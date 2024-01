Dette er «Familiekoden»-parene: – Håper vi ikke blir misforstått

I programmet «Familiekoden» får ni forskjellige familier vist frem sin foreldrestil gjennom en rekke ulike oppgaver de må utføre.

– Dette skal ikke være noe pekefinger-program, men vi skal inspireres av ni fantastiske foreldre som er fra hele Norge og som alle ni har knekt familiekoden og som skal vise oss hvordan de løser foreldreoppgaven.

Det forteller programleder Katrine Moholt, som har med seg psykolog og tidligere barneombud Reidar Hjermann i programlederrollen.

Hjermann forteller at han brukte noen dager på å tygge på forestillingene sine om hva dette programmet skulle være.

– Det handler om å løfte frem hva det gode i et foreldreskap kan være, og ikke et reality-konsept hvor man skal stemme ut folk og skape vinnere og tapere, sier psykolog Reidar Hjermann.

Hver uke får tre av foreldreparene utdelt sprøe, finurlige, morsomme eller ubehagelige oppgaver, som de så må løse i familien. Hvordan hvert av familiene løser dette får seerne være vitne til i programmet.

Det hele observeres av de andre foreldrene og psykolog Hjermann som deler av sin kunnskap.

– Dette er et program som har fokus på foreldrene, deres foreldrestil og måte å være med barna sine på. Ikke et program som først og fremst handler om barna, selv om barna er de viktigste brikkene våre, legger Moholt til.

Her blir du bedre kjent med de ni forskjellige foreldreparene og hvem de er:

Kaos-familien

FULL FART: Bente Holm og Siri Marie Aas med barna Mathias, Sondre, Christina og Lucas. Foto: TV 2

Bente Holm (45) og Siri Marie Aas (43) er Familiekodens kaosfamilie. Bente jobber som skoleleder på videregående skole og Siri har jobbet en årrekke som vernepleier, men endret retning og er straks ferdig med voksenagronom-studiet.

Paret bor i Åmot med barna Mathias, Sondre, Christina og Lucas.

De beskriver seg som en bataljon av lyd og ting som skjer.

– Det er forutsigbart for ungene hjemme hos oss, de vet hvem vi er og hvor de har oss. Det som er kaotisk er at vi har hatt små barn tett i alder. Fire barn, to voksne, mange armer og bein og mye å holde styr på i tillegg til en drøss dyr opp gjennom, også er det mye sterke meninger, mye lyd, forteller Siri Marie.

– Jeg tenker det er fint å kunne vise frem kaos, for det er litt sånn livet er, livet er jo ikke strømlinjeformet, det at ting skjer og at det er noe i blindsonen, sier Bente.

KAOS-FAMILIEN: Bente Holm og Siri Marie Aas er foreldrene i kaosfamilien i Familiekoden. Foto: TV 2

Bli bedre kjent med familien her:

Ambisjonsfamilien

MASSE AMBISJON: Maria og Marius med barna Johannes, Elisabeth, Jakob, Peter, Andreas. Foto: TV 2

Maria Astrup Hjort (43) og Marius Astrup Thoresen (50) er foreldrene i Familiekodens ambisjonsfamilie. Maria jobber som jurist og Marius er dirigerer Bislett guttekor.

Paret bor i Oslo sammen med barna Johannes, Elisabeth, Jakob, Peter og Andreas.

AMBISJONSFAMILIEN: Maria Astrup Hjort og Marius Astrup Thoresen er ambisjonsforeldrene i Familiekoden.

Maria forteller at hun har tenkt en god del på hvilke reaksjoner de kan få med merkelappen «ambisjonsfamilien».

– Jeg håper, og tror, at ikke vi blir misforstått. Poenget er ikke at man skal være ambisiøs for enhver pris, men at barna skal få oppleve mestring fordi jeg virkelig mener og tror at mestring er avgjørende for at man skal kunne vokse og utvikle seg som menneske.

Bli bedre kjent med paret her:



Hjemmeskolefamilien

TID I FOKUS: Hos hjemmeskolefamilien er tid den sterkeste valuta.

Marte (31) og Andreas Larsen (31) er foreldrene i Familiekodens hjemmeskolefamilie. Andreas jobber som fastlege og Marte er utdannet jordmor, og jobber med fødselsforberedelse og sosiale medier.

De bor på Finnøy med barna Ian og Vibe.

HJEMMESKOLEFORELDRENE: Marte og Andreas Larsen er Familieskolens hjemmeskole-foreldre. Foto: TV 2

Bli bedre kjent med paret her:

Brobygger-familien

MED TVILLINGENE: Ine og Adeel Møller Anwar med døtrene - tvillingene Noor og Mishel. Foto: TV 2

Ine (40) og Adeel Møller Anwar (38) er foreldrene i Familiekodens brobygger-familie.

Til daglig er Adeel lege ved akuttmottaket på Sykehuset Østfold Kalnes. Ine er utdannet sykepleier. Hun jobber ved og driver TM Klinikken i Fredrikstad sammen med ektemannen. I tillegg har hun podkasten «Bak fasaden».

Paret møttes i 2011 og giftet seg siden, og i dag bor de i Sarpsborg med barna sine.

FAMILIEKODENS BROBYGGERE: Ina og Adeel Møller Anwar. Foto: TV 2

– Jeg føler at mitt kall i livet er å være brobygger, forteller Ine.



