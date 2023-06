Dette er de nye «Forræder»-deltakerne

For tredje gang skal norske kjendiser begi seg ut i et intenst psykologisk spill i TV 2-programmet «Forræder».

Programleder Mads Hansen (39) tar med 22 nye kjendiser tilbake til den fasjonable villaen Midtåsen i Sandefjord.

– Jeg mener oppriktig at dette fort kan være den beste casten i et norsk realityprogram noensinne, sier han.

I sesong to gikk deltakerne parvis inn i spillet, og det ble innført nye elementer som dolken. Hansen holder foreløpig kortene tett til brystet når det kommer til endringer i den nye sesongen.

RUNDE TRE: Mads Hansen er klar for å utsette kjendiser for et tøft psykologisk spill for tredje gang. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Innholdet blir litt forskjellig fra de andre sesongene. Vi har alt fra oppdrag til noen vrier underveis som kommer til å bli veldig, veldig spennende. Jeg kan jo gi et hint: Vi skal få en krim-«feeling» av Poirot og Agata Christie.

Mens deltakerne i den første «Forræder»-sesongen var intetanende om hva konseptet gikk ut på, er de nye spillerne atskillig bedre forberedt.

– Nå tror jeg de vet at de kommer til å bli litt paranoide og gærne. Det er ikke noen vei utenom. Vi gjør alt, i alle ledd , for å få dem til å bli paranoide og usikre. I alt fra pakkelister, hva de møter på hotellet til hvordan crewet oppfører seg, sier Hansen.

Dette er de nye «Forræder»-spillerne:

Carina Olset (41), tidligere programleder i NRK

CARINA OLSET. Foto: Espen Solli

Allerede vinteren 2022 ble Olset spurt om å delta i «Forræder», men måtte takke «nei» på grunn av jobben i NRK Sporten. Siden den gang har 41-åringen fått ny jobb i et kommunikasjonsbyrå – og sendte selv melding til produksjonen der hun ba om å få være med i sesong tre.

– Jeg syntes det så så gøy ut! Og så trenger jeg ikke å gå milevis på tur med ryggsekk, trene meg opp til styrke eller øve på masse greier for å komme inn her. Vi skal bare ha det gøy og spille et spill. Men mannen min sa til meg i går at: «Du kan ikke bli forræder, for du kan ikke lyve. Da kommer du hjem i morgen», sier hun og ler.

Even Northug (27), langrennsløper

EVEN NORTHUG. Foto: Espen Solli

Som lillebroren til en av våre mestvinnende skihelter, er 27-åringen forberedt på at spillerne i «Forræder» vil trekke paralleller.

– Det kan kanskje være en ulempe at jeg er broren til Petter Northug. Jeg vet ikke hva det fører med seg, om folk kanskje skuer litt mer på meg og drar oss under samme kam. At de kanskje forventer at jeg er lik en som han.



– Din langrennskollega Emil Iversen var med i fjorårets «Forræder». Har du fått noen gode råd av ham?

– Nei, jeg spør ikke Emil om tips, for han var så dårlig.

Desta Marie Beeder (35), programleder i TV 2

DESTA MARIE BEEDER. Foto: Espen Solli

Fra «Rydderevolusjonen» og «God morgen Norge» kjenner vi Beeder som en blid programleder. Går alt som 35-åringen vil, får vi se henne i en ny og mørkere rolle.



– Jeg håper å bli forræder. Det er nok typisk for oss programledere. Vi er jo litt kontrollfreaker. Vi liker å vite hva som skjer, og jeg føler at det å være forræder er det høyeste nivået av kontroll man får her. Men jeg tror jeg vil slite veldig med å lyve.



Beeder sier at hun ofte holder tilbake på å vise følelser, og at hun derfor tviler sterkt på at hun kommer til å gråte på TV.

– Jeg prøvde faktisk å lære meg selv å grine på kommando før jeg kom hit, for jeg tenkte det kan jo være en god egenskap å ha. Jeg tenkte på masse triste ting og sånn, men nei. Jeg fikk det ikke til.

