Dette er finalistene til Vixen 2022

GOD KVELD NORGE (TV 2): En rekke navn som har bemerket seg det siste året kan vinne pris under årets Vixen Awards.

FINALISTER: Leah Isadora Behn og Sumaya Jirde Ali er blant finalistene under årets Vixen Awards. Foto: Amalie Nygård Jakobsen /God kveld Norge Beate Oma Dahle/NTB

Prisutdelingen er en kåring av Norges beste influensere og sosiale-medieprofiler i 17 ulike kategorier. Utdelingen finner sted 27. januar på Gamle Logen i Oslo.

I år er det rekordmange som har engasjert seg i prisutdelingen, med hele 32.000 nominasjoner og 320.000 stemmer, ifølge pressemeldingen.

Det er en jury som bestemmer vinnerne, med unntak av prisen «Folkets favoritt», hvor publikum kan avgi sin stemme frem til 17. januar.

Blant jurymedlemmene er VGTV-profil Morten Hegseth, som også er nominert som årets mote-influenser. I pressemeldingen presiseres det at Hegseth ikke har hatt noe å gjøre med dette.

Årets influencer: Mote

Denne prisen tildeles en person som har stor interesse for mote, trender og tendenser. Ifølge juryen har denne personen utmerket seg med sin unike stil, og våget å skape egne trender.

Jenny Skavlan - @jennyskavlan

Jonas Braaten - @jonasbraaten

Nina Sandbech - @ninasandbech

Morten Hegseth - @mortenhegseth

Rawdah Mohamed - @rawdi

Årets influencer: Beauty

Kriteriene for å bli kåret til årets influencer innen «beauty», er at vedkommende deler tips, triks og inspirasjon innen skjønnhet. Kreativitet veier tungt i denne kategorien.

Eveline Karlsen - @evelinekarlsen

Helene Heméra - @helenehemera

Julie Fiala - @julie__fiala

Leah Isadora Behn - @notleahhhbeauty

Tim Kristian - @tim.kristian

Årets influencer: Interiør, bolig og uterom

Her gis prisen ut til en person som har et visuelt hjerte og øye for detaljer. Inspirasjon og kreativitet er avgjørende i denne kategorien.

Mads Clemmetsen - @madspusseropp

Maren Baxter - @marenbaxter

Sindre Svines - @plantegutt

Stine Skoli Ommedal -@stineskoli

Tone Kroken - @tonekrok

Årets influencer: Mat

For å bli kåret til årets influencer innen mat, må vedkommende by på kreative, informative og inspirerende historier, tips og triks som skaper matglede og entusiasme.

August og Martin - @augustogmartin

Ellen Aabol - @ellenaabol

Emilie Nereng - @emilienutrition

Ida Gran Jansen - @idagranjansen

Kristoffer Kaayne Kaalsaas - @kaaynelagermat

Årets influencer: Sport og trening

Denne personen har en genuin lidenskap og engasjerende formidling som fremmer en idrett, fysisk aktivitet og/eller en aktiv livsstil.

Hedvig Wessel - @hedvigwessel

Johannes Høsflot Klæbo - @johanneshk

Jørgine Massa Vasstrand - @funkygine

Magnus Midtbø - @magmidt Odin Kalvø - @odinmkalvo

Årets influencer: Livsstil

Denne prisen tildeles en influencer som «tar hverdagen på kornet», og er tett på livet på godt og vondt. Vedkommende har gjerne en personlig og uformell tone, og deler små og store øyeblikk på en inspirerende og engasjerende måte.

Camilla Lorentzen - @camillalor

Hanna-Martine Slåttland Baller - @hannamartinee

Julie Lorentzen - @julieevlorentzen

Martine Halvorsen - @martine.halvs

Sara Emilie Tandberg - @saraaemiliee

Årets influencer: Reise og friluftsliv

For å vinne prisen innen reise og friluftsliv, må vedkommende formidle interessante historier rundt reiser, reisemål og friluftsaktiviteter. Personen utviser reiseglede, har interessant fortellerstil og frister publikum til å dra på tur.

Elias+Kajsa - @eliasandkajsa

Helene Myhre - @helenemoo

Johanne S. Refseth - @psykolog.med.sovepose

Julie Valsø - @julievalso

Nikolai Schirmer - @nikolaischirmer

Årets influencer: Underholdning

Denne personen vet å underholde – enten det er innen gaming, musikk eller hverdagsliv. Humor veier tungt i denne kategorien.

