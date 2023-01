Dette er de siste finalistene

Lørdag kjempet syv artister om de siste finaleplassene i årets Melodi Grand Prix, og i kveld var det Skrellex, Stig van Eijk, Eline Thorp, Atle Pettersen, Maria Celin, Akuvi og Tiril Beisland sin tur til å stå på scenen.

Slik blir Melodi Grand Prix 2023 Finalene i Melodi Grand Prix (MGP) arrangeres slik: Delfinale 1 er lørdag 14. januar i Oslo.

Delfinale 2 er lørdag 21. januar i Oslo.

Delfinale 3 er lørdag 28. januar i Oslo.

Gullfinalen er 4. februar i Trondheim. I årets utgave av MGP har det blitt gjort en rekke endringer, deriblant: Færre og større delfinaler, med flere låter i hver delfinale.

Det blir ingen forhåndskvalifiserte artister og ingen sistesjanse.

Finalen skal tilbake til Trondheim med internasjonal jury. Det er Arian Engebø og Stian «Staysman» Thorbjørnsen som skal være programledere for Melodi Grand Prix 2023. Vinneren av gullfinalen skal representere Norge i Eurovision Song Contest (ESC) samme år. ESC arrangeres i Liverpool i Storbritannia. Første ESC-semifinale er 9. mai.

Andre semifinale er 11. mai.

Den store finalen er 13. mai.

Disse skal til finalen

I den tredje delfinalen var det Eline Thorp, Atle Pettersen og Skrellex som gikk av med seieren, og skal videre med i kampen om å stå som Norges representanter i årets Eurovision Song Contest.

For åtte år siden trakk Eline Thorp (29) seg fra rampelyset på grunn av sceneskrekken. Lørdag kveld tok artisten Norge med storm og sikret seg kveldens første finalebilett med låten «Not Meant to Be».

Til tross for sceneskrekken tok Eline Thorp MGP-scenen med storm og ble den første deltakeren til å sikre seg en finalebillett. Foto: NRK

God kveld Norge møter på en smått sjokkert Thorp etter delfinaleseieren. Den vinnende artisten forteller at hun er positivt overrasket, og snakker ut om forberedelsene til finalen i Trondheim.

– Jeg tror jeg bare skal fortsette med det jeg har gjort til nå, være snill med meg selv, se masse «F.R.I.E.N.D.S» og prøve å slappe av, og gire opp samtidig som jeg prøver å gire ned nervene litt, sier Thorp.

Videre sier Thorp at det er herlig å være tilbake på scenen, og priser de andre deltakerne for kveldens høye nivå.

– Utrolig rørt

Beat for Beat programleder Atle Pettersen (33) var ut som kveldens andre deltaker til å sikre seg en plass i MGP-finalen i Trondheim med den rørende sangen «Masterpiece».

– Jeg er så utrolig rørt, og stolt, og takknemlig til alle som har stemt. Det er stort, sier «Beat for Beat»-programlederen i et intervju med God kveld Norge.

Atle Pettersen var den andre deltakeren som sikret seg en billett til finalen under lørdagens Melodi Grand Prix-delfinale. Foto: NRK

Pettersen beskriver kveldens vinnerøyeblikk som «enormt», og sier han ser frem til å vise opptredenen til sin ett år gamle datter.

– Helt uvirkelig

Kai Thomas Larsen (36), best kjent under dragartistnavnet Skrellex sikret seg kveldens siste finalebillett med låten «Love again». Nå har dragartisten champagnen klar.

– Helt uvirkelig, veldig tørst, veldig tørst på no bobler som åpnes bak meg her! Men det føles ut som en drøm som blir virkelighet! Jeg hadde aldri aldri forventa det, så tusen hjertelig takk til alle skrella mine der ute som har stemt på meg, sier han.

Dragartisten Skrellex ble kveldens siste vinner og skal dermed videre til finalen i Trondheim. Foto: NRK

Videre i møte med God kveld Norge etter finalen forteller Larsen at han blir veldig rørt over å kunne representere LHBTQ+-samfunnet på scenen.

- Det varmer helt klart, at det ikke har så mye å si da. Jeg blir helt rørt! Jeg var jo redd for at jeg var litt for mye, for jeg er kanskje ikke for alle. Men da ver jeg tydligvis for nok for det norske folket! Og det er jeg veldig stolt av! At vi lever i et land hvor skrell som meg kan gå til finalen, avslutter Larsen.

Sikret finaleplass

I forrige uke var det JONE, Elise Bay og SWING'IT som fikk med seg de tre finalebillettene. Nå er de videre med i kampen om å representere Norge i Eurovision Song Contest 2023.

I møte med God kveld Norge etter delfinaleseieren avslørte SWING'IT-medlem Martin Jarl Velsin at bandet følte seg noe overrasket.

– Jeg tror ikke vi var helt forberedt på at Norge skulle sende jazz videre til finalen i Melodi Grand Prix. Det er helt vilt, sa Velsin til God kveld Norge.

Årets første delfinale gikk av stabelen lørdag 14. januar. Den gang var det Umami Tsunami, Ulrikke Brandstorp og Alessandra Mele som sikret seg finaleplassene.

I et intervju med God kveld Norge i forkant av den første delfinalen kunne Brandstorp avsløre at hun var klar for revansje.

Den unge artisten skulle nemlig representere Norge på scenen i Rotterdam under Eurovision Song Contest i 2020, men på grunn av pandemien ble sangkonkurransen avlyst.

– Det betyr alt i verden, nå begynner jeg å grine igjen. Det betyr kjempemasse. Tusen, tusen takk, sa Brandstorp fra scenen under den første delfinalen.

Fra Trondheim til Liverpool

Årets Melodi Grand Prix-finalister skal kjempe om den gjeve vinnertittelen i Trondheim Spektrum lørdag 4. februar.

Artisten som går av med seieren får representere Norge i Eurovision Song Contest, som blir avholdt i Liverpool i mai.

Ukraina tok seieren i fjorårets musikk-konkuranse, men på grunn av den pågående krigen vil Storbritannia arrangere årets Eurovision for første gang på 24 år.