Oskar Westerlin (25), TikToker og VGTV-profil

OSKAR WESTERLIN. Foto: Espen Solli

Westerlin ble kjent med «Forræder»-programleder Mads Hansen da de jobbet sammen i «Spårtsklubben». Det er sistnevntes overtalelsesevner som førte til at TikTokeren nå er klar for TV 2-programmet.

– Mads er jo god til å selge da, så han overtalte meg, det svinet. Han er god til å formulere for seg og prate for seg, så da ender det fort i hans favør. Jeg ser egentlig på dette litt som en ferie, hvor man bare kommer seg vekk fra alt det hverdagslige og bare lar noen andre styre.

Kjersti Grini (51), tidligere håndballspiller

KJERSTI GRINI. Foto: Espen Solli

Med over 200 landskamper og 1003 scorede mål er Grini et ekte konkurransemenneske. Sist hun var med i en TV-konkurranse, TV 2s «Farmen kjendis» i fjor, skapte enkelte av hennes uttalelser sinnene i kok hos mange. I «Forræder» håper hun å klare å tøyle snakketøyet.

– Jeg er altfor rask til å åpne kjeften, er ekstrovert og ikke veldig tålmodig. Det tror jeg er klare ulemper. Jeg tror det hadde vært lurt å være introvert, tålmodig og tenke mer enn man snakker. Ellers liker jeg å tyne regler og utnytte de mulighetene som spillet gir.

Petter «Katastrofe» Kristiansen (34), artist

PETTER KATASTROFE. Foto: Espen Solli

Det er en stund siden vi så «Halva priset»-artisten i et TV-program, men nå er han klar for å gå ut av musikkstudioet og inn i «Forræder»-villaen.



– Vi har jo spilt mye konserter, men dette er det første TV-programmet jeg gjør på veldig lenge. Å gjøre TV-ting er ikke det jeg er mest fan av. Jeg trives bedre i et studio eller på en scene enn å ha 40 kameraer rundt meg. Men det her gleder jeg meg til, for det er et sinnssykt kult konsept.

Marte Bratberg (33), programleder

MARTE BRATBERG. Foto: Espen Solli

«God kveld Norge»-profilen er midt i oppussingen av sitt nye hjem, og har derfor ikke rukket å forberede seg mentalt på «Forræder»-spillet.

– Jeg kjenner på at min største motivasjon for å være her er at vi driver å pusser opp hjemme. Vi har ikke kjøkken hjemme, så jeg får en pause fra det. Ellers så er jeg veldig glad i spill, men jeg er litt redd for det psykologiske aspektet. Det var jo noen i fjor som tok det ganske tungt. Så det blir jo spennende å se i år, da, om man blir en av dem.



Fridtjov Såheim (54), skuespiller

FRIDTJOV SÅHEIM. Foto: Espen Solli

«Lilyhammer»-stjernen har i flere år takket konsekvent «nei» til å delta i realitykonkurranser – fram til nå.



– Jeg har tenkt at det å passere 50 år og bli eldre handler mye om liksom at man hele tiden søker det komfortable og velger bort det ukomfortable. At stien blir smalere og smalere, så kanskje det var på tide å gjøre noe som jeg egentlig ikke hadde lyst til å gjøre.

54-åringen tror skuespillerferdighetene hans vil være en fordel i spillet.

– Men så tror jeg kanskje også at det er en ulempe hvis alle tenker at: «Han er skuespiller, han er sikkert flink til å lyve». Og så rotter de seg sammen og stemmer på meg, ikke sant?



Morten Thoresen (26), bryter

MORTEN THORESEN. Foto: Espen Solli

Bodøværingen er vant til harde kamper i idretten, og mener han dra fordeler av det i «Forræder».

– Jeg føler jeg er ganske hard i «huet». Jeg holder jo på med en sport som er ekstrem, der du må ha hodet med deg. Kommer det en negativ tanke så har du tapt kampen. Jeg føler at det er en stor styrke jeg har, at hodet er med meg til enhver tid.

– I «Forræder» kan spillerne bli utsatt for fobier. Er du redd for noe?

– Jeg liker å si at jeg er gal på utsida, men myk inni. Jeg er en veldig følsom person, har hundeskrekk og er livredd for store dyr.



