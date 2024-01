Dette er deltakerne i «Spillet»: – Blir et eventyr

«SPILLET»: I år skal tolv kjendiser delta i et nytt TV 2-program. Foto: TV 2 / Mastiff

Denne våren blir det et nytt program å se på TV-skjermen. Tolv kjente fjes skal konkurrere i «Spillet».

Få alt om «Spillet» her.

De skal fraktes til en hemmelig destinasjon, uten å vite hva de skal og hvilke regler som gjelder. Der skal kjendisene bo sammen i tolv dager, der de blir filmet døgnet rundt.

Spillet skal være urettferdig og utfordre deltakerne. De bestemmer selv hvem som må ut av villaen. Sistemann står igjen med en pengesum som er opptjent gjennom deltakelsen.

– «Spillet» er et nyskapende og enormt spennende konsept, som vi håper vil ta seerne med storm. Ikke bare er selve konkurransen spennende, men vi har fått med et fantastisk knippe deltakere. Dette blir en nervepirrende reise gjennom tolv episoder, sier TV 2s programredaktør Trygve Rønningen.

– Dette er noe seerne aldri har sett før på norske skjermer.

TV 2 har tatt praten med deltakerne i forkant av innspillingen. Det er ikke å legge skjul på at det er skrekkblandet fryd blant kjendisene før programmet sparkes i gang.

Vidar Magnussen

Komiker og skuespiller Vidar Magnussen (46) har blant annet vært å se på TV-skjermen i rollen som Jonas Kvåle i «Side om side». Etter over ti år i serien, skal han nå begi seg ut på reality.

– Hva er det du har meldt deg på?



– Jeg aner ikke. Jeg er veldig spent på hva dette skal bli. Det var en mail som jeg svarte «Ja» på etter å ha lest at jeg skal være med på familieunderholdning. Så det er det jeg hektet meg på, sier Magnussen til TV 2.

Vidar Magnussen. Foto: TV 2 / Mastiff

– Jeg tror ikke jeg skal kle av meg alle klærne og løpe i en runding, og heller ikke være på hotell med lettkledde damer, legger han til.

I forkant av innspillingen er han ikke nervøs – kun fordi han ikke vet hva han skal forvente.

– Jeg er litt som en fugl i bur som du tar et teppe over, og så tror den at det er natt. Jeg er bare tåkelagt, innrømmer han.

Victoria Skau

YouTuber og programleder Victoria Skau (24) forteller at hun er gira, men også ekstremt nervøs i forkant av innspillingen. Det er særlig én spesiell grunn til at hun er med på det nye programmet.

– Jeg er en ekstremt spontan person. Jeg elsker å pushe komfortsonen, så jeg tror dette blir et eventyr, sier hun spent.

Hun har gjort noen spesielle forberedelser før det hele sparkes i gang. Til tross for at hun ikke helt vet hva hun har i vente, har hun investert tid i særlig én ting. Det tror hun kan gi henne en fordel i spillet.

Victoria Skau Foto: TV 2 / Mastiff

– Jeg har lastet ned haugevis av hjernetrim-apper. Jeg har spilt ekstremt mye kabal, og brukt tiden til å lese «Omgitt av idioter»-boka.

– Tror du den kan hjelpe?

– 100 prosent. Jeg tenker at jeg kanskje har en liten fordel ved at jeg har gjort det, sier Skau.

Henrik Fladseth

Komiker og skuespiller Henrik Fladseth (34) har den siste tiden vært å se i humorprogrammet «Føkkings Fladseth». Nå går han fra skuespill over til reality i tolv dager.

– Jeg går for magefølelsen ganske mye. Av og til føles bare noe riktig. Så dette er veldig magefølelse-basert.

Henrik Fladseth. Foto: TV 2 / Mastiff

Fladseth har vært med på noe reality tidligere, men beskriver seg selv som selektiv på akkurat dette.

– Så det er litt sjukt å gå for noe man ikke får vite hva er, men jeg kunne ikke la være å se hvem som er der inne og hva dette skal være, sier han, og legger raskt til:

– Mulig jeg kommer helt forferdelig ut av det, at hele karrieren min går i grus og at hele Norge får se hva slags person jeg egentlig er. At jeg griner, hyler og er helt jævlig. Monsteret kommer ut av meg. Det er det verste scenarioet, sier han med glimt i øyet.

