Dette er kjærestene til de største fotballstjernene

Mandag 30. oktober er det duket for Gullballen i Paris, eller Ballon d'Or som det heter på fransk. Gullballen er regnet som den gjeveste individuelle prisen i fotballen, og har blitt delt ut av det franske magasinet France Football siden 1956.

I tillegg til Gullballen deles det også ut priser som Kopa-troféet (beste spiller under 21 år), Yashin-trofeet (beste keeper), Gerd Müller-trofeet (toppscorer), og Socrates-prisen (for engasjement utenfor fotballen).

TV 2 sender den prestisjetunge kåringen mandag klokken 19.30.

I forkant av prisutdelingen vil det også være en rød løper, hvor flere av verdens beste fotballspillere er ventet å dukke opp – kanskje med deres nære og kjære.

Alle nominerte herrer: Erling Braut Haaland (23)

Martin Ødegaard (24) Lionel Messi (36) Kevin De Bruyne (32) Kylian Mbappé (24) Karim Benzema (35)

Robert Lewandowski (35)

Mohamed Salah (31) Vinícius Júnior (23)

Luka Modrić (37)

Harry Kane (30) Benrando Silva (29) André Onana (27)

Antoine Griezmann (32)

Bukayo Saka (22) Emiliano Martinez (31) İlkay Gündoğan (32)

Jamal Musiala (20) Joško Gvardiol (21)

Jude Bellingham (20) Julián Álvarez (23)

Khvitsja Kvaratskhelia (22)

Kim Min-Jae (26) Lautaro Martínez (26) Nicolò Barella (26)

Randal Kolo Muani (24) Rodri (27) Rúben Dias (26)

Victor Osimhen (24)

Yassine Bounou (32)



Blant herrene er Martin Ødegaard (24), Erling Braut Haaland (23), Lionel Messi (36) og Kevin De Bruyne (32) noen av de som er nominert til Gullballen.

Om fotballspillerne tar med seg kjærestene sine på rød løper, er imidlertid ikke kjent.

Men hvem er egentlig fotballstjernenes fruer?

Paret som tok verden med storm

La oss begynne med de norske favorittene, nemlig Bryne-mannen Erling Braut Haaland, og Norges landslagskaptein og Drammens-gutt Martin Ødegaard.

Arsenal-spiller Martin Ødegaard (24) og «Skal vi danse»-proffdanser Helene Spilling (27) tok verden med storm da de dukket opp på rød løper sammen under London Football Awards i mars i år.



I juni bekreftet paret at de var sammen.

Spilling har vokst opp på Gjerdrum på Østlandet, men er nå bosatt i Oslo.

I løpet av oppveksten har hun drevet med både turn og dans, og ble med tiden proff i sistnevnte idrett.

Gjennom sin dansekarriere har Gjerdrum-jenta stukket av med hele 23 NM-medaljer, hvorav 17 gull. Hun ble også norgesmester åtte år på rad i standarddans, og har representert Norge i både EM og VM.

I 2017 vant Spilling kongepokalen.



27-åringen har de siste årene bemerket seg gjennom dansekonkurransen «Skal vi danse» på TV 2 som proffdanser.



I tillegg har hun vært med i programmet «Mesternes Mester» på NRK, hvor tidligere toppidrettsutøvere konkurrerer mot hverandre om tittelen.

Spilling har fått mye oppmerksomhet gjennom sin «Skal vi danse»-karriere, og det dukket stadig vekk opp romanserykter mellom henne og dansepartnerne.



Romanseryktene svirret både med tidligere TV 2-journalist Simon Nitsche (31), og tidligere svømmer Alexander Hetland (40).

I årets sesong danser 27-åringen med Harlem Alexander (36).

DANSER: Helene Spilling er en kjent proffdanser i «Skal vi danse», og danser i årets sesong sammen med Harlem Alexander, her fra livesendingen program 6. Foto: Thomas Andersen / TV 2

I 2021 tok hun karrieren et steg videre og startet sitt eget dansestudio, The Zone Dance, hvor hun selv har tilbrakt en rekke dansetimer.

Skal ha møttes gjennom fotballen



La oss ikke glemme Bryne-mannen Erling Braut Haaland (23), som det siste året har briljert på banen etter at han i fjor begynte å spille for Premier League-klubben Manchester City.



Også for han kan det se ut til at kjærligheten blomstrer.

Angrepsspilleren har lenge holdt en lav profil rundt forholdet til Isabel Haugseng Johansen (18), og de to har ennå ikke bekreftet forholdet offentlig.

Den siste tiden er det imidlertid mye som tyder på at 18 år gamle Isabel er kapret av Haaland.



HEMMELIGHETSFULL: Erling Braut Haaland har delt lite om forholdet han har med Isabel Haugseng Johansen. Foto: STFA / Backgrid UK / NTB

Haaland og Haugseng Johansen kommer begge fra Bryne, og skal angivelig ha kjent hverandre i en årrekke.