David Mokel - @davidmokel16

Johanne Massey - @johannemasseyy

Martha Leivestad - @marthaleivestad69

Nora Angeltveit - @noraangeltveit

Oskar Westerlin - @oskarwesterlin

Årets influencer: Helse

Denne prisen tildeles en person som belyser viktige temaer, og som setter både fysisk og psykisk helse på dagsordenen. Med stort engasjement og lidenskap bryter vedkommende barrierer og åpner opp for at flere skal snakke om tabubelagte temaer.

Johanne S. Refseth - @psykolog.med.sovepose

Maria Abrahamsen - @psyktdeg

Martine Halvorsen - @martine.halvs

Kaveh Rashidi - @kavehrashidi

Wasim Zahid - @wasimzahid

Årets influencer: Bærekraft

For å bli årets influencer innen bærekraft, må vedkommende inspirere og engasjere følgerne sine til å ta mer bærekraftige valg i hverdagen. Denne personen er dedikert og både oppmuntrer og motiverer sine følgere til å engasjere seg i bærekraftspørsmål på en enkel måte.

Hanne-Lene Dahlgren - @hannelenesvegetar



Fæbrik - @jointhefaebrik



Kimiya Sajjadi - @kimiyasajjadi



Kristoffer Tvilde - @krisslovesfood



Mette Nygård Havre - @spisoppmaten

Årets Gullpenn

Årets Gullpenn deles ut til en person som utmerker seg med sin unike, kreative, inspirerende, underholdende og engasjerende bruk av språk - enten det er muntlig eller skriftlig.

Anne Holt – Facebook



Frida Marie Grande - @frida.tegner



Ida Fladen - Ida med hjertet i hånden



Ida Jackson - @idajackson.no



Tonje Garvik - @tonjegarvik

Årets sterke mening

For å vinne pris for årets sterke mening må vedkommende ha utpekt seg med én eller flere ytringer som har bidratt til å skape økt bevissthet, engasjert mange til å mene noe og/eller som har ført til en konkret endring politisk eller samfunnsmessig.



Anine Olsen - @4nine



Ingeborg Senneset - @ingeborgsenneset



Kaveh Rashidi - @kavehrashidi



Kristin Gjelsvik - @kristingjelsvik



Morten Marius Skau - @mort1rulle

Årets influencer: Business

Denne prisen tildeles en influencer som har tatt det hele et steg videre, og som i forlengelse av sosiale medier har videreutviklet sin merkevare og sitt forretningsområde. Ambisjoner, kreativitet og gründer-ånd vil veie tungt i denne kategorien.

Camilla Pihl - @camillapihl



Fæbrik - @jointhefaebrik



Hanne-Lene Dahlgren - @hannelenesvegetar



Jørgine Massa Vasstrand - @funkygine



Marit Røttingsnes Westlie - @frutimian

Årets stjerneskudd

Denne personen har utmerket seg med nyskapende innhold, originalitet og kvalitet som et friskt pust, eller har først blitt oppdaget for alvor i løpet av det seneste året.

David Mokel - @davidmokel16



Ghaem Zafar - @ghaem.zafar



Johanne Massey - @johannemasseyy



Selene Fjellvang Lie - @seleneliie



Sofia Grindeland - @sofiagrindelandd

Årets Forbilde

Prisen for årets forbilde tildeles en person som er bevisst sin rolle og den påvirkningen hen har overfor sine følgere. Vedkommende våger å være åpen og ærlig, og fremsnakker en eller flere saker og temaer på en troverdig og autentisk måte.

Karoline Bratlien - @karoline.bratlien



Lise Klaveness - @liseklaveness



Morten Marius Skau - @mort1rulle



Sumaya Jirde Ali - @sumayajirde

Folkets Favoritt

Denne personen er elsket av sitt publikum. Her er det nemlig ingen jury som avgjør hvem som går av med seieren, men publikum selv. Antall lesere eller lyttere har ingenting å si, da det er antall publikumstemmer som bestemmer.

Julie Fiala - @julie__fiala



Jørgine Massa Vasstrand - @funkygine



Leah Isadora Behn - @notleahhhbeauty



Sara Emilie Tandberg - @saraaemiliee



Therese Lien - @therese.lien

Årets influencer

Denne prisen tildeles en influencer som i løpet av det siste året har utmerket seg med unikt innhold, sterk personlighet og det lille ekstra. Vedkommende både underholder, inspirerer, engasjerer, og kanskje også provoserer - hver eneste dag.