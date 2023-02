Dette er det nye befalet

Lørdag er det premiere på den fjerde sesongen av Kompani Lauritzen. I kjent stil skal 12 kjendiser innta Setnesmoen leir, hvor de skal bli den beste versjonen av seg selv.

Befalet, ledet an av oberst Dag Otto Lauritzen (66), skal gjøre sitt ytterste for å teste deltakernes grenser.

NY SESONG: Oberst Dag Otto Lauritzen og major Kristian Ødegård er klare for ny sesong av Kompani Lauritzen. Foto: Matti Bernitz

Fra før består befalet av obersten selv, major Kristian Ødegård, kaptein John Hammersmark, løytnant Guro Sogn Bjerke, sersjant Gøran Sagheim og fenrik Geir Aker.

Yrkesaktiv sersjant

Cecilia Frølandshagen (33) er et nytt tilskudd i befal-korpset. Hun forteller at hun gikk mange runder med seg selv før hun takket ja til TV-oppdraget.

STABSSERSJANT: Cecilia Frølandshagen jobber til daglig som stabssersjant ved Terningmoen leir. Foto: Matti Bernitz

– Jeg tror at skal man være med på en så stor produksjon, tror jeg det er lurt at man tenker godt igjennom det. Man vet ikke hva konsekvensene blir av å være med på noe. Og det er klart, man blir jo mer synlig enn hva man er ellers. Plutselig så er jeg jo «hun sersjanten i Kompani Lauritzen», i tillegg til å være Cecilia. Det er jo en overgang, og det vet man ikke konsekvensene av før man har vært med på det, forteller Frølandshagen til TV 2.

Likevel endte hun med å takke ja, fordi hun følte dette var en mulighet som sjelden dukker opp.

Til vanlig jobber hun som stabssersjant ved Terningmoen leir, og ble håndplukket av kaptein John Hammersmark til å være med i produksjonen.

33-åringen har jobbet med ferske soldater nesten hele sitt yrkesaktive liv, og stilte derfor med svært ettertraktet kunnskap for TV-teamet.

Takket først nei

Selv om det ikke er mange år siden May Tømmervold (42) forlot Forsvaret, er det en stund siden hun har jobbet med soldater.

Tømmervold kan skilte med en fyldig CV, blant annet jobb i Hæren og Luftforsvaret. Nå jobber hun som brannkonstabel ved Vestfold Interkommunale Brannvesen.

BRED ERFARING: May Tømmervold har bred erfaring fra sin militære karriere. Foto: Matti Bernitz

Også hun ble håndplukket av Hammersmark. Da telefonen ringte, sa hun imidlertid nei.

– Jeg var litt overrasket når Jon ringte, og tenkte: «Hvorfor ringer du meg?». Vi hadde en kjempefin prat, men jeg sa det passet skikkelig dårlig. Kanskje neste år, hvis det var mulighet da, forteller hun til TV 2.

Ironisk nok hadde svigerfamilien hennes to dager i forveien, ymtet at hun hadde vært en god kandidat i Kompani Lauritzen.

Tømmervold lo bort forslaget. Da hun kom hjem til ektemannen, etter å ha takket nei til tilbudet, fikk hun klar beskjed:

– Han sa: «Er du helt idiot? Du må jo si ja», forteller Tømmervold lattermildt.

Etter å ha tenkt seg om, innså hun at en slik mulighet ville hun trolig ikke få igjen. 42-åringen ble derfor nødt til å ringe opp kapteinen, og forhøre seg om plassen fremdeles var ledig. Nå trer hun i befalet som sersjant.

Ny rolle

I tillegg til to nye sersjanter, utvides befalet med en splitter ny tittel.

Tidligere leder for Forsvarets sanitet, Jon Gerhard Reichelt (61), trer inn i rollen som militærpsykiater.

EKSPERTISE: Jon Gerhard Reichelt blir kompaniets nye militærpsykiater. Foto: Matti Bernitz

– Jeg har jobbet med mye forskjellig, men av profesjon er jeg lege på den ene siden, og offiser på den andre. Med et ben i hver profesjon har jeg prøvd å samle det til en merkelig blanding i løpet av drøyt 20 år. Jeg liker å bli kalt militærpsykiater, og det er jo den rollen jeg har hatt i Kompani Lauritzen, forteller han til TV 2.

Da kaptein Hammersmark tilbød han en ny rolle i Lauritzens befal, var Reichelt svært usikker.

– Han brukte nok et halvt år på å få dette til å modne. Først avviste jeg det nok veldig, og sa at dette bare var tøys. Jeg er ikke en underholdningsartist, sier han.

KAPTEIN: John Hammersmark har vært med på å hente inn tre nye befal i Kompani Lauritzen. Foto: Matti Bernitz

– Men så fikk han meg med på ideen, og fikk meg til å skjønne hva dette var. Da tenkte jeg: «Det kan ikke gå mer enn galt», også trøstet jeg meg underveis med at hvis det blir for gærent blir jeg klipt bort, sier han og smiler.

61-åringen innrømmer at han ikke er den ivrigste TV-seeren, hva gjelder reality. Kompani Lauritzen appellerte derimot til at han ønsket å bidra med sin kompetanse.

– Jeg håper at jeg fremstår såpass lite glamorøs, litt glup og at folk ikke blir for betatt av meg som person – for jeg er veldig opptatt av ideen jeg er med på. Jeg har jobbet med Hammersmark i mange år i Forsvaret. Han vet jeg hva står for, og han vet hva jeg står for. At vi kan bringe med oss tankegodset fra den gangen inn i dette, blir veldig spennende.

Kompani Lauritzen har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play lørdag 26. februar.