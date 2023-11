Dette er kjærestene til «Side om side»-stjernene

Helt siden NRK-programmet «Side om side» ble vist for første gang i 2013, har programmet underholdt norske familier landet rundt.

Lørdag sendes aller siste episode av programmet, og ivrige «Side om side»-fans er spente på å se hvordan det skal ende for de ulike familiene i nabolaget.



Noen av de største karakterene i serien er paret Lisbeth Berg og Frode Pedersen, Jonas Kvåle og Silje Helgesen – og for å ikke glemme Christian og Celine Kopperud.

Men hvem er skuespillerne egentlig sammen med i den virkelige verden?

– Vi hadde utrolig dårlig kjemi

Lisbeth Berg spilles av Pernille Sørensen (46), og er i serien samboer med Frode Pedersen, som spilles av skuespiller Tore Sagen (42).

Sørensen er både komiker og skuespiller, og på privaten er hun gift med standupkomikeren, Dagfinn Lyngbø (50).

Paret giftet seg i 2006. Sammen har de to barn.

SUPERPAR: Pernille Sørensen og Dagfinn Lyngbø har vært gift siden 2006. Her ankommer paret utdelingen av Komiprisen 2015 på Latter. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Til tross for at både Sørensen og Lyngbø begge jobber innen komikerbransjen, samarbeider de ikke stort på hjemmebane. Det avslørte Sørensen i et intervju med TV 2 i 2020.

– Hvis han jobber med en forestilling, så leser jeg ikke manuset før det er så å si ferdig, fortalte hun den gang.

Hun kunne også den gang avsløre at de aldri jobber sammen med å skrive manus.

– Nei, vi jobber med hver våre folk. Men da jeg var ferdig med mitt manus nå, så sendte jeg det til Dagfinn, så han kunne se over det. Men det er ikke alltid at vi er enige, så jeg stoler ikke alltid mest på han, sa Sørensen den gang og lo.

I SAMME BRANSJE: Pernille Sørensen og ektemannen Dagfinn Lyngbø er begge komikere. Her er de etter komiprisutdelingen på Chat Noir i Oslo i augsust 2008. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I tillegg til å ha hendene fulle med familieprogrammet, har hun også vært fast paneldeltaker i «Nytt på nytt» fram til mars i år.

Også skuespiller Tore Sagen har funnet kjærligheten på privaten. Kona er imidlertid ikke en helt ukjent person for det norske folk.



I 2011 ble han nemlig gift med programleder, Live Nelvik (40).

Nelvik har tidligere jobbet som journalist i Se og Hør, og vært reporter i P4-programmet «Michael direkte».



KONA: Live Nelvik er i dag gift med skuespiller Tore Sagen. Her er hun Oslo på Aschehougs store hagefest. Foto: Heiko Junge / NTB

Nelvik og Lyngbø var også kolleger i P3, men Nelvik var langt fra sjarmert av sin kommende ektemann. Det fortalte hun til Dagbladet i 2014.

– Jeg synes ikke han var noe kul. Han var sur. Vi hadde utrolig dårlig kjemi. Vi kunne møtes etter juleferien ved kaffeautomaten og det var sånn» ja, ja, godt nyttår, hatt en fin jul, æsj», sånn nykkete dialog som får deg til å tenke: Herregud, vi funker så utrolig dårlig sammen, fortalte Live til avisen.

Men så tok det en brå vending mellom duoen, som plutselig fikk kjempegod kjemi.

– Så slår det meg, flate, du er egentlig innmari søt. Så eskalerer det, og plutselig er jeg keen på Tore på jobben. Den setningen var tung å svelge, fortalte hun videre.

Paret har tre barn sammen.

I tillegg til «Side om side», er Sagen også kjent fra «Radioresepsjonen», et NRK-program som han har sammen med storebror Steinar Sagen og Bjarte Tjøstheim har laget siden 2006.

Populær karakter

Jonas Kvåle er en av karakterene som har fått mest oppmerksomhet i løpet av «Side om side».

Mannen bak rollen er Vidar Magnussen (45), som i september kunne fortelle til God kveld Norge at suksessen har medført uønsket oppmerksomhet.

Skuespilleren fortalte nemlig at han har fått flere telefonsamtaler fra ivrige fans, helt ned i sju-åtteårsalderen, som ønsker å slå av en prat.

– Jeg merker at det er mange som har sett programmet, og det er gøy. Det er mange barn som ringer til meg, sa han og la til:

– Det er ikke så hyggelig at de ringer rett hjem til meg, og det blir ofte tull og tøys.

I serien er Magnussen sammen med Silje Helgesen, men i virkeligheten er han gift med Åslaug Løseth Magnussen.

Paret giftet seg i 2018 og har sønnene Gustav, Haldor og Alf Erling sammen.

Da paret giftet seg fortalte skuespilleren til VG at de hadde vært et par i ti år, og at det var på tide med et bryllup.

– Det var ekstremt gøy og ørlite rørende, uttalte han til avisen om den store dagen.