18-åringen har også spilt fotball for Bryne FK i barne- og tenårene, og har en egen profil hos Norges Fotballforbund. Ifølge lokalavisen Jærbladet skal hun ha lagt opp fotballkarrieren i 2021.

Det skal ha vært gjennom fotballen at paret ble kjent.

DUKKET OPP SAMMEN: Erling Braut Haaland og kjæresten Isabel Haugsen Johansen utenfor Depot Mayfield i Manchester, etter at Manchester City vant Champions Leauge. Foto: STFA

Flere britiske tabloidaviser har skrevet om forholdet mellom angrepsspilleren og Bryne-jenta, og omtalte henne allerede i fjor som hans kjæreste.



Haugseng Johansen har selv holdt en svært lav profil fram til nå, og har fortsatt private kontoer i sosiale medier.



Det siste året har imidlertid paret vist seg sammen ved flere anledninger, blant annet da Manchester City vant Champions League-finalen i Istanbul.

OVERRASKET: Da Isabel Haugseng Johansen trådte ut på Ataturk Olympic stadion i Istanbul, tok hun verden med storm. Bildet er tatt etter at Manchester City slo Inter Milan i Champions Leauge finalen 10. juni denne sommeren. Foto: DILARA SENKAYA / NTB

Etter seieren poserte de sammen på banen, og bildene har siden gått verden rundt.



FEIRET: Paret feiret Champions Leauge-seieren sammen på Ataturk Olympic stadion i Istanbul. Foto: FRANCK FIFE

Duoen kom også sammen i august, da Haaland ble kåret til Englands beste spiller under en prisutdeling på hotellet The Lowry i Manchester.

Holdt forholdet skjult

Den argentinske fotballspilleren Lionel Andrés Messi (36) er også nominert til Gullballen.



Messi er en av verdens beste fotballspillere gjennom tidene, og er favoritt til å vinne Gullballen i år.



36-åringen spiller for den amerikanske klubben Inter Miami, eid av blant andre fotballegenden David Beckham (48). Messi er også kaptein for Argentinas landslag.

På privaten er stjernen gift med argentinske Antonela Roccuzzo (35), og sammen har de barna Thiago (10), Mateo (8) og Ciro (5).

FAMILIE: Messi og Rocuzzo skal ha holdt forholdet skjuTl i flere år, før de i 2008 innrømmet at de var et par. Her er familien avbildet sammen etter en seier mot Panama på Monumental stadium i Argentina i mars 2023. Foto: Natacha Pisarenko

Messi og Rocuzzo holdt forholdet skjult i flere år, ifølge The Sun, og det er derfor uvisst hvor lenge duoen har vært sammen.

Paret gikk ut offentlig med forholdet i 2008.

Ifølge den britiske avisen skal paret ha kjent hverandre helt siden de i femårsalderen møttes gjennom Rocuzzos fetter, som var en barndomsvenn av fotballstjernen.

Da Messi dro til Spania som 13-åring holdt duoen kontakten, og etter rundt åtte år skal de ha startet å møtes jevnlig. I juli 2017 tok de forholdet et steg videre, og giftet seg.

Men hvem er egentlig den argentinske skjønnheten, Antonela Roccuzzo?

35-åringen er opprinnelig utdannet tannlege, men byttet etter hvert bransje og startet en karriere innen kommunikasjon.

Det er imidlertid ikke bare det som interesserer Roccuzzo.

I 2016 signerte hun nemlig en modellkontrakt med det argentinske motemerket Ricky Sarkany. Selv er Roccuzzo stor i Argentina, med 37,3 milloner følgere på Instagram per dags dato.

Kompisen «tok en for laget»

Manchester Citys kaptein og midtbanespiller, Kevin De Bruyne (32), har vært med på å sikre fem Premier Leauge-titler og har vunnet prisen for «Årets spiller» i ligaen to ganger.

Han spiller også på det belgiske landslaget.

De Bruyne er i dag gift med brunetten Michele Lacroix (29), og sammen har de tre barn; to sønner og en datter.

I et intervju med The Players' Tribune, fortalte midtbanestopperen at han møtte kjæresten gjennom Twitter.

MED FAMILIEN: Kevin de Bruyne sammen med kona Michele Lacroix og de to sønnene deres, Mason Miller og Rome på rød løper i forkant av Gullballen i fjor. Foto: BENOIT TESSIER

– Det startet med en tweet. Jeg hadde kun et par tusen følgere på det tidspunktet, fordi jeg var fortsatt på lån for Werder Bremen. Så jeg tvitret noe om en kamp, og denne pene jenta likte innlegget, sa han og fortsatte:



– Jeg var singel på dette tidspunktet, og kompisen mine hadde lagt merke til at hun hadde kommentert, så han sa «hun ser ut som en bra jente, eller? Du bør sende henne en melding».