Bjørg Thorhallsdottir (48), kunstner og forfatter

BJØRG THORHALLSDOTTIR. Foto: Espen Solli

På plass i Sandefjord ser Thorhallsdottir bare fram til å komme i gang med spillet. At enkelte at fjorårets deltakere måtte på legevakt og få psykologhjelp underveis, skremmer henne ikke.

– Jeg har vært gjennom veldig tøffe ting i livet mitt, så jeg har gått sykt mye til psykolog. Derfor føler meg veldig psykisk sterk. Det er jeg faktisk ikke noe redd for – annet enn sånne IQ- og kunnskapstester. Så jeg håper at det blir mer å hoppe fra 15 meter og sånn.



David Mokel (19), TikToker og influenser

DAVID MOKEL. Foto: Espen Solli

«Dans på bordet»-artisten er vant til å styre hvordan han selv framstår i sosiale medier, og er spent på å overlate kontrollen med filming og redigering til TV-produksjonen når han nå debuterer som realitydeltaker.



– Jeg håper ikke jeg begynner å gråte. Det hadde vært flaut, synes jeg. Det er sånt jeg er mest stresset for. Jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre det, men i første sesong begynte nesten alle å gråte – så det virker som at det er skikkelig vanlig i «Forræder».



Karianne Amlie, eiendomsmegler og programleder

KARIANNE AMLIE. Foto: Espen Solli

«Boligjakten»-profilen tror erfaringene fra yrket som eiendomsmekler vil være en klar fordel i spillet.



– Enten så selger jeg hus, eller så selger jeg ingen hus. Det er ingen andreplass. Jeg har et sinnssykt konkurranseinnstinkt, sier hun.

Viggo Venn (34), klovn

VIGGO VENN. Foto: Espen Solli

Kongsbergmannen gikk nylig helt til topps i «Britain´s Got Talent». I «Forræder» håper han også å være med helt til siste slutt.

– Det jeg gruer meg mest til, er hvis jeg blir stemt ut. Fordi det er som å bli valgt sist på fotballkamp, liksom. Jeg føler på meg at det ser så greit ut når alle sitter rundt bordet der, men jeg tror det føles skikkelig teit. Bare: «Yes, Viggo. Viggo, ingen liker deg Viggo, du skal ut. Sistemann på fotballaget».



Michael Andreassen (50), P4-programleder

MICHAEL ANDREASSEN. Foto: Espen Solli

Radioprofilen håper å bli forræder. Som tidligere rusmisbruker har han god erfaring med å lyve til folk.

– Med min bakgrunn så har jeg jo jugd i årevis, altså da jeg var aktiv alkoholiker. Mye av det livet mitt utad var en løgn. Men da var jo motivasjonen bak helt annerledes enn den er nå. Da handlet det om frykt for konsekvenser, og da var det livsviktig for meg å opprettholde den løgnen.

Tamanna Agnihotri (25), programleder i NRK P3

TAMANNA AGNIHOTRI. Foto: Espen Solli

Hvite løgner er en stor del av radioprofilens hverdag, forteller hun til TV 2. Men i «Forræder» kan hun bli utsatt for en helt annen type løgn enn å sno seg unna når hun har dobbeltbooket med venner. Enn så lenge har hun ingen strategi for å overleve spillet i «Forræder».

– Jeg er en nevrotisk person. Jeg stresser mye, så jeg har prøvd å egentlig ikke tenke så mye på det. Jeg har tenkt at nå er jeg her, og så må jeg først bli kjent med folk. Så kan jeg begynne å tenke litt taktikk og sånne ting, men herregud – jeg elsker jo konseptet! Det er så spennende å enten få lov til å enten lyve til folk, eller prøve å ta noen løgnere.



Frode Grodås (58), tidligere fotballspiller

FRODE GRODÅS. Foto: Espen Solli

Som mangeårig målvakt for Chelsea og det norske fotballandslaget, har Grodås vært gjennom en rekke mentale berg-og-dal-baner. Derfor frykter han ikke det psykiske presset i «Forræder».