Det er imidlertid ikke bare «Side om Side»-skuespilleren er kjent for. Han har også vært med i blant annet «Fare Forbindelser», «Les Misérables» og «Jungelboken».

Jonas kjæreste, Silje, spilles av Henriette Friis Marø, som i dag er sammen med Theodor Ikonomou. Sammen har de to døtre.

Skjermer familien fra mediene

Christian Kopperud er en karakter seerne sent vil glemme, og noen vil kanskje hevde at Kopperud har vært en «pain in the ass», ifølge serieskaperen, Sigmund Falch, selv.

Rollen spilles av skuespiller og programleder Jon Almaas (56), som er gift med Ellen Christin Heider.

56-åringen har to egne barn og to bonusbarn. Selv har skuespilleren valgt å skjerme familien for medieoppmerksomhet.

Paret har gjennom årene gjort en rekke investeringer. I 2020 kjøpte han og kona blant annet en skjærgårdsperle i Kragerå. Det omtalte blant andre Telemarksavisa.

POPULÆR: «Side om side» har i løpet av årene blitt svært populær Foto: Erlend Aas / NTB

I sommer kjøpte også Almaas seg et gårdsbruk i Nes kommune.

Etter hans rolle i «Side om side» har skuespilleren fått et rykte på seg for å være en perfeksjonist. Det avviste han imidlertid i et intervju med VG i juni i år.

– Jeg liker ikke det ordet. Jeg har ikke tellekanter på ting. Jeg kan godt ha klærne mine i en haug ved sengen, men når jeg først skal gjøre noe, så gjør jeg det ordentlig, påpekte Almaas til avisen.

Almaas er også kjent fra programmet som «Nytt på nytt», «Alle mot alle», «Praktisk info» og «Folle og Almaas bygger hus».

– Sammen i et kvarter før vi fikk barn

Charlotte Frogner (42), som spiller rollen som Celine Kopperud, er gift med Erlend Nyhammer. Sammen har paret to barn.

I et intervju med KK i 2022 kommer det fram at Frogner møtte sin framtidige ektemann da hun var 34 år gammel.

Skuespilleren var ute på byen for å feire bursdagen til en venninne, da hun møtte på Erlend, en sosiolog fra Vestlandet.

I intervjuet avslørte også skuespillere hva det var med Nyhammer, som gjorde at hun falt for han:

– Han er jo vestlending. Jeg blir fort sjarmert av ­dialekt, og så var han høy og mørk og mystisk.

Paret hadde imidlertid ikke vært kjærester lenge, før livet tok en brå vending og de skulle få sitt første barn sammen.



– Vi var jo sammen i bare et kvarter før vi fikk barn. Det var ikke akkurat planlagt. Vi gikk fort fra helt tullete forelsket til at det sto om liv og død, sa Charlotte til magasinet.

I tillegg til sin rolle i «Side om side», har skuespilleren vært ansatt ved Det Norske Teatret siden 2004. Under Komiprisen 2009 vant hun også «årets gjennombrudd», for sin rolle i den musikalske komedien «Evig ung».

Frogner har også spilt i «Hvaler», «Død snø»-filmene og «KuToppen» for å nevne noen.

Gift med kjent komiker

La oss ikke glemme «Side om side»-paret Tommy Blegeberg og Peder «Kleggen» Schjøll.

Skuespiller Steinar Sagen (48), spiller rollen Tommy i NRK-programmet. På hjemmebane er han sammen med psykolog og parterapeut, Catrin Sagen. Sammen har de sønnen Petter.

Komikeren har også datteren, Elida, fra et tidligere forhold, mens hans kone har to barn fra før.

Steinar er, som nevnt, kjent fra «Radioresepsjonen», sammen med Tore Sagen og Bjarte Tjøstheim.



Kyrre Holm Johannessen (50), som spiller «Kleggen», er imidlertid ikke sammen med hvem som helst i det virkelige liv. Han er nemlig ektemannen til komiker Lisa Tønne (45).



I BRYLLUPP: Lisa Tønne og Kyrre Holm Johannessen avbildet i bryllupet til Steinar Sagen og Catrin Eide. Foto: Marius Gulliksrud

Paret har vært gift siden 2007, og sammen har de to barn.

I april 2017 svirret det for øvrig flere skilsmissespekulasjoner rundt paret, men Tønne kunne avkrefte dette september samme år.

Det gjorde hun på premieren på hennes og venninnen Sigrid Bonde Tusviks (43) show, «Tusvik og Tønne på oppdragelsesreise», gjengitt av Se og Hør.

– Det er valg jeg har tatt. Jeg har gått gjennom det og jeg har bestemt meg: Jeg vil være her. Jeg vil stå i den dritten og blø i hjertet for å beholde den kjærligheten jeg mener er der. Hvis det er å være svak, ja vel, da er jeg stolt av å være svak, sa hun og fikk rungende applaus fra salen, uttalte hun fra scenen, sa hun den gang.