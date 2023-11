Dette er favoritten før finalen

Norsk Tipping har gjennom hele sesongen satt odds på hvem de mener kommer til å stikke av med seieren. I starten av sesongen mente de Harlem Alexander (35) kom til å vinne. Som TV-seerne vet, røk han ut i en sjokkduell mot Alexandra Joner (35) for noen helger siden.

Etter at Skal vi danse-sirkuset hadde vart en liten stund, og Joner hadde fått tiere på tiere, endret ekspertene mening og puttet Joner på topp. Der har hun vært siden den gang.

Før finalen har hun 1,5 i odds, mens konkurrent Aslak Maurstad (31) har 2,5 i odds.

I STARTEN: Slik var den første oddsen i Skal vi danse. Som du kan se, var det en del som ikke stemte. Foto: Skjermdump

Roar Jødahl, senior kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping, forklarer hvorfor Joner er på topp:



– Alexandra har fått flere dommerpoeng enn Aslak i de aller fleste av programmene i årets sesong. De siste ukene har hun scoret suverent flest poeng hos dommerne i forhold til ham. Selv om Aslak nok har en stor tilhengerskare i folket, mener vi at Alexandra skal være favoritt i en finale.

– Dere hadde Aslak Maurstad på 20 i odds i høst. Hva tenker dere om det i dag?

– Det er alltid en vanskelig øvelse å rangere deltakerne i «Skal vi danse» før sesongstart, og vi var forberedt på at oddsen kunne svinge stort underveis. Vi undervurderte nok Aslaks popularitet i starten av sesongen.

Fornøyde

I et intervju med TV 2 får Joner og dansepartner Ole Thomas Hansen (24) vite at de fortsatt er på topp på bettinglistene før finalen. De blir tydelig begeistret.

DOMMERPRAT: Her snakker Aslak Maurstad, Marianne Sandaker, Alexandra Joner og Ole Thomas Hansen med en av dommerne. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Wow. Det er veldig hyggelig. Vi får håpe at vi innfrir, sier Joner, før dansepartner Hansen fortsetter:

– Vi har et gull opplegg. Hvis vi klarer å gjennomføre opplegget, så har vi gjort vårt. Så håper jeg de der hjemme vet hvor hard Alexandra har jobbet, hun har tålt meg i hundre dager, haha! Jeg håper at TV-seerne tar en totalvurdering og ender opp på at Alexandra skal vinne.



Tar det med et smil

Maurstads dansepartner, Marianne Sandaker (35), forstår at Joner topper ekspertenes lister.

– Hun er jo ekstremt flink, da. Hun er veldig, veldig flink til å danse. Det er en grunn til at hun har fått alle disse tierne.



Aslak Maurstad blir også fortalt om tallenes tale. Han tar det hele med ro, delvis fordi han ikke visste hva bookmakere var.

– Bookmakere har tatt feil før?

– Hæ? Bokormer?

– Bookmakere. De som setter oddsen.

– Haha, å ja. Jeg visste ikke det var en greie. Jeg har aldri vært på oddsen. Jeg har aldri veddet på noe. Kanskje jeg bør begynne med det? Nei, jeg burde ikke det. Da taper jeg alle pengene mine. Jeg er utrolig dårlig på … alt, ler Maurstad.



DUELL: Maurstad og Joner er kanskje konkurrenter, men også gode venner. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Helomvending

Joners dansepartner, Ole Thomas Hansen, har nok en grunn til å være fornøyd med årets sesong. I fjorårets «allstars»-sesong var han nemlig førstemann ut, sammen med Triana Iglesias (41).

– Først ut i fjor. Kanskje sist ut i år. Bare på grunn av deg, Alexandra, sier Hansen, og ser på dansepartneren som smiler bredt tilbake.



– Det bobler i hele kroppen. Det er dritgøy. Superstas, avslutter Hansen.