De Bruyne turte imidlertid ikke å fyre av en melding til Lacroix, og derfor tok kompisen en for laget og sendte en henne en melding for han.

Få måneder etter startet paret å date.

I tillegg til å være en fotballfrue, har Lacroix podkasten «Secret Society» sammen med fire andre kvinner. I podkasten snakker de med en rekke nederlandske og belgiske kjendiser.

Også De Bruynes kjæreste har en stor fanskare på sosiale medier, med 607.000 følgere i skrivende stund.

Blir omtalt som «Polens ansikt»

Sommeren 2022 byttet den polske fotballspilleren Robert Lewandowski (35) klubb til Barcelona etter å ha spilt for tyske lag i tolv år.

Så langt har angrepsspilleren puttet flere mål for klubben, og alt tyder på at han trives i den katalanske storbyen.

– Dette stedet har gjort meg lykkelig, og supporterne har støttet meg veldig. Atmosfæren i klubben er veldig bra, uttalte han i et intervju med TV 2 tidligere i år.

Også Lewandowskis kone, Anna Lewandowska (35) og døtrene Klara og Laura, ble med på flyttelasset fra Tyskland.



STOR STJERNE: Anna Lewandowska er selv en stor stjerne i Polen, og blir omtalt som «Polens ansikt» innen Fitness-miljøet. Foto: Simone Comi / ipa-agency.net

Lewandowska har også vokst opp i Polen, og ifølge britiske medier ble paret sammen i juni 2014 etter å ha datet i fem år.



Den polske skjønnheten har en utdannelse innen ernæring, og startet sitt eget firma, «Foods by Ann», i 2010. Selskapet selger alt fra smoothies og energibarer til kosttilskudd.



Det er imidlertid ikke bare Barcelona-spilleren som driver med sport; også hans kone er aktiv i hverdagen.

Hun har nemlig konkurrert i karate og blir, ifølge The Sun, omtalt som «Polens ansikt» i Fitness-miljøet. Hun tok imidlertid et steg tilbake fra å konkurrere, etter at hun fikk datteren Klara i 2017.

Ifølge den britiske avisen har 35-åringen representert landet sitt i verdensmesterskap, og har hele 29 medaljer innen sporten.

I juni i år ble det også kjent at hun har fått flere tilbud innen kampsport. Det avslørte hun selv i podkasten WojewodzkiKedzierski.



Hun fikk blant annet tilbud av KSW, som det største MMA-forbundet i Polen.



Hun holder seg mildt sagt opptatt – men det stopper ikke der.



Fotballfruen er i tillegg president for «The Special Olympics» i Polen, som er en organisasjon og en verdensomspennende idrettsbevegelse for personer med utviklingshemning.



– Heldig som fikk meg en barndomskjæreste

Vi må ikke glemme den engelske fotballspilleren Harry Edward Kane (30), som i dag spiller for den tyske klubben Bayern München. Han er også kaptein på det engelske herrelandslaget.

30-åringen har tidligere herjet i den engelske klubben Tottenham, og vært på utlån til blant andre Leyton Orient FC, Millwall FC, Norwich City FC og Leicester City FC.

Men hvem har kapret hjertet til en av Englands mest berømte spillere?

STØTTESPILLER: Kate og Harry Kane avbildet sammen etter finalen i UEFA Euro 2020 på Wembley Stadium i London. Det var en tårevåt Kate som møtte ektemannen sin på banen etter kampen. Foto: David Klein / Sportimage via PA Images

Kate Kane er konen til den tidligere Tottenham-spilleren. Hun er selv fitness-instruktør, og har ifølge The Sun, en utdannelse innen idrettsvitenskap. Hun har også en stor fanskare på Instagram med 294.000 følgere.

Ifølge Hellomagazine har briten vært sammen med Englands kaptein i ti år, men duoen skal ha kjent hverandre siden barndommen.

Paret skal ha møttes for første gang da de var elever ved ungdomsskolen, Chingford Foundation School.



Selv har fotballproffen uttrykt at han er takknemlig for å ha funnet kjærligheten i så ung alder.

– Hvis jeg hadde vært singel nå og datet, så hadde jeg ikke visst om de var med meg for de riktige årsakene. Er det på grunn av penger? Man vet aldri. Så jeg er heldig som fikk meg en barndomskjæreste, har proffspilleren tidligere uttalt til Evening Standard.



Paret giftet seg i 2019 og har døtrene Ivy Jane (6), Vivienne Jane (5) og sønnene Louis Harry (3) og Henry Edward Kane (2 mnd).

Sistnevnte sønn fikk de for knappe to måneder siden. Nyheten delte Kane-paret selv på Instagram:

«Velkommen til verden Henry Edward Kane. 20/8/2023. Elsker deg lillegutt», skrev ekteparet i innlegget.