Line Andersen

Seerne har sett Line Andersen (50) som både journalist og programleder på TV, men nå skal hun være deltaker i realityprogrammet.

Hun forteller at hun ikke har mye konkurranseinstinkt, men hun har flink pike-syndromet.

Line Andersen. Foto: TV 2 / Mastiff

– De likner litt. Jeg blir forbanna av å være dårlig på noe og jeg er opptatt av å være flink. Det betyr ikke at jeg er opptatt av å vinne, sier Andersen og legger til:

– Men jeg er ikke så skjønn når jeg vinner. Jeg bryr meg ikke så veldig mye om jeg taper, men jeg er ikke helt nydelig når jeg vinner.

Det er ingen Andersen ikke ønsker å se som deltakere, men hun trekker fram én ting som hun gjerne kan være foruten.

– Jeg er ikke innmari glad i drama. Så det hadde vært fint å slippe mennesker som skaper så mye drama. Det er det eneste, sier hun.

Martha Leivestad



Martha Leivestad (29) er komiker, programleder og tidligere YouTuber. Det siste året har hun blant annet ledet humorprogrammet «Kjøret Gård» på VGTV.

Hun har ikke gjort forberedelser til konkurransen, men hun tror derimot at hun kan ha en spesiell fordel oppi det hele. Hun har nemlig ikke deltatt på reality som dette tidligere.

Martha Leivestad. Foto: TV 2 / Mastiff

– At det er helt nytt for meg kan være en egenskap. Jeg går inn med et nytt driv, som kanskje andre ikke har dersom de er godt vant med reality, sier Leivestad.

Hun vet ikke hva hun har i vente når hun deltar på realityprogrammet.

– Det kan gå til helvete, eller så kan det bli skikkelig, skikkelig gøy. Plutselig er det grining. Jeg aner ikke, sier komikeren.

Herman Dahl

YouTuber, skuespiller og TV-personlighet Herman Dahl (21) er blant de tolv kjendisene som har takket ja til «Spillet». Han tror at han har særlig én ulempe i konkurransen.

– Jeg er ganske glad i spill, men jeg er ikke helt den gameren. Jeg blir omtalt som YouTuber og da tenker alle at det er gaming. Men jeg er vel alt bortsett fra gamer. Det kan jo være en ulempe i dette spillet.

– Det blir spennende å se om jeg gjerne skulle hatt noen gaming-kunnskaper.

Herman Dahl. Foto: TV 2 / Mastiff

Han har heller ikke gjort noen spesielle forberedelser i forkant av innspillingen.

– Det er litt som en eksamen. Det du øver på rett før eksamen, gjør sjeldent nytte for seg. Den øvingen jeg har gjort er de 21 årene jeg har bak meg og får håpe at det er noe inni der som får hjelpe på, sier Dahl.

Erik Thorstvedt

Erik Thorstvedt (61) er tidligere profesjonell fotballspiller og er i dag blant annet fotballekspert. Det at alle deltakerne er uvitende om hva de deltar på, var noe som interesserte ham.

– Det synes jeg er kult fordi man har til vanlig et liv hvor man vet hva som skal skje, og så får man plutselig en forundringspose hvor man dumpes i noe som er totalt annerledes, sier Thorstvedt.

Erik Thorstvedt. Foto: TV 2 / Mastiff

Det var derfor ikke vanskelig for ham å takke ja til deltakelsen i «Spillet».

– Hva får deg til å ville si ja til ukjente ting?

– At det er spennende. Det er på ingen måte noe du kan forberede deg på – grue deg, glede deg. Du må bare ta det som kommer. Det synes jeg er ganske gøy. Dette er ukjent farvann.

Martine Lunde

Influenser og TV-personlighet Martine Lunde (27) er godt vant med realitydeltakelser. Hun ble først kjent for det norske folk gjennom sin deltakelse i «Paradise Hotel», der hun stakk av med seieren.

I etterkant har hun vært å se i blant annet «Bloggerne», «Skal vi danse» og «Norges nye megahit». I tillegg har hun vært i rollen som programleder.

Nå skal hun nok en gang ut i en konkurranse, der hun kjemper mot elleve andre kjendiser om seieren.



Martine Lunde. Foto: TV 2 / Mastiff

– Jeg er spent, men også litt nervøs. Jeg har vært litt paranoid i det siste, faktisk. Jeg sa til kjæresten min at hvis du får en telefon fra TV 2 hvor de spør hva jeg er redd for, så må du lyve og si noe helt annet, sier Lunde.