– Det ble veldig naturlig at vi ble brobygger-familien, for vi er brobyggere av natur med måten vi lever på og at vi har et flerkulturelt liv. Barna våre er blandingsbarn og det å bygge broer mellom kulturer og forskjellige måter å oppdra barn på er et naturlig kall, forteller Adeel.

Bli bedre kjent med paret her:



Fyrtårnfamilien

TRYGGE SOM FYRTÅRN: Joakim og Janniche Lund-Teigår er familie som vil vise frem hvordan det er å oppdra barn på gård. Foto: TV 2

Joakim (42) og Janniche Lund-Teigås er Familiekodens fyrtårnfamilie. Joakim jobber som røkter på fiskeoppdrett og Janniche jobber som lærer og bonde.

Paret bor på Frøya med datteren Tiril og sønnen Teo.

FAMILIEKODENS FYRTÅRNFORELDRE: Joakim og Janniche Lund-Teigås. Foto: TV 2.

Bli bedre kjent med paret her:



Grensesetter-familien

KJÆRLIGHET OG GRENSER: I fokus hos Ole Marius og Jaqueline er kjærlighet, humor og grenser. Foto: TV 2

Ole Marius Løwø (40) og Jaqueline Luna-Løwø (34) er foreldrene i Familiekodens grensesetterfamilie. Ole jobber som barnehagelærer og Jaqueline er saksbehandler i helse- og omsorgstjenesten.

FAMILIEKODENS GRENSESETTERE: Ole Marius Løwø og Jaqueline Luna-Løwø. Foto: TV 2

De mener at det er viktig å sette grenser, samtidig som man er tilstede for barna sine.

– Vi er ikke én merkelapp som foreldre egentlig. Kampsakene våre er humor, kjærlighet og grenser, men kjærlighet er det viktigste, forteller Ole Marius Løwø.

Paret bor i Lørenskog med barna Evlyn Prudencia, Jacob Teo og Savannah Adele.



Bli bedre kjent med paret her:



Helikopterfamilien

FØLGER MED: Sveis og Guro Ovesen med sine tre barn Ask, Sveva og Elva. Siden innspillingen har paret også fått lille Selda. Foto: TV 2

Sveis og Guro Ovesen er Familiekodens helikopterfamilie. Sveis har tidligere gjort karriere i militæret og jobber nå som trafikklærer, mens Guro jobber i ambulansetjenesten.

Paret bor i Vadsø med sine fire barn; Ask, Sveva, Elva og Selda.

– Det kjennes sårt ut for oss å skulle være mamma og pappa på skjermen, for det åpner opp for at folk skal mene noe om oss som foreldre, men vi kjenner vi står støtt i det og føler vi har fått så mye ut av det, så det er verdt hele opplevelsen, forteller Guro Ovesen.



FAMILIEKODENS HELIKOPTERFORELDRE: Guro og Sveis Ovesen. Foto: TV 2

– Det er veldig skummelt, alle ønsker jo å lykkes som foreldre og å være en god mamma og pappa, men hvis vi skal oppnå noen form for utvikling må man sette seg litt på prøve og se seg selv litt utenfra. Det har vi fått gjort i denne serien, forteller Sveis.

Bli bedre kjent med paret her:



EQ-familien

TRYGGHET: Svava Thorhallsdottir og Andreas Gyrre med døtrene Herdis og Ingrid. Foto: TV 2

Svava Thorhallsdottir og Andreas Gyrre er foreldrene i Familiekodens helikopterfamilie. Andreas driver et crowdfunding-selskap og Svava jobber med salg i et eventbyrå, og er utdannet EQ-terapeut. De bor på Bygdøy i Oslo.

– Det betyr at vi er opptatt av hvordan barna har det, at de skal få en god selvfølelse og bli trygge på seg selv, forteller Thorhallsdottir.

Svava er også søster til komiker og familieterapeut Dora og kunstner Björg Thorhallsdottir, og kan avsløre at navnet hennes også er familiært.

FAMILIEKODENS EQ-FORELDRE: Svava Thorhallsdottir og Andreas Gyrre. Foto: TV 2

– Jeg er oppkalt etter bestemoren min, Svava, så det er et slektsnavn. Det er et veldig uvanlig navn, vi googlet det nylig, og det har vært 200 eller noe i Norge med det navnet de siste 100 årene.

Bli bedre kjent med paret her:



Kristenfamilien

MED GRUNNLAG I TROEN: Rizgar Khursid og Rebekka Mattingsdsal oppdrar barna Emanuel, Linus og Lydia ut fra sin kristne tro. Foto: TV 2

Rizgar Khursid (30) og Rebekka Mattingsdsal (27) er foreldrene i Familiekodens kristenfamilie.

Rebekka jobber litt ved en skole, i menigheten og i en rusbolig, ved siden av å være hjemme med barna. Rizgar jobber på en ungdomsskole og kurser ungdomsforeldre gjennom foreldreveiledningsprogrammet ICDP.

Paret bor i Vennesla med barna Emanuel, Linus og Lydia.



Bli bedre kjent med paret her:



FAMILIEKODENS KRISTENFORELDRE: Rebekka Mattingsdsal og Rizgar Khursid. Foto: TV 2

«Familiekoden» har premiere mandag på TV 2 Play og på TV 2 Direkte klokken 20. Podkasten Familiekoden kan du høre overalt du hører podkast.