Dette er kjendisenes tidligere sommerjobber: – Det var et mareritt

Sommeren er for fult i gang, og flesteparten av nordmenn har en gang i tiden vært gjennom det velkjente fenomenet – sommerjobb.

Før tiden i rampelyset har landets største kjendiser også vært borti litt av hvert når det kommer til sommerjobber.

Nå letter de på sløret om tiden før glitter og glamour.

– Det var et mareritt

Artisten Alexandra Joner (33) har tidligere jobbet på et postkontor hvor hun sorterte post da hun var 17 år.



– Jeg begynte 06.00 om morgenen hver dag. Det var et mareritt. I tillegg hadde jeg en streng sjef som ikke ville at man skulle høre på egen musikk mens man sorterte posten, forteller Joner til TV 2.

På den tiden sparte Joner penger til å dra på dansecamp til New York i USA.

– Jeg kjedet meg så mye at jeg ikke viste hvor jeg skulle gjøre av meg. Det er en god jobb hvis man er introvert og et A-menneske. Det stikk motsatte av hva jeg er, sier Joner.

ARTIST: Alexandra Joner er til vanlig artist og influenser og har gjennom årene deltatt i en rekke TV-programmer. Foto: Lise Åserud / NTB

Følte seg usynlig

Realityprofil og influenser Aurora Gude (30) har tidligere jobbet i blant annet barnehage, klesbutikk, og rideleir. Ikke alt falt i smak hos 30-åringen.

– Jeg var 16 år da jeg jobbet i en barnehage i to uker, og jeg trivdes ikke særlig med det. Men jeg elsket å jobbe på rideleir og kunne hjelpe barna med hestene noen år senere, forteller Gude til TV 2.

Klesbutikkjobben ga ikke mersmak for influenseren som forteller at den var altfor anonym for hennes del.

– Klesbutikk ga ikke rom for å ha så mye personlighet, og jeg følte meg rett og slett usynlig. Jeg prøvde hardt å være blid og hyggelig, men opplevde at folk kunne bli irriterte om man var for frempå. Jeg følte ikke at jeg fikk brukt de gode egenskapene jeg hadde, sier Gude.

TV-AKTUELL: Til høsten blir Aurora Gude å se i TV 2-programmet «Bloggerne». Foto: TV 2

Plukket søppel

Proffdanser og tidligere «Skal vi danse»-dommer Egor Filipenko (35) har også hatt en rekke tidligere jobber før dansekarrieren tok fart.

– Den kuleste sommerjobben jeg hadde var for et renovasjonsfirma hvor jeg jobbet med transport og hentet søppel. Og det var ekstra gøy da jeg begynte i «Skal vi danse»-teamet og folk så meg plukke deres søppel, sier Filipenko.

35-åringen startet i jobben da han flyttet til Norge da han var 16 år.

– Av og til luktet det vondt på jobben da man tømte en restaurant for fisk for eksempel, men jeg ble vant til det. Jeg så mer den positive delen med jobben, forteller Filipenko, og legger til:

– Vi hadde selvfølgelig noen kjipe dager da det regnet, men vi jobbet fra 06.00 til 09.00 hver dag, og da hadde man hele dagen som man kunne bruke på andre ting.

DANS: Gjennom årene har Egor Filipenko vært svært synlig i «Skal vi danse». Her er han avbildet med Katrine Moholt i forbindelse med fjorårets sesong. Foto: Javad Parsa / TV 2

Vasket toaletter i New York

TV-profil og influenser Sebastian Solberg (32) har hatt sommerjobber siden han var 13 år gammel. Gjennom årene har Solberg jobbet på lager, i klesbutikk, Donald Duck-turné og et internship i New York.

– Jeg hatet det da jeg var ung, men nå skjønner jeg veldig godt at jeg ble tvunget av mine foreldre til å jobbe på den tiden. Spesielt etter at jeg har fått barn selv, sier Solberg.

Solberg var 19 år da han jobbet med Donald Duck-turneen som innebar aktiviteter med barn, og opp- og nedrigging i forbindelse med turneen. Noen år senere tok han veien til USA for å jobbe en hel sommer i New York.

– I tre måneder hadde jeg «internship» for et mediehus i New York. Da var jeg 24 år gammel og jeg lagde kaffe og vasket gjestetoalett. Jeg elsket det og det var en fantastisk mulighet for å komme inn i en bransje som jeg elsker, forteller Solberg.

TV-PROFIL: Sebastian Solberg ble for alvor kjent for det norske folk da han ble med i TV 2-programmet «Alle elsker David». Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Tjente 45 kroner i timen

Tidligere modell og TV-profil, Kathrine Sørland (43), forteller om tiden sin som 16-åring hos IKEA.

– Jeg jobbet i isbaren hos IKEA, og der var det veldig god softis så jeg la på meg fire kilo på fire uker om jeg husker rett, forteller Sørland, og legger til:

– Jeg husker at jeg hadde en veldig stor trang til å spise mye av strøsselet som lå der, og det var jo en drømmejobb for en 16-åring. I starten tjente jeg bare 45 kroner i timen, men på den tiden syntes jeg det var mye penger.

43-åringen forteller også at det var flere andre goder ved IKEA-jobben som den gode maten i kantina og mange kjekke gutter som jobbet der på den tiden.

– Samtidig som jeg jobbet på IKEA, så vasket jeg også et kjøpesenter i Stavanger. Da måtte jeg stå opp klokken 05.00 hver lørdag, sier Sørland.

EKTEPAR: Andreas Holck og Kathrine Sørland er gift og driver podkasten «Ekteskapet 2.0». Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

På den tiden vasket 43-åringen flere etasjer på kjøpesenteret.

– Det var så mye styr, og det var skummelt i tillegg. Det var mørkt og helt på morgenen, så jeg følte at jeg så spøkelser, sier Sørland lattermildt.

I tillegg til is-servering og vaskejobben, arbeidet Sørland som modell for et modellbyrå. Her fikk hun gå visninger på det lokale kjøpesenteret hver fredag.

TV-innspillinger har vært sommerjobben

Tidligere ishockeyspiller Jan Tore Kjær (54) har de siste årene hatt en mer uvanlig sommerjobb.

Til vanlig jobber Kjær fulltid som salgs og markedsdirektør, men har de siste årene brukt sommeren til diverse TV-innspillinger.



– Jeg er en av de som kanskje har hatt de beste sommerjobbene i hele verden, forteller Kjær, og legger til:

– De siste årene har sommerjobben min vært å spille inn «Farmen kjendis», «Kompani Lauritzen», «Fangene på Fortet», og «Kokkeskolen med Truls og Hellstrøm» som kommer til høsten.

I tillegg har Kjær tidligere tilbrakt en hel sommer som maler da han var 17 år gammel.

– Jeg sto mye i stillaset og jeg er ikke så glad i høyder. Håndverksarbeid var ikke noe for meg, men det var den eneste måten å tjene penger på i gamle dager, sier 54-åringen.