– Jeg tror jeg skal greie å skille mellom virkeligheten og spillet. Jeg har stått bak i buret i «hundre år», og, og der lever du «on the edge». Enten er du helt – eller så er du syndebukk. Så det med press føler jeg at jeg er ganske bra på. Jeg blir veldig overrasket hvis jeg knekker sammen her.

Marlene Stavrum (28), komiker og skuespiller

MARLENE STAVRUM. Foto: Espen Solli

Ytterøy-jenta har ingen planer om å være den morsomste i gruppa inne på Midtåsen i Sandefjord.

– Jeg må skru litt på, for at folk er veldig ofte skeptiske til meg. Det er et generelt førsteinntrykk jeg gir, får jeg ofte høre, at folk tror jeg ikke liker dem. Jeg virker visst veldig sur, så jeg må skru på sjarmen litt – om det går. For jeg må jo bli likt. Jeg måtte pakke så jævlig mye for å få komme hit, så det er kjipt om jeg må dra hjem om én dag.

Nils Jørgen Kaalstad (44), skuespiller

NILS JØRGEN KAALSTAD. Foto: Espen Solli

I «Vikingane», «Fatso» og på teaterscenen er «Jøgge» vant til å følge et manus. Han tror «Forræder» blir som et eneste lang og nervepirrende improteater.

– Jeg blir veldig fort satt ut, og jeg tror man kan se ganske lett på meg at jeg blir nervøs. Så jeg er spent på hvordan jeg skal takle det, hvis jeg eventuelt kommer i en situasjon hvor jeg må lyve.

– Men det er jo lett å tenke at du som skuespiller kan gå inn i en slags rolle?

– Ja, men det er jo uten manus her og da blir jeg stresset.

Eva B. Ragde (60), kriminaltekniker

EVA B. RAGDE. Foto: Espen Solli

Forfatter Anne B. Ragdes lillesøster har vært med på å oppklare mange saker som kriminaltekniker. De erfaringene vil komme godt med i «Forræder».

– Jeg er politi, så jeg er jo vant til at folk lyver til meg hele tiden. Sånn sett er det er ikke noe endring i hverdagen, bortsett fra at du kanskje har de som lyver tettere på deg – døgnet rundt.



Jon Martin Henriksen (33), programleder i VGTV

JON MARTIN HENRIKSEN. Foto: Espen Solli

Denne våren kunne vi se sarpingen i «Kompani Lauritzen». Nå er han klar for å vise nye sider i «Forræder».

– Jeg kjenner at jeg ikke gruer meg til å være med nå. I «Kompani Lauritzen» var det mange fysiske krumspring som Norge dessverre fikk se at jeg ikke alltid er så god på. Her skal jeg ikke utfordres så mye på sånt, ogg jeg tenker at jeg er sterkere i hodet. Jeg har et mål om at jeg kan komme ganske langt.



Sunniva Rose (39), kjernefysiker

SUNNIVA ROSE. Foto: Espen Solli

Tobarnsmoren er fysiker og kommunikasjonsdirektør i Norsk Kjernekraft. Hun frykter at bakgrunnen hennes kan bli en ulempe i spillet.

– Fordi jeg har vært forsker og sånn, så tenker folk kanskje: «Åh, du er smart». Jeg tror ikke at jeg nødvendigvis er noe smartere enn andre, men det er et sånt type rykte man kan få på seg. Det kan kanskje kan bli sett på som en trussel, og at jeg kanskje må gå ut på grunn av det.



Tom Egeland (60), forfatter

TOM EGELAND. Foto: Espen Solli

Med 21 romaner som er oversatt til 24 språk, er Egeland vant til å både bruke fantasien og tenke plott.

– Jeg innbiller meg at som krimforfatter så er jeg skrudd sammen sånn at jeg evner å se mønstre og analysere mine medspillere på en måte som kanskje gir meg et fortrinn. Samtidig kan jeg ta himmelstormende feil, så til syvende og sist så er jeg avhengig, som alle andre, av flaks og gode resonnementer.

«Forræder» - sesong 3, får premiere i høst på TV 2 Direkte og TV 2 Play.