I likhet med flere av deltakerne, har hun heller ikke forberedt seg noe særlig.

– Jeg har ikke forberedt meg. Ingenting. Jeg har ikke pakka engang. Men det er typisk meg, jeg er en siste liten-person.

Anette Hoff

Skuespiller Anette Hoff (62), blant annet kjent for sin rolle som Juni Anker-Hansen i «Hotel Cæsar», er klar for å delta i realityprogrammet.

Hoff er nysgjerrig på konseptet, og håper på å treffe hyggelige, morsomme og spennende mennesker.

– Jeg skal på en slags oppdagelsesferd, forteller hun.

Anette Hoff. Foto: TV 2 / Mastiff

Det blir også en slags realitydebut for skuespilleren. Hun har tidligere vært med på «4-stjerners middag», men har takket nei til andre tilbud.

– Det er det eneste reality jeg har gjort. Så det blir på en måte min debut. Jeg har stort sett vært på TV i en karakter. Nå er jeg meg. Det er mye skumlere, mye verre og jeg kan ikke skjule meg bak at forfatteren har skrevet det sånn, sier Hoff, og legger til:

– Det er skummelt, fordi jeg kan komme i situasjoner hvor jeg vil vise sider av meg selv som man kanskje ikke ville gjort hvis man hadde tenkt seg om.

Danby Choi

Danby Choi (30) er journalist og redaktør for kulturavisen Subjekt. Han har også engasjert seg i samfunnsdebatter i sosiale medier og på TV.

Choi kan fortelle at han brukte lang tid på å takke ja til deltakelsen.

– Men nå gleder jeg meg til å spille et spill og vinne, sier han.

Han ser frem til å bli utsatt for situasjoner som han kan møte på senere i livet.

Danby Choi. Foto: TV 2 / Mastiff

– Poenget mitt er å bli utsatt for situasjonen som meg som leder og menneske etter hvert kommer til å bli utsatt for. Ikke nødvendigvis vaskeekte problemstillinger og situasjoner, men det å ikke ha kontroll over det man møter på.

– Jeg tror også at man blir satt i situasjoner med mennesker som er mye. Jeg skal delta med andre kjente folk. Å navigere i et sånt spill med folk som er høyprofilerte og gode på å være det, det tror jeg blir en del av moroa for min egen del.

Ida Elise Broch

Skuespiller Ida Elise Broch (36) har vært å se i flere norske filmer og serier, blant annet i Netflix-suksessen «Hjem til jul». Nå skal hun prøve seg på reality istedenfor skuespill.

Til tross for å være godt vant med å tre inn i ulike roller og karakterer, er ikke dette en åpenbar egenskap hun kommer til å bruke i spillet.

– Den superkreften bruker jeg ikke til daglig. Folk flest er mer skuespillere i hverdagen enn skuespillere, forteller Broch.

Ida Elise Broch. Foto: TV 2 / Mastiff

Det hun derimot tror kan bli en fordel for henne i «Spillet» er hennes egne personlighetstrekk.

– Jeg er litt surrete, vimsete og rar, så blir jeg kanskje ikke en kjempestor trussel. Jeg kan spille litt på det som konkurransens sorte mus. At jeg kan være ufarlig, men under teppet så er jeg en kjempetrussel, kanskje.

Steffen Eriksen

Gjennom flere sesonger har TV-seerne fått innblikk i hverdagen til tollere i dokumentarserien «Toll».

Der har blant andre sarpingen Steffen Eriksen (59) blitt en kjent profil. Denne våren går han fra dokumentar-sjangeren til reality.

Steffen Eriksen. Foto: TV 2 / Mastiff

– Jeg tenker vel at jeg er rimelig «nutcase» for å bli med på noe sånt. Det er jo helt nytt for meg. Jeg er sykt spent, sier Eriksen til TV 2.

Han er godt vant til TV-tilværelsen fra «Toll», men dette blir noe helt annet.

– Jeg har hatt mye kameraer på meg og intervjuer på min jobb, i mitt rike, hvor jeg er trygg og kjent. Så det går fint, men det å bo med en del ukjente mennesker, blir veldig spennende, forteller tolleren.

Premieren av «Spillet» ser du 23. februar på TV 2 Direkte og TV 2 Play.