25

Yrke: Kickboxer

Fra: Arendal

Selv om det tilsynelatende ser ut som kickboxeren Amalie Anker (25) har livet på stell, men hun det kun er en fasade. Hun mener hun trenger mer kontroll på livet.

– Livet mitt kan kanskje virke litt perfekt når jeg får det til så bra i kickboxingen, men alt utenom har jeg ikke kontroll på. Jeg føler meg ikke voksen.

Anker nemlig på det norske landslaget i kickboxing fullkontakt. Og merittlisten taler for seg: Medaljer fra World Cup, VM-bronse fra 2019 og VM-sølv fra 2021 – kun ett poeng fra å bli verdensmester.

Med flere meritter i bagasjen, legger hun ikke skjul på at konkurranseinstinktet hennes er skyhøyt.

– Konkurranseinstinktet mitt er farlig høyt. Det er ikke sunt. Her inne håper jeg at jeg ikke alltid må være best. Det viktigste er å prestere og ha et godt lagarbeid. At man ikke skal være best. Det kommer jeg sikkert til å få kritikk på fra starten av fra befalet. Med en gang det er konkurranse så er tunnelsynet på. Jeg skal vinne.

Anna



Navn: Anna Green

Alder: 20

Yrke: Butikkvikar

Fra: Asker

Ved siden av å være farlig vimsete, slik Anna Green (20) beskriver seg selv, har hun store deler av livet strevd med redsel. Å stole på at ting er trygt er vanskelig for henne.

– Jeg sliter mye med at jeg er så redd, og tror at jeg kan dø av den minste ting. Jeg klarer ikke stole på at ting er trygt. Det jeg er aller mest redd for er å dø.

Av den grunn tror at hun kommer til å være ganske redd, når hun nå skal være med i Kompani Lauritzen: Tropp 1. Selv om hun forventer tøffe tak og masse redsel, feier hun seg ikke av banen av den grunn.

– Jeg har et pågangsmot i meg. Jeg kommer alltid til å fullføre, men måten det skjer på er kanskje ikke den kuleste eller tøffeste. Det blir nok å stå å gråte og skjelve og alt mulig, sier hun, og drar på smilebåndet.

– Jeg tror min største ferdighet er at selv om det ser ut som jeg kommer til å gi meg, så gir jeg meg ikke. Og selv om det ser ut som jeg kommer til å trekke meg, så trekker jeg meg ikke. Jeg gjør det, uansett om det må 50 panikkanfall til, så skal jeg gjøre det.

Magishan



Navn: Magishan Umaguruparan

Alder: 21

Yrke: Musikkprodusent

Fra: Oslo

Utad virker Magishan «Maggy» Umaguruparan (20) som en utadvendt og sosial person, men i løpet av pandemien begynte han å føle ekstra på angst og stress.

– Jeg fikk også panikkanfall, som var litt nytt for meg. Jeg fikk sosial angst, som jeg aldri i livet trodde jeg skulle få. Jeg er den mest utadvendte personen du kan møte, sier han, og fortsetter:

– Men etter pandemien ble jeg veldig...hva skjer liksom? Jeg slet med å møte mennesker, og ble veldig svimmel. Jeg fikk et identitetsproblem.

Å vinne er ikke motivasjonen hos Umaguruparan. Det er nemlig en annen han vil vinne over.

– Jeg er her for å vinne over meg selv. Konkurranseinstinktet kommer sikkert til å kicke inn her og der, men det viktigste for meg er å finne meg selv. Bereten og sabelen er bare ekstra. Hvis jeg klarer å gå gjennom visse ting, og får et utbytte av å være her ville det vært mye mer verdt enn seieren for meg. Det viktigste er at jeg vinner mot meg selv.

Kompani Lauritzen: Tropp 1 har premiere på TV 2 og TV 2 Play 24